Kladnu utekla prvotřídní posila! Stejně jako před rokem Varům. Konkurent se baví a vydělal
Čekalo se jen na oficiální stvrzení, ale nakonec je všechno jinak. Lotyšský hokejista Eduards Tralmaks se po roce stráveném na farmě Detroitu měl přesunout zpátky do nejvyšší české soutěže. Předběžně se s ním na pětileté spolupráci domluvilo Kladno, ale reprezentant pobaltské země věřil, že se ještě naskytne šance v zámoří. A laso přišlo! Produktivního střelce zlákal na dvoucestný kontrakt Edmonton, čímž zkřížil plány Rytířů.
Rok se s rokem sešel a situace je prakticky stejná. Tentokrát roli nešťastného klubu, který marně čekal na silnou akvizici, zabralo Kladno. Tralmaks bude pokračovat v Severní Americe.
„Eddie dostal nabídku od Edmontonu. Využil tedy možnosti zůstat v zámoří, zatímco mu u nás běží smlouva. Chtěl bych Eddiemu popřát hodně štěstí, aby si splnil sen zahrát si v NHL. Ve chvíli, kdy se Eda bude chtít vrátit do Evropy, v Kladně s ním samozřejmě dál počítáme. Věděli jsme, že tato situace může nastat, i proto jsme hráčský trh sledovali a nadále sledujeme. Pokud se objeví hráč, o kterém budeme přesvědčeni, že nám pomůže, budeme to řešit,“ uvedl sportovní ředitel Rytířů Tomáš Plekanec.
Vloni na Tralmakse čekali v Karlových Varech, kde s předstihem podepsal nový kontrakt. Jenže pak nastalo vábení Detroitu, změna plánů a odchod do AHL. V ní šikovný lotyšský útočník následně za Grand Rapids odehrál 64 zápasů s bilancí 42 bodů (26+16).
Západočeši ovšem na případu finančně vydělají, za postoupení smluvních práv Kladnu získali blíže nespecifikovanou kompenzaci. „Hráč, který nechce bojovat za Energii a má namířeno jinam, pro nás jednoduše není tím pravým a do Energie prostě nepatří. Eduardsovi přejeme v další kariéře hodně štěstí," řekl sportovní ředitel naposledy bronzového celku Jiří Kalous.
Tralmaksovi se vedlo na posledních mezinárodních akcích. Olympijské hry zakončil se třemi góly, na švýcarském MS přidal dvě branky a čtyři asistence. Edmonton zbystřil. Generální manažer Stan Bowman, dlouhodobě prosazující cestu snadno dostupných Evropanů s ofenzivním potenciálem, nabídl Tralmaksovi jinou perspektivu než comeback za Jaromírem Jágrem.
Někdejší extraligový forvard, který za Rytíře naposledy nastupoval v ročníku 2024/25, kdy dokonce ovládl bodování základní části, bude bojovat o NHL. Pokud by ji hrál, přijde si na 850 tisíc dolarů (zhruba 18 milionů korun), což je v rámci ligy platové minimum. Pravděpodobnější je ovšem cesta přes farmu v Bakersfieldu.
V Karlových Varech, kde si s Tralmaksem prožili totožný scénář, se mezitím baví. Hráč měl být vloni jejich hlavní posilou, ale nakonec nedorazil. I tak Energie získá finanční prostředky. Správci klubových účtů na sociálních sítích zveřejnili GIF s pojídáním popcornu v reakci na aktuální dění.
NHL je s IIHF ve vzájemné smlouvě dohodnutá tak, že jakmile klub z nejlepší soutěže projeví o hráče zájem, kontrakt v Evropě tím automaticky padá. Rytíři se situací už nemohou nic dělat.
Tralmaks se v kanadské organizaci může potkat s českým obráncem Tomášem Cibulkou, který letos zaujal právě Oilers. Vloni se ve stejném věku (29) jako Tralmaks Edmontonu upsal David Tomášek, ten ovšem do zámoří odcházel poprvé od působení v juniorce a s jednocestnou smlouvou v kapse. Ani tak se výrazněji prosadit nedokázal, ještě v průběhu minulého ročníku přešel do švédského Färjestadu.
Zato Tralmaks je na boj za Atlantikem více navyklý. V AHL ho patrně čeká pátá sezona, už předtím působil také na univerzitě v Maine. Na farmě má v součtu 151 startů, ale na zápis mezi absolutní elitou stále marně čeká.
„Konečným cílem je zahrát si aspoň jednou v NHL,“ říkal křídelník v prosinci. „Když si promítnete lotyšské hráče, kteří v NHL byli, mám z čeho čerpat příklad. I když jsem v tomto věku a v této fázi kariéry, pořád je šance,“ věřil rodák z Rigy.