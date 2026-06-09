Sparta se vyjádřila k zájmu o Tralmakse. Přijde na Kladno, anebo má šanci i někdo jiný?
V hokejovém zákulisí jeho jméno silně rezonuje. Aby ne, Eduards Tralmaks patří na evropském trhu do kolonky „horké zboží“. Všeobecně se má za to, že se po roční odmlce stane znovu hráčem extraligového Kladna. To však stále ještě oficiálně nepotvrdilo jeho příchod. Jde čistě o formalitu, anebo pořád není jasné, kde 29letý lotyšský útočník zakotví?
Web iSport se pustil do pátrání. Za oponou se znovu začalo mluvit o interesu Sparty, která potřebuje posílit kádr a odpovědět na další zbrojení Pardubic. Jak známo, mistrovské Dynamo si obstaralo služby mistrů světa z Prahy Davida Tomáška (naposledy Färjestad) a Matěje Stránského (Davos).
Nakolik je reálné, aby se Tralmaks stal posilou pražského klubu a velkého