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Na čtyři roky sparťanem! Blümel zabalil boj o NHL a hlásí: Rozhodla vize klubu

Nová posila Sparty Matěj Blümel
Nová posila Sparty Matěj BlümelZdroj: Marek Táborský / HC Sparta Praha
Nová posila Sparty Matěj Blümel
Nová posila Sparty Matěj Blümel
Zamyšlený Matěj Blümel
Matěj Blümel před čtvrtfinále
Matěj Blümel poslal Čechy proti Švédsku do vedení
Matěj Blümel poslal Čechy proti Švédsku do vedení
Matěj Blümel během tréninku
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Filip Ardon
Tipsport extraliga
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Čtyři roky klepal na brány NHL, ale pevné místo nezískal, letos v létě se rozhodl pro návrat domů. Produktivní útočník Matěj Blümel si opět zahraje extraligu, ne však za Pardubice, kde hokejově vyrostl a začínal s profesionálním hokejem. Na čtyři roky se dohodl na pražské Spartě. „Chci týmu pomoct hodně v ofenzivě a prodat zkušenosti, které jsem nasbíral za poslední čtyři roky v zámoří. Pomoct Spartě k nejvyšším příčkám,“ hlásí odhodlaně šestadvacetiletý reprezentant.

Mohli jste mít pocit, že v kancelářích na Spartě vládne přes léto až podezřelý klid. Pražský klub se po vyřazení v semifinále s Pardubicemi rozloučil s Michalem Vitouchem a Janim Lajunenem, který vynechal většinu uplynulé sezony, a jako posilu oznámil jen zkušeného útočníka Jiřího Sekáče. S přestupovou bombou se Sparta vytasila až v polovině července. Ze zámoří přivedla žádaného forvarda Matěje Blümela. 

„V Americe dlouhodobě potvrzoval své kvality a jsme přesvědčeni, že nám pomůže posunout tým zase o krok dál. Právě na hráčích tohoto typu chceme stavět a do určité míry kolem nich tým formovat. Počítáme s tím, že dostane výrazný prostor na ledě. Pevně věříme, že se mu ve Spartě bude líbit a naplno ukáže, jak výjimečný hokejista to je,“ prohlásil sportovní ředitel Tomáš Divíšek.

O Blümelově návratu do extraligy se už nějakou dobu spekulovalo. Mluvilo se o Dynamu, odkud za oceán odcházel, ale nejčastěji a nejvíc nahlas rezonovalo jméno Sparty. „Ulevilo se mi hodně. Řešili jsme to poslední měsíc nebo měsíc a půl a bylo to trochu psychicky náročné. Ale jsem rád, že jsem se rozhodl, a hrozně se těším na to, co bude dál,“ oddechl si šestadvacetiletý útočník po oznámení podpisu. 

Tím stvrdil Blümel čtyřletý kontrakt, jenž vyprší až v roce 2030. Sparta získala prověřeného bodového hráče v nejlepších letech. „Je to vynikající a rychlý útočník s výbornou střelou, typ hráče, který nám v týmu částečně chyběl. Věříme, že díky své povaze a pracovní morálce mezi nás skvěle zapadne. Jsme velmi rádi, že se nám ho podařilo získat na následující čtyři sezony,“ pochvaloval si Divíšek. 

Tuhý boj o zápasy v NHL

Do Sparty přichází Blümel po marném boji o pevné místo v NHL. V roce 2019 uzavřel první stovku na draftu, kde si jej vybral Edmonton. S Oilers ale český útočník nikdy kontrakt nepodepsal a až po bronzovém mistrovství 2022 zamířil do Dallasu. V prvním ročníku dostal šest utkání v hlavním týmu, další kompletní sezonu strávil na farmě a posléze přidal ještě sedm zápasů mezi nejlepšími. I kvůli malé šanci v NHL odešel Blümel posléze do organizace Bruins, ale v Bostonu znovu dostal jen čtyři starty. 

„Těžká sezona. Přicházel jsem s očekáváním do kempu Bostonu, ale víceméně hned mě to opařilo, protože mě poslali dolů. Časem si mě vytáhli, ale nevyšly mi extra dobře tři zápasy a ve čtvrtém jsem se zranil. První půlrok byl hodně těžký. Organizace Bruins mi od začátku nesedla tak, jak jsem čekal. Dlouho jsem se s tím sžíval a musel s tím pracovat. Po minulé sezoně jsem věřil, že budu hrát NHL,“ vyprávěl po sezoně v rozhovoru pro deník Sport

„Vůbec nevím, co bude dál. Teď se soustředím na mistrovství světa a uvidíme, co se stane po něm. Určitě budu zvažovat víc možností,“ říkal v průběhu května. 

Na světový šampionát posléze odletěl jako jeden z očekávaných lídrů. V sedmi zápasech posbíral čtyři body (2+2) a ve statistice plus/mínus skončil na hodnotě -2. Po vyřazení s Finskem ve čtvrtfinále se mohl plně soustředit na vlastní budoucnost. „Asi nejlepší vize, to se mi nejvíc líbilo. I role, co jsme se o ní předběžně bavili,“ vysvětlil Blümel, co nakonec rozhodlo pro Spartu.

Pomohla jednání s Augustou

Do kabiny čtvrtého celku uplynulé sezony přichází rodák z Tábora se 17 starty a dvěma vstřelenými góly v NHL. O patro níž pak stihl během čtyř let 255 utkání a 230 bodových zápisů (110+120). Produktivita se od něj bude čekat i v extralize, má potenciál útočit na čelo ligového bodování. „Ale na druhou stranu není všechno jenom o bodech. Hlavně aby se vyhrávalo a byl týmový úspěch. Všechno ostatní s tím přijde,“ řekl skromně Blümel. 

Během rozhodování mluvil o své roli se sportovním vedením klubu i novým koučem Patrikem Augustou. „Volali jsme si několikrát a řešili různé věci. Dokonce jsme se dvakrát potkali osobně. Od podpisu smlouvy jsme se ale ještě neviděli, to teprve přijde. Každopádně všechna setkání byla super a velmi příjemná,“ prozradil účastník tří světových šampionátů. 

Pod Augustovým vedením by se měl zařadit mezi hlavní tváře a tahouny klubu. Sparta se bude vedle Blümela dál opírat o Filipa Chlapíka, Michaela Špačka, Michala Řepíka nebo Devina Shora. „Těším se na všechny kluky, abych pravdu řekl. Jak už jsem působil v extralize, se spoustou kluků se znám. S některými jsem hrál dřív v Pardubicích. Mluvil jsem s Chlápou, říkal, že kabina si je hodně blízká. Na to se taky těším, určitě to bude super,“ neskrývala nadšení hvězdná posila.

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