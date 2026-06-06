Sdílené auto, Postava do NHL, obchod s bílým masem. Rychlovský vypráví o životě v AHL
V Detroitu si jej před dvěma roky vyhlédli a podepsali jako nejlepšího kanonýra extraligy. Na místě pak Jakubu Rychlovskému oznámili, že co bylo, maže se a pravý hokej pro něj začíná až teď. Po dvou letech je houževnatý útočník zpátky, z farmy Red Wings v Grand Rapids se nahoru nedostal. Mnozí to berou tak, že ztratil čas. On? Vidí to jinak. Absolutně jinak. A v rozhovoru pro iSport Premium 24letý útočník vypráví o všem, co za oceánem zažil.
Zkoušela to na něj Sparta, lidi z organizace Detroitu mu říkali, ať to ještě rok zkusí. Liberecké laso však bylo extrémně přímé a lákavé. A taky bude mít auto jen sám pro sebe, v Grand Rapids si jej sdílel s krajany Postavou a Becherem. „Pokud si chcete aspoň něco domů přivézt, musíte trochu přemýšlet. Bydlení a náklady na život jsou zhruba dvojnásobné oproti našim zvyklostem,“ líčí největší letní posila Bílých Tygrů po návratu z Grand Rapids, kde za dvě sezony včetně play off odehrál 113 zápasů a zapsal 39 bodů.
Co s vámi během dvou sezon udělala AHL? Zlepšila vás po hokejové stránce?
„Především ze mě udělala psychicky odolnějšího člověka a hráče. Prošel jsem si dost těžkými obdobími v obou sezonách, dost mě to posunulo. V prvním roce jsem toho moc neodehrál, a když už jsem dostal prostor, nebylo ho moc. Až ve druhé sezoně se to zvedlo a cítil jsem, že mi to z hlediska hokejové budoucnosti pomáhá.“
V čem nejvíc?
„Ve schopnosti rychle přemýšlet a rozhodovat se. Na malém hřišti je to naprosto podstatné. Naučí vás hrát jednodušší, přímočarý hokej. V tom jsem se zlepšoval a nakonec myslím, že i hodně.“
Teď se však vracíte na široký led, využijete spořádané učivo?
„Přechod z menšího hřiště na větší je snadnější než obráceně. Zase jsem tam nehrál deset let, abych v přechodu na evropské rozměry tápal. Věřím, že s tím problém nebude.“
Vaše začátky byly krušnější, kdy jste se v Grand Rapids začal cítit dobře?
„Zhruba