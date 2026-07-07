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Litvínov po baráži zbrojí. Nové smlouvy pro Kašovy, přichází Kämpf: V NHL už jsem si neužíval

Nové podpisy Litvínova - bratři Kašové a David Kämpf
Nové podpisy Litvínova - bratři Kašové a David KämpfZdroj: Web HC Verva Litvínov
Litvínovská radost po gólu
Ondřej Kaše
Litvínovský David Kaše před zápasem proti Kladnu
David Kämpf proti Kanadě neproměnil velkou šanci
David Kämpf proti Kanadě neproměnil velkou šanci
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Filip Ardon
Tipsport extraliga
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Po sezoně plné strastí se dočkali fanoušci hokejistů Litvínova zaslouženého dárku za neutuchající podporu. Klub, který teprve nedávno převzali patrioti v čele s Jiřím Šlégrem, oznámil prodloužení spolupráce s bratry Kašovými i novou hvězdnou posilu. Po devíti sezonách v NHL se do Česka vrací útočník David Kämpf. „Je to pro nás obrovská posila a skvělá zpráva nejen pro Litvínov, ale pro celou extraligu. Jsme nadšení, že se rozhodl spojit svou budoucnost právě s námi,“ prohlásil předseda představenstva Šlégr.

Chystají restart zavedené značky. Litvínov přes léto prošel změnou ve vlastnické struktuře a po hororové sezoně zakončené úspěšnou baráží se chce odrazit zase výš. Pomoct jí k tomu mají prověřená jména. David a Ondřej Kašovi odmítli spekulace o možném přestupu a s Vervou prodloužili smlouvy až do konce sezony 2028/29, navíc dostanou elitního parťáka.

„Prodloužení smluv s Ondrou a Davidem bylo naší absolutní prioritou. Jsou to lídři týmu, rozdíloví hráči a tváře našeho klubu. Jejich hokejové kvality jsou nesporné, což dokazují svými statistikami i vlivem na hru. Jsme nesmírně rádi, že oba věří naší vizi a rozhodli se v Litvínově pokračovat dlouhodobě. Je to skvělá zpráva pro celý klub i naše fanoušky,“ prohlásil předseda představenstva Jiří Šlégr.

„V Litvínově jsem maximálně spokojený. V nové sezóně chceme odčinit loňský ročník a hrát v klidných vodách tabulky. Věřím, že tento tým má velký potenciál, a chci pomoci k tomu, abychom v dalších letech bojovali o nejvyšší příčky,“ dodal starší ze sourozenců.

V rozhodování mohlo hrát roli i spojení s kamarádem Davidem Kämpfem. Mistr světa z roku 2024 po devíti sezonách zabalil štaci v NHL a plácnul si s Litvínovem. „Ahoj kluci, můžu si zahrát s váma?“ ptal se bratrů v připraveném videu na sociálních sítích klubu. Pak na sebe navlékl dres Vervy a s Kašovými si pinknul s míčkem na hokejbalovém hřišti.

„Získat hráče Davidova formátu, který přichází v nejlepších letech přímo z NHL, je pro nás obrovsky cenné. David je komplexní útočník, lídr a profesionál, který okamžitě zvedne kvalitu našeho týmu na úplně jinou úroveň,“ pochvaloval si Šlégr.

Do týmu získal v Kämpfovi zkušeného centra s bohatým kariérním rejstříkem. V 31 letech se může hvězdná posila chlubit 576 starty a 149 body (50+99) v základní části NHL. Etapu v nejlepší lize světa rozehrála v Chicagu, posléze oblékala dres Toronta. V uplynulém ročníku ale jméno Kämpf vypadlo ze soupisky hlavního týmu a přišlo stěhování. Rodák z Jirkova zamířil do Vancouveru, Washingtonu a později jeho podpisová práva získalo Buffalo. Olympionik z únorového Milána se však rozhodl pro návrat domů.

„Chci se hokejem zase víc bavit...“

„O návratu domů do Česka jsem přemýšlel už během poslední sezóny v Americe. Cítil jsem, že nastal čas. Hledali jsme tým v okolí našeho bydliště a Litvínov byl jasnou volbou. Mám k němu vztah už od dětství, kdy jsem sem jezdil na zápasy. Navíc to mám blízko domova, což byl jeden z hlavních důvodů našeho rozhodnutí,“ vysvětloval Kämpf pro klubový web.

„Chci se hokejem zase trošku víc bavit. V posledních pár letech v zámoří už to pro mě byla spíš jen práce, kterou jsem si moc neužíval. Chci nabrat nový dech, nový impuls a hokej si zase užívat. Role v NHL byla hodně náročná, jak fyzicky, tak psychicky. Člověk se často nedostane na přesilovku a hraje specifickou roli, jen aby se v týmu udržel. Tady se na novou roli hrozně těším. Doufám, že bude všechno šlapat a budu si to užívat,“ dodal.

Po vlastnických změnách se Litvínov v předchozích dnech dohodl na pokračování spolupráce s brankářem Matejem Tomkem a útočníky Ondřejem Jurčíkem a Michalem Gutem. Dopředu je ale jasné, že Verva bude znovu stát na bratrech Kašových, k nimž se nově přidá Kämpf.

„To byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem se pro Litvínov rozhodl. S kluky se známe dlouho, hráli jsme spolu v mládeži a s Ondrou i v národním týmu a na olympiádě. Bavili jsme se o tom a možnost hrát s nimi znovu byl opravdu jeden z klíčových faktorů mého příchodu,“ přiznal pravidelný reprezentant

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