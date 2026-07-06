Budou mít Vítkovice novou arénu? Politici se neshodnou, s MS už Ostrava spíš nepočítá
Mluvit se o tom začalo zkraje roku 2024, jenže od té doby vládne navenek ticho. Budou mít hokejisté Vítkovic novou arénu, která by nahradila jejich čtyřicet let starý domov? Deník Sport a web iSport.cz oslovil současného ostravského primátora Jana Dohnala z ODS (kandiduje pod značkou srdcOVA) a jeho vyzyvatele v podzimních komunálních volbách Richarda Vereše, lídra hnutí ANO. Názory politiků na případnou stavbu nového komplexu se ale podstatně liší. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Za čtyřicet let služby hostila Ostravar Aréna celou řadu významných kulturních a sportovních akcí. Třikrát pořádala seniorské mistrovství světa v hokeji (2004, 2015 a 2024), dvakrát juniorské (1994 a 2020) a k tomu také mistrovství Evropy v krasobruslení (2017), mistrovství světa v basketbalu žen (2010), parahokejové šampionáty (2019 a 2021) nebo utkání Davis Cupu či Fed Cupu.
V prosinci se v ní uskutečnilo florbalové MS žen, před pár dny i světový šampionát v hokejbalu. Někdejší Palác kultury a sportu však primárně slouží hokejistům Vítkovic, kteří tam hrají domácí zápasy od roku 1986.
Architektonicky jedinečná stavba nedaleko Městského stadionu ale postupně přestává vyhovovat vysokým standardům a její provoz v kombinaci s náklady na elektřinu a teplo je pro extraligová utkání extrémně drahý. Proto přišlo vedení města v únoru 2024 s návrhem o výstavbě menší arény, která by sloužila primárně hokejistům. V Ostravar Aréně by se kulturní i společenské akce konaly dál, ledová plocha by však byla odstraněna.
Ve zmíněném období město počítalo s variantou, že by stavba nové arény započala nejdříve za pět let. Celkové náklady spojené s nutnou rekonstrukcí Ostravar Arény se odhadovaly v rozsahu 1,8 až 2,3 miliardy korun.
„Věřím, že si za tři pět let nebudeme stále říkat, že by to bylo super, ale že se na tomto projektu začne opravdu pracovat,“ uvedl před téměř dvěma a půl lety majitel hokejových Vítkovic Aleš Pavlík.
Jenže jak se zdá, u slov zatím zůstalo. Plánovaná stavba je momentálně v nedohlednu, respektive v počátcích jednání. „Pořád o této variantě uvažujeme a pořád říkám to samé. Pokud by se tak mělo stát, měl by to být soukromý projekt, který by město třeba nějakou formou podpořilo. Bavíme se o variantě PPP projektu,“ říká Jan Dohnal, současný primátor statutárního města Ostrava.
Inspirace v Olomouci
„Máme tady soukromého investora, který podobný projekt realizuje v Olomouci. Nebudu zastírat, trošičku tam opisujeme. Shodou okolností se jedná o skupinu společnosti Redstone. Jsme s nimi na počátcích jednání,“ potvrzuje Dohnal.
Město si už vytipovalo pozemek, na kterém by čistě hokejový stánek mohl stát. Bylo by to poblíž Ostravar Arény. „Ale jak říkám, jednání jsou na začátku. V dohledné době pěti až deseti let město Ostrava asi nebude mít volné finanční prostředky, aby dokázalo postavit vlastní halu. Každopádně si myslím, že soukromá hala je něco, k čemu bychom měli směřovat,“ navazuje nejvyšší představitel třetího největšího města v Česku.