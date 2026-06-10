S bráchou v jedné lajně? Bylo by to hezké, ví Michal Vitouch. Hanáci přivedli už 11 posil!
Oba jsou odchovanci Sparty, za kterou až donedávna nastupovali. Starší David (24) do ledna, mladší Michal (22) ještě v dubnu. Teď se ale znovu potkají ve stejném dresu, jen o přibližně 200 kilometrů dál. Bratři Vitouchové našli svůj nový domov na Hané, kde by rádi prorazili. „Rozhodl zájem klubu, ale také to, že jsme sem mohli jít oba. Smlouvu jsme podepisovali už někdy na začátku prosince, takže jsme věděli, jak to bude,“ líčil Michal Vitouch v „Plecharéně“.
Po klidnější minulé sezoně, v níž se hokejová Olomouc rychle vyhnula záchranářským starostem, aby v předkole sehrála tři vyrovnané partie s Třincem, se její šatnou prohnal vichr. Nevyhnutelný, ale zároveň i překvapivě silný.
Petr Fridrich se upsal ve Finsku, Viliam Čacho Mountfieldu a Silvester Kusko v Kometě. Skončili i Renars Krastenbergs, Jakub Doktor, či Alex Rašner. Plánované omlazení se týkalo především Davida Škůrka a Lukáše Nahodila, kteří našli svá nová působiště v Maxa lize.
Zaskočil však příval posil, na olomoucký klub až netypický. V „Plecharéně“ podepsalo hned jedenáct nových hráčů včetně zkušených Ralfse Freibergse, Petra Gewieseho, Zacharyho Senyshyna, Matúše Spodniaka či Carla Berglunda. Šanci k většímu extraligovému vytížení vycítili Jakub Kos, Martin Štohanzl nebo expardubičtí Daniel Herčík s Michalem Hrádkem.
Více minut na ledě vyhlížejí i bratři Vitouchové, kteří v první polovině uplynulé sezony bojovali o místo ve Spartě. David dorazil do Olomouce výměnou za Ondřeje Najmana v lednu, Michal se připojil až zkraje letní přípravy. „Chtěli jsme ho společně s bráchou už v předloňské sezoně. Přišel však Ondřej Najman, který nás úplně nenadchnul. Když se Sparta dozvěděla, že má David na další sezonu podepsáno u nás, přišla s tím, že by nám ho vyměnila,“ popisoval staronový kouč Mory Petr Fiala.
„David se tady prezentoval velmi dobře, to samé čekáme u Michala. Slibujeme si od něj pohyb a živočišnost, ale zároveň i dobrou defenzivu. V tomto ohledu by nám měli pomoct,“ podotkl trenér. „Kluci mě tady hezky přivítali, takže co se týče party, myslím si, že to bude dobré,“ culil se dvaadvacetiletý Michal Vitouch.
V lajně by nám to sedělo
Jeho o dva roky starší sourozenec sesbíral v osmnácti odehraných zápasech za Moru pět kanadských bodů, daleko víc však upoutal pohybem a energií. „Bylo na něm vidět, že v Olomouci byl takový uvolněnější. Trochu z něj spadl tlak, který je ve Spartě velký,“ přemítal Michal Vitouch.
„Hráčů tam bylo fakt hodně, takže abyste se udrželi v sestavě, do všeho jste museli chodit opravdu naplno. V tomhle ohledu to bude v Olomouci lepší. S bráchou jsme to probírali, hodně jsem se ho vyptával, protože jsem věděl, že sem taky zamířím,“ pokývl.
Dvojice z Neratovic se na obnovenou spolupráci těší, tentokrát by si ráda zahrála vedle sebe víc. „Kdybychom hráli v jedné formaci, bylo by to hezké,“ vyhrknul někdejší mládežnický reprezentant. „Brácha je lepší bruslař, mnohem víc technický typ. Já jsem spíše bojovnější. Do jedné lajny by to mohlo sedět, tak třeba to tak bude,“ navázal Michal Vitouch.
Předešlá sezona se mu pořádně protáhla, vzhledem ke sparťanské základní části možná až nečekaně. Pražané však zvládli vyrovnané série s Kladnem i Plzní a v semifinále je dělil jediný krok od skalpu později mistrovských Pardubic.
„Vyřazovací zápasy byly určitě nejsilnější zkušeností. Vždycky hlavně ten rozhodující, kdy se mohlo kdykoliv vypadnout. Tlak jsem spíš cítil před zápasem, během něj už ani ne. Člověka to psychicky obohatí, teď už na takhle velké zápasy budu zvyklý,“ doplnil Michal Vitouch.
Olomoucké změny v kádru:
Příchody:
- Ralfs Freibergs (Vítkovice)
- Martin Štohanzl (Hradec Králové)
- Michal Vitouch (Sparta)
- Jakub Kos (Kometa Brno)
- Michal Tomeček (Přerov)
- Petr Gewiese (Mladá Boleslav)
- Daniel Herčík (Pardubice)
- Michal Hrádek (Pardubice)
- Carl Berglund (Mladá Boleslav)
- Zachary Senyshyn (Žilina)
- Matúš Spodniak (Michalovce)
Odchody:
- Lukáš Nahodil (Třebíč)
- David Škůrek (Zlín)
- Petr Fridrich (SaiPa)
- Alex Rašner (Frýdek-Místek)
- Viliam Čacho (Hradec Králové)
- Silvester Kusko (Kometa Brno)
- Jakub Doktor (Zlín)
- Renars Krastenbergs (???)