Na čtyři roky sparťanem! Matěj Blümel zabalil boj o NHL a hlásí: Rozhodla vize klubu
Čtyři roky klepal na brány NHL, ale pevné místo nezískal, letos v létě se rozhodl pro návrat domů. Produktivní útočník Matěj Blümel si opět zahraje extraligu, ne však za Pardubice, kde hokejově vyrostl a začínal s profesionálním hokejem. Na čtyři roky se dohodl na pražské Spartě. „Chci týmu pomoct hodně v ofenzivě a prodat zkušenosti, které jsem nasbíral za poslední čtyři roky v zámoří. Pomoct Spartě k nejvyšším příčkám,“ hlásí odhodlaně šestadvacetiletý reprezentant.
Mohli jste mít pocit, že v kancelářích na Spartě vládne přes léto až podezřelý klid. Pražský klub se po vyřazení v semifinále s Pardubicemi rozloučil s Michalem Vitouchem a Janim Lajunenem, který vynechal většinu uplynulé sezony, a jako posilu oznámil jen zkušeného útočníka Jiřího Sekáče. S přestupovou bombou se Sparta vytasila až v polovině července. Ze zámoří přivedla žádaného forvarda Matěje Blümela.
„V Americe dlouhodobě potvrzoval své kvality a jsme přesvědčeni, že nám pomůže posunout tým zase o krok dál. Právě na hráčích tohoto typu chceme stavět a do určité míry kolem nich tým formovat. Počítáme s tím, že dostane výrazný prostor na ledě. Pevně věříme, že se mu ve Spartě bude líbit a naplno ukáže, jak výjimečný hokejista to je,“ prohlásil sportovní ředitel Tomáš Divíšek.
O Blümelově návratu do extraligy se už nějakou dobu spekulovalo. Mluvilo se o Dynamu, odkud za oceán odcházel, ale nejčastěji a nejvíc nahlas rezonovalo jméno Sparty. „Ulevilo se mi hodně. Řešili jsme to poslední měsíc nebo měsíc a půl a bylo to trochu psychicky náročné. Ale jsem rád, že jsem se rozhodl, a hrozně se těším na to, co bude dál,“ oddechl si šestadvacetiletý útočník po oznámení podpisu.
Tím stvrdil Blümel čtyřletý kontrakt, jenž vyprší až v roce 2030. Sparta získala prověřeného bodového hráče v nejlepších letech. „Je to vynikající a rychlý útočník s výbornou střelou, typ hráče, který nám v týmu částečně chyběl. Věříme, že díky své povaze a pracovní morálce mezi nás skvěle zapadne. Jsme velmi rádi, že se nám ho podařilo získat na následující čtyři sezony,“ pochvaloval si Divíšek.
Tuhý boj o zápasy v NHL
Do Sparty přichází Blümel po marném boji o pevné místo v NHL. V roce 2019 uzavřel první stovku na draftu, kde si jej vybral Edmonton. S Oilers ale český útočník nikdy kontrakt nepodepsal a až po bronzovém mistrovství 2022 zamířil do Dallasu. V prvním ročníku dostal šest utkání v hlavním týmu, další kompletní sezonu strávil na farmě a posléze přidal ještě sedm zápasů mezi nejlepšími. I kvůli malé šanci v NHL odešel Blümel posléze do organizace Bruins, ale v Bostonu znovu dostal jen čtyři starty.
„Těžká sezona. Přicházel jsem s očekáváním do kempu Bostonu, ale víceméně hned mě to opařilo, protože mě poslali dolů. Časem si mě vytáhli, ale nevyšly mi extra dobře tři zápasy a ve čtvrtém jsem se zranil. První půlrok byl hodně těžký. Organizace Bruins mi od začátku nesedla tak, jak jsem čekal. Dlouho jsem se s tím sžíval a musel s tím pracovat. Po minulé sezoně jsem věřil, že budu hrát NHL,“ vyprávěl po sezoně v rozhovoru pro deník Sport.
„Vůbec nevím, co bude dál. Teď se soustředím na mistrovství světa a uvidíme, co se stane po něm. Určitě budu zvažovat víc možností,“ říkal v průběhu května.
Na světový šampionát posléze odletěl jako jeden z očekávaných lídrů. V sedmi zápasech posbíral čtyři body (2+2) a ve statistice plus/mínus skončil na hodnotě -2. Po vyřazení s Finskem ve čtvrtfinále se mohl plně soustředit na vlastní budoucnost. „Asi nejlepší vize, to se mi nejvíc líbilo. I role, co jsme se o ní předběžně bavili,“ vysvětlil Blümel, co nakonec rozhodlo pro Spartu.
Pomohla jednání s Augustou
Do kabiny čtvrtého celku uplynulé sezony přichází rodák z Tábora se 17 starty a dvěma vstřelenými góly v NHL. O patro níž pak stihl během čtyř let 255 utkání a 230 bodových zápisů (110+120). Produktivita se od něj bude čekat i v extralize, má potenciál útočit na čelo ligového bodování. „Ale na druhou stranu není všechno jenom o bodech. Hlavně aby se vyhrávalo a byl týmový úspěch. Všechno ostatní s tím přijde,“ řekl skromně Blümel.
Během rozhodování mluvil o své roli se sportovním vedením klubu i novým koučem Patrikem Augustou. „Volali jsme si několikrát a řešili různé věci. Dokonce jsme se dvakrát potkali osobně. Od podpisu smlouvy jsme se ale ještě neviděli, to teprve přijde. Každopádně všechna setkání byla super a velmi příjemná,“ prozradil účastník tří světových šampionátů.
Pod Augustovým vedením by se měl zařadit mezi hlavní tváře a tahouny klubu. Sparta se bude vedle Blümela dál opírat o Filipa Chlapíka, Michaela Špačka, Michala Řepíka nebo Devina Shora. „Těším se na všechny kluky, abych pravdu řekl. Jak už jsem působil v extralize, se spoustou kluků se znám. S některými jsem hrál dřív v Pardubicích. Mluvil jsem s Chlápou, říkal, že kabina si je hodně blízká. Na to se taky těším, určitě to bude super,“ neskrývala nadšení hvězdná posila.