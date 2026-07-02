Kladnu utekla prvotřídní posila! Stejně jako před rokem Varům. Konkurent se baví na sítích
Čekalo se jen na oficiální stvrzení, ale nakonec je všechno jinak. Lotyš Eduards Tralmaks se po roce stráveném na farmě Detroitu měl přesunout zpátky do nejvyšší české soutěže. Předběžně se s ním domluvilo Kladno, ale pravidelný reprezentant pobaltské země věřil, že se ještě naskytne šance v zámoří. A laso přišlo! Produktivního střelce zlákal na dvoucestný kontrakt Edmonton, čímž zkřížil plány Rytířů.
Rok se s rokem sešel a situace je prakticky stejná. Tentokrát roli nešťastného klubu, který marně čekal na silnou akvizici, zabralo Kladno. Tralmaks bude pokračovat v Severní Americe.
Vloni na něj čekali v Karlových Varech, kde s předstihem podepsal nový kontrakt. Jenže pak nastalo vábení Detroitu, změna plánů a odchod do AHL. V ní šikovný lotyšský útočník následně za Grand Rapids odehrál 64 zápasů s bilancí 42 bodů (26+16).
Vedlo se mu také na mezinárodních akcích. Olympijské hry zakončil se třemi góly, na švýcarském MS přidal dvě branky a čtyři asistence. Edmonton zbystřil. Generální manažer Stan Bowman, dlouhodobě prosazující cestu snadno dostupných Evropanů s ofenzivním potenciálem, nabídl Tralmaksovi jinou perspektivu než comeback za Jaromírem Jágrem.
Někdejší extraligový forvard, který za Rytíře naposledy nastupoval v ročníku 2024/25, kdy dokonce ovládl bodování základní části, bude bojovat o NHL. Pokud by ji hrál, přijde si na 850 tisíc dolarů (zhruba 18 milionů korun), což je v rámci ligy platové minimum. Pravděpodobnější je ovšem cesta přes farmu v Bakersfieldu.
Kladno k situaci chystá mediální prohlášení. „Eduards Tralmaks podepsal v NHL v klubu Edmonton Oilers. Komentář k situaci ohledně stavu kontraktu u Rytířů klub zveřejní zítra,“ uvedl středočeský celek ve středu večer, kdy se očekávaná posila z pozice nechráněného volného hráče krátce po otevření trhu v NHL upsala kanadskému mužstvu s kapitánem Connorem McDavidem.
V Karlových Varech, kde si prožili totožný scénář, se mezitím baví. Tralmaks měl být vloni jejich hlavní posilou, ale nakonec nedorazil. I tak Energie uhrála bronzovou medaili. Správci klubových účtů na sociálních sítích zveřejnili GIF s pojídáním popcornu v reakci na aktuální dění.
NHL je s IIHF ve vzájemné smlouvě dohodnutá tak, že jakmile klub z nejlepší soutěže projeví o hráče zájem, kontrakt v Evropě tím automaticky padá. Rytíři se situací už nemohou nic dělat.
Tralmaks se v kanadské organizaci může potkat s českým obráncem Tomášem Cibulkou, který letos zaujal právě Oilers. Vloni se ve stejném věku (29) jako Tralmaks Edmontonu upsal David Tomášek, ten ovšem do zámoří odcházel poprvé od působení v juniorce a s jednocestnou smlouvou v kapse. Ani tak se výrazněji prosadit nedokázal, ještě v průběhu minulého ročníku přešel do švédského Färjestadu.
Zato Tralmaks je na boj za Atlantikem více navyklý. V AHL ho patrně čeká pátá sezona, už předtím působil také na univerzitě v Maine. Na farmě má v součtu 151 startů, ale na zápis mezi absolutní elitou stále marně čeká.
„Konečným cílem je zahrát si aspoň jednou v NHL,“ říkal křídelník v prosinci. „Když si promítnete lotyšské hráče, kteří v NHL byli, mám z čeho čerpat příklad. I když jsem v tomto věku a v této fázi kariéry, pořád je šance,“ věřil rodák z Rigy.