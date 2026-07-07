Litvínov po baráži zbrojí. Nové smlouvy pro Kašovy, přichází Kämpf: V NHL už jsem si neužíval
Po sezoně plné strastí se dočkali fanoušci hokejistů Litvínova zaslouženého dárku za neutuchající podporu. Klub, který teprve nedávno převzali patrioti v čele s Jiřím Šlégrem, oznámil prodloužení spolupráce s bratry Kašovými i novou hvězdnou posilu. Po devíti sezonách v NHL se do Česka vrací útočník David Kämpf. „Je to pro nás obrovská posila a skvělá zpráva nejen pro Litvínov, ale pro celou extraligu. Jsme nadšení, že se rozhodl spojit svou budoucnost právě s námi,“ prohlásil předseda představenstva Šlégr.
Chystají restart zavedené značky. Litvínov přes léto prošel změnou ve vlastnické struktuře a po hororové sezoně zakončené úspěšnou baráží se chce odrazit zase výš. Pomoct jí k tomu mají prověřená jména. David a Ondřej Kašovi odmítli spekulace o možném přestupu a s Vervou prodloužili smlouvy až do konce sezony 2028/29, navíc dostanou elitního parťáka.
„Prodloužení smluv s Ondrou a Davidem bylo naší absolutní prioritou. Jsou to lídři týmu, rozdíloví hráči a tváře našeho klubu. Jejich hokejové kvality jsou nesporné, což dokazují svými statistikami i vlivem na hru. Jsme nesmírně rádi, že oba věří naší vizi a rozhodli se v Litvínově pokračovat dlouhodobě. Je to skvělá zpráva pro celý klub i naše fanoušky,“ prohlásil předseda představenstva Jiří Šlégr.
„V Litvínově jsem maximálně spokojený. V nové sezóně chceme odčinit loňský ročník a hrát v klidných vodách tabulky. Věřím, že tento tým má velký potenciál, a chci pomoci k tomu, abychom v dalších letech bojovali o nejvyšší příčky,“ dodal starší ze sourozenců.
V rozhodování mohlo hrát roli i spojení s kamarádem Davidem Kämpfem. Mistr světa z roku 2024 po devíti sezonách zabalil štaci v NHL a plácnul si s Litvínovem. „Ahoj kluci, můžu si zahrát s váma?“ ptal se bratrů v připraveném videu na sociálních sítích klubu. Pak na sebe navlékl dres Vervy a s Kašovými si pinknul s míčkem na hokejbalovém hřišti.
„Získat hráče Davidova formátu, který přichází v nejlepších letech přímo z NHL, je pro nás obrovsky cenné. David je komplexní útočník, lídr a profesionál, který okamžitě zvedne kvalitu našeho týmu na úplně jinou úroveň,“ pochvaloval si Šlégr.
Do týmu získal v Kämpfovi zkušeného centra s bohatým kariérním rejstříkem. V 31 letech se může hvězdná posila chlubit 576 starty a 149 body (50+99) v základní části NHL. Etapu v nejlepší lize světa rozehrála v Chicagu, posléze oblékala dres Toronta. V uplynulém ročníku ale jméno Kämpf vypadlo ze soupisky hlavního týmu a přišlo stěhování. Rodák z Jirkova zamířil do Vancouveru, Washingtonu a později jeho podpisová práva získalo Buffalo. Olympionik z únorového Milána se však rozhodl pro návrat domů.
„Chci se hokejem zase víc bavit...“
„O návratu domů do Česka jsem přemýšlel už během poslední sezóny v Americe. Cítil jsem, že nastal čas. Hledali jsme tým v okolí našeho bydliště a Litvínov byl jasnou volbou. Mám k němu vztah už od dětství, kdy jsem sem jezdil na zápasy. Navíc to mám blízko domova, což byl jeden z hlavních důvodů našeho rozhodnutí,“ vysvětloval Kämpf pro klubový web.
„Chci se hokejem zase trošku víc bavit. V posledních pár letech v zámoří už to pro mě byla spíš jen práce, kterou jsem si moc neužíval. Chci nabrat nový dech, nový impuls a hokej si zase užívat. Role v NHL byla hodně náročná, jak fyzicky, tak psychicky. Člověk se často nedostane na přesilovku a hraje specifickou roli, jen aby se v týmu udržel. Tady se na novou roli hrozně těším. Doufám, že bude všechno šlapat a budu si to užívat,“ dodal.
Po vlastnických změnách se Litvínov v předchozích dnech dohodl na pokračování spolupráce s brankářem Matejem Tomkem a útočníky Ondřejem Jurčíkem a Michalem Gutem. Dopředu je ale jasné, že Verva bude znovu stát na bratrech Kašových, k nimž se nově přidá Kämpf.
„To byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem se pro Litvínov rozhodl. S kluky se známe dlouho, hráli jsme spolu v mládeži a s Ondrou i v národním týmu a na olympiádě. Bavili jsme se o tom a možnost hrát s nimi znovu byl opravdu jeden z klíčových faktorů mého příchodu,“ přiznal pravidelný reprezentant