Chtěla ho Sparta, Detroit si přál, ať to ještě zkusí. Ale mladý střelec ukázal na Liberec
Před dvěma roky se stal nejlepším extraligovým střelcem. Jakub Rychlovský zkompletoval průlomovou sezonu a s vizitkou 26 gólů a 46 bodů si vysloužil dvouletý kontrakt s Detroit Red Wings. Čtyřiadvacetiletý útočník se do elitní světové ligy neprocpal, celý čas strávil v AHL v dresu Grand Rapids, prožil všelijaké eskapády. Vrací se domů. Jak už dříve avizoval web iSport, vsadil na domácí libereckou kartu. Bílí Tygři jeho comeback oficiálně potvrdili. Domluva zní na dvě nadcházející extraligové sezony.
Loni v listopadu a dál směrem ke konci roku se s ním dala do řeči Sparta. Dávalo smysl, že se elitní
český klub zajímal o zajímavé posílení do play off a i na příští období. Jakub
Jenže pak věci nabraly trochu jiný spád. „Nevypadalo to se mnou dobře. Říkal jsem si, že hrát třeba třicet zápasů v sezoně ve čtvrté lajně pro mě nemá smysl. Na to konto jsem řekl agentovi, že to chci řešit a přemýšlím o Evropě. Jakmile jsem byl téměř rozhodnutý, agent si dal znovu hovor s lidmi z klubu a ti najednou, že to nepřipadá do úvahy a že mě potřebují. Tam přišel trochu zlom, začal jsem hrát víc,“ vrací se zpět Rychlovský, jenž v AHL během dvou ročníků zapsal 105 zápasů, vstřelil v nich 12 gólů, u dalších 28 asistoval. To vše povětšinou s polovičním vytížením, než na jaké byl zvyklý v nejvyšší české soutěži.
Bruslil na horské dráze a nikdo se mu nemohl divit, že si vyslechl i pobídku Sparty. „To asi můžu potvrdit, někde to problesklo. Byl jsem s ní v kontaktu, není to nic tajného,“ podotkl rodák z Vrchlabí.
Někdy na konci zimy podumal, co dál a nakonec zvolil prostředí, kde se hokejově vyučil. „Řešil jsem, co dál, až se vrátím ze zámoří. Někdy v únoru jsem se nad vším pořádně zamyslel a nakonec jsem jednoznačně cítil, že se vrátím do Liberce. Dal jsem si na papír všechny možné důležité body a Tygři mi z toho vyšli v podstatě jasně.“
Čím především? „Strašně se mi líbí klubová vize, strategie do budoucna a vůbec zdejší prostředí. Věřím, že budeme společně úspěšní. Nebudu lhát, srdcem mě táhlo do Liberce a pevně věřím, že jsem se rozhodl správně,“ doufá Jakub Rychlovský, jenž by si měl v sezoně hodně nahlas říci i o reprezentační trikot.
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Sportovní ředitel Bílých Tygrů Michal Birner nepochybuje, že do svého týmu získal mladého lídra, jenž na ledě i v kabině prodá nabyté zkušenosti.
„Návrat Kuby přesně zapadá do naší dlouhodobé strategie, kdy chceme přivádět hráče s vysokou pracovní a lidskou morálkou. Věděli jsme, že tým potřebujeme doplnit o někoho, kdo umí a chce dávat góly. Jsem ohromně rád, že jsme našli cestu, jak se domluvit na smlouvě. Moc se všichni těšíme a věříme, že Kuba naváže na výkony z doby před jeho odchodem a ještě je posune. Přidává se ke skupině hráčů, kteří jsou ve výborném věku. Stává se z něj jeden z lídrů mužstva a jsem přesvědčen, že ještě zvýší celkovou touhu po týmovém úspěchu,“ očekává Birner, jehož Tygři v poslední sezoně opustili play off ve čtvrtfinále po vyřazení Karlovými Vary.