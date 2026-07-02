Klepiš v roli trenéra: Kouči mi neříkejte. Comeback nechystá, měl nabídku z extraligy?
Na závěr kariéry zažil pořádně divokou sezonu. Jakub Klepiš si loni plácl s prvoligovými Litoměřicemi, ale v průběhu ročníku vyrazil do extraligy vypomáhat Spartě a Mladé Boleslavi a nakonec si zahrál i v play off. „Bylo to až divné,“ ohlíží se mistr světa z roku 2010 v rozhovoru pro deník Sport a web iSport. V další sezoně povede jako asistent trenéra Bruslaře. „Vím, že nebude žádný comeback,“ říká ke svému hráčskému působení.
Po řadě let zažívá něco nového. Jakub Klepiš se ve 42 letech vydal na dráhu trenéra a v Mladé Boleslavi se chystá na první rok na lavičce. „Teď se peru s počítačem. Ještě nedávno jsem ho uměl akorát otevřít a zapnout,“ vykládá se smíchem bývalý útočník. Nabídka od Bruslařů přišla v ideální chvíli, do jiného extraligového klubu by nejspíš trénovat nešel.
Zatím se tedy s trenérskou prací na počítači sžíváte?
„Bude to těžké, trošku to mám na nože s videokoučem Kaprem (Janem Vidnerem), protože si ze mě pořád dělá srandu. Ale zaučí mě, pořád mi radí. Bude to chtít nějaký čas na videa a takové věci. Mám úkol postarat se hlavně o přesilovku. Na to se teď zaměřuju. Dívám se na různá videa, hledám videa a kreslím si svoje nápady. Občas jdu s kluky na trénink podívat se, jak makají.“
Jakub Klepiš – trenér. Už jste si zvykl na tohle nové označení?
„Ani ne, abych pravdu řekl. Máme tady jednoho potrhlého kustoda, se kterým trávím dost času, protože ho teď vozím. A každé ráno mi říká ‚dobré ráno, kouči.‘ Už jsem na to alergický. Ještě jsem si na to nepřivykl.“
Co vás přimělo ukončit hráčskou kariéru a dát se touhle cestou?
„Věk člověk nezastaví a nabídek už nebylo tolik, že bych je přehraboval vidlemi jako dřív. Bez nějaké urážky jsem zjistil, že první liga mě nenaplňovala. To nemyslím nějak špatně, že by to mělo špatnou úroveň, nebo to bylo pod moji úroveň. To vůbec ne. Šel jsem do toho s tím, že si to rok vyzkouším, v Litoměřicích jsem byl spokojený. Byla tam hlavně fajn parta. Ale cítil jsem, že mě to nenaplňuje. Z extraligy už žádná nabídka nebyla. Osobně si myslím, že fyzicky problém není, ale většina týmů se asi bojí podepsat takhle starého kluka. Tak nějak jsem věděl, že po sezoně v Litoměřicích bude konec.“
Nabídka z Mladé Boleslavi tedy přišla v ideální čas.
„Určitě. Věděl jsem, že chci zůstat u hokeje. Ať už věnovat se dětem, nebo cokoliv kolem hokeje. Pak se objevila tahle nabídka, takže to beru jako velkou výzvu. Přišlo to v hezkou dobu, že mi to takhle navazuje.“
Nebudu říkat, že mám strach, ale...
Někteří hráči chtějí začínat u dětí a jít po krocích až do dospělého hokeje. Neměl jste topodobně?