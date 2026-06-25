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Prohlídka nové brněnské arény. První záběry z kabiny Komety, pohled do skyboxu

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ZIMÁK: Prohlídka nové brněnské arény. První záběry z kabiny Komety
Web iSport měl možnost nahlédnout do nové arény v Brně, která se už letos bude otevírat
Web iSport měl možnost nahlédnout do nové arény v Brně, která se už letos bude otevírat
Web iSport měl možnost nahlédnout do nové arény v Brně, která se už letos bude otevírat
Web iSport měl možnost nahlédnout do nové arény v Brně, která se už letos bude otevírat
Web iSport měl možnost nahlédnout do nové arény v Brně, která se už letos bude otevírat
Web iSport měl možnost nahlédnout do nové arény v Brně, která se už letos bude otevírat
Web iSport měl možnost nahlédnout do nové arény v Brně, která se už letos bude otevírat
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mir, TV iSport
Tipsport extraliga
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Tenhle skvost vyjde na 5,5 miliardy korun, ve finále možná ještě o něco víc. Ale rozhodně bude stát za to. Dostavovaná T-aréna se stane novou dominantou Brna a velkým lákadlem nejen pro české hokejové fanoušky.…

A stane se i domovem extraligové Komety. Díky Zimáku nemusíte zjišťovat, jak to nyní vypadá v prostředí, které bude na podzim otvírat. S námi se můžete dostat dovnitř už nyní.

Dozvíte se, v jakém patře co najdete, které podlaží bude pro klasické návštěvníky, kde najdete klubová sedadla, kde se budou nacházet VIP prostory a další podrobnosti. Zjistíte, co byl pro projektanty a stavitele nejtěžší oříšek.

Tak pojďte dál!

Kompletní epizodu sledujte na zimakpodcast.cz nebo v nové iSport TV.

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