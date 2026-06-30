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Takhle vypadá nový domov Komety: Skvělý výhled a kabina podle Buffala. Podívejte se

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ZIMÁK: Prohlídka nové brněnské arény. První záběry z kabiny Komety
Web iSport měl možnost nahlédnout do nové arény v Brně, která se už letos bude otevírat
Web iSport měl možnost nahlédnout do nové arény v Brně, která se už letos bude otevírat
Web iSport měl možnost nahlédnout do nové arény v Brně, která se už letos bude otevírat
Web iSport měl možnost nahlédnout do nové arény v Brně, která se už letos bude otevírat
Web iSport měl možnost nahlédnout do nové arény v Brně, která se už letos bude otevírat
Web iSport měl možnost nahlédnout do nové arény v Brně, která se už letos bude otevírat
Web iSport měl možnost nahlédnout do nové arény v Brně, která se už letos bude otevírat
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Fotogalerie
Miroslav Horák
Tipsport extraliga
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Blíží se to, blíží… V rekordně horkých dnech pomůže i pouhá zmínka o ledovém paláci, který utěšeně roste na brněnském výstavišti. Nová dominanta jihomoravské metropole krájí poslední týdny před otevřením. Podcast Zimák získal možnost podívat se do útrob T Areny, kde bude doma extraligová Kometa. Jak to uvnitř vypadá? Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>

Klíčovou zprávu vybalme hned na úvod. Bez jakýchkoli příkras a naprosto upřímně: ze všech pozic v hale bude na dění dole výtečný výhled. Multifunkční stadion je na první pohled obrovský, ovšem vevnitř rychle získáte potřebný pocit sevřenosti. Brzy a úspěšně se vám podaří získat představa, jaký humbuk tu bude panovat při hokejových bitvách. A nejen při nich.

Jde vidět, že architekti si dali práci s tím, aby tu Kometa získala skutečně domácí prostředí a nechodilo se tu na hokej jako do kina. Jednoduše: bude to kotel, nehledě na to, že s místy na stání pro skalní příznivce domácího týmu se nepočítá. Veškerá místa budou osazena sedačkami. Ale stát se jistě bude, že ano…

Kapacita pro hokejové mače se zastavila na numeru 12 206, přičemž konečná cifra pozic se může lehce změnit. „Maximálně se to může lišit o jednotky míst,“ podotýká Edita Smělíková, mluvčí T Areny. Na koncerty a další kulturní akce se logicky vejde víc diváků, předběžně se počítá se 14 tisíci návštěvníky. „Záleží na dispozici koncertu, kde bude pódium, jak bude velké a podobně,“ připojí průvodkyně návštěvy Zimáku.

Jednání „docela dlouhá“

Nepochybujte, že zázemí pro hokejisty Komety vás ohromí. Bude nejmodernější v republice. Informace Zimáku hovoří o tom, že jako předobraz hlavní kabiny a navazujících místností posloužila základna Buffalo Sabres z NHL

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