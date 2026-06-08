Svozil po návratu do Komety: Byla to priorita. Zápasy v NHL? Bomba, ale člověk pak čeká...
Pět let a dost. Hokejista Stanislav Svozil (23) zavřel americkou knihu, do níž si vepsal dva starty v NHL za Columbus Blue Jackets. Od nové sezony bude mít na sobě opět modrobílý dres Komety, které se upsal do roku 2028. „Vyrostl jsem do oboustranného obránce,“ říká v rozhovoru pro deník Sport a server iSport obránce, jenž odešel do zámoří ještě jako junior.
Už v březnu věděl, že se vrátí do Brna. V tu dobu ještě hrál AHL za Cleveland Monsters, kde prožil poslední tři sezony. Ta závěrečná byla bodově nejméně povedená. I proto Stanislav Svozil vycítil, že je ideální čas změnit vzduch. „Dostat se z farmy nahoru je v Columbusu obzvlášť těžké,“ ověřil si konstruktivní zadák, jenž si za mořem oblíbil i důslednou hru do defenzivy.
Jak se zrodil váš návrat do extraligy, o kterém se mluvilo od jara?
„V Americe mi končila smlouva a chtěl jsem mít jasno o budoucnosti. Kometa pro mě byla priorita. Tušil jsem, že to takto dopadne a jsem za to rád.“
Je velkým lákadlem pro hráče nová aréna na Výstavišti?
„Lákadlo to určitě je, ale nebyla to jedna z mých prvních myšlenek, když jsem uvažoval o návratu. Mluvil jsem s agenty o různých možnostech, ale chtěl jsem se vrátit domů. Proto jsem se rozhodl pro Kometu. Poslední sezona byla nahoru dolů. Konec super, prostředek všelijaký.“
Dva ročníky před tím jste byl hodně produktivní. Proč v tom třetím body tak ubyly?
„Byl jsem zraněný, a když se nedařilo, šlo dolů i sebevědomí. Sám jsem nevěděl, co a jak. Ale v play off už jsem hrál všechny herní situace. Přesilovky, oslabení, čtyři na čtyři. Hrál jsem nespočet minut. Bylo to výborné.“
V týmu nebyli žádní blbci
V zámoří jste prožil pět let, zapsal dva starty za Columbus v NHL. Čekal jste víc?
„Těžko říct. Je spousta faktorů, které rozhodují o tom, jestli se dostanete do