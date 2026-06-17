Litvínov má nové majitele, většinový podíl v klubu získali bývalí hráči
Většinovým vlastníkem litvínovského hokejového klubu se stala společnost Hokej Litvínov a.s., založená bývalými hráči Jiřím Šlégrem a Robertem Kyselou. Dosavadní většinový majitel Orlen Unipetrol na ni převedl všechny své akcie, což je podíl 70,95 procenta. Extraligový klub o tom informoval na dnešní tiskové konferenci.
Společnost Orlen Unipetrol už před tímto ročníkem oznámila, že po sezoně skončí v roli majoritního akcionáře a generálního partnera klubu. Pokračovat ale bude v příštích třech letech v pozici hlavního partnera. Dalšími akcionáři zůstávají město Litvínov a Sportovní spolek HC Litvínov, které mají podíly ve výši 22,14 a 6,91 procenta.
„Klub předáváme s vyrovnanou účetní uzávěrkou do rukou osobností, které mají k Litvínovu a jeho hokejové tradici silný vztah a jasnou představu o dalším směřování,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva Orlen Unipetrol Mariusz Wnuk.
Litvínovský klub skončil v uplynulé sezoně extraligy poslední. Účast mezi elitou uhájil v baráži proti vítězi první ligy Dukle Jihlava po výhře 4:1 na zápasy.