Bonjour, monsieur Treille. Francouzský kouč chce pozvednout Vítkovice: Velká výzva!
Rozdělili se do několika skupin, zvlášť trénovali brankáři, obránci i útočníci. Především k nim často promlouval nový kouč Yorick Treille, sám bývalý forvard. Mluvil jenom v angličtině, která se pro týmové porady stala hlavním úředním jazykem. „Povaraďovskou“ dobu odstartovali vítkovičtí hokejisté prvním tréninkem na ledě, nechyběly na něm ani posily v čele se Šimonem Stránským nebo Davidem Ciencialou.
Vzpomenete si na Jeffa Paula či Hanse Wallsona, kteří se před lety mihli v trenérských štábech Kladna, respektive Sparty? Mnohem více utkvěla v paměti neúspěšná mise legendárního Němce Uweho Kruppa, jehož vedení Pražanů odvolalo v polovině druhé sezony.
Když vynecháme Slováky, zahraniční trenéři představují v české extralize spíše anomálii. Stále nepříliš probádané teritorium, v němž nově lovily Vítkovice, které po odvolaném Václavu Varaďovi přivedly Yoricka Treilleho.
Chtělo by se doplnit, že starého známého. Vždyť čerstvě šestačtyřicetiletý Francouz strávil v Ostravě dva roky své hráčské kariéry. Coby bojovné a zarputilé křídlo pomohl Vítkovicím v roce 2010 ke stříbrným medailím. Ze střídačky mu tehdy šéfoval Alois Hadamczik, současný svazový prezident.
„Znám klubovou historii, měl jsem to štěstí tady před dlouhou dobou nosit vítkovický dres. Chápu, co tento klub znamená pro lidi, město i celý region. Být tady hlavním trenérem je pro mě odpovědnost i výzva, na kterou se hodně těším,“ hlásil Treille krátce po úvodním tréninku.
Z hlavy dal dohromady velkou část soupisky z doby, kdy ve Vítkovicích nastupoval. Viktor Ujčík, Jiří Burger, Jakub Štěpánek, Juraj Štefanka... „S Jurajem jsem odehrál hodně, ale ve finále play-off jsem hrál v lajně s Petrem Vránou a Markem Kvapilem. Byla tu spousta skvělých hráčů,“ vzpomínal.
„Na konci převládalo zklamání, že jsme nevyhráli titul, ale tehdy jsme prostě prohráli s lepším týmem (Pardubicemi - pozn. redakce). Celkově na své zdejší působení vzpomínám jenom v dobrém. Není jediná špatná věc, která by mě napadla, proto je mi ctí být tady zpátky. Sice v jiné roli a s jinou náplní práce, ale odpovědnost jsem připraven přijmout,“ dušoval se Treille.
Po dalších štacích ve Spartě, Chomutově, Salcburku a doma ve Francii plynule přešel na trenérskou dráhu. A zdokonaloval se na nebývale zvučné adrese. Konkrétně ve švýcarské Ženevě, s níž v roli asistenta vyhrál domácí soutěž a o rok později i Ligu Mistrů.
K tomu navíc působí u francouzské reprezentace, kterou vedl na letošní olympiádě v Miláně. „Zkušenostmi člověk roste. Ať už jde o jakoukoliv sezónu, jako trenér se měníte a posouváte. A právě tyto velké turnaje jsou na učení skvělé. Teď mě čeká ještě větší výzva, protože každodenní práce mě prostě baví. Baví mě hledat řešení a pomáhat týmu se neustále rozvíjet,“ pokývl Treille.
Nový a svěží vítr
V březnu se upsal Vítkovicím, které se po třech zbabraných sezonách vydávají neznámou, ale zajímavou a sympatickou cestou. Francouzskému kouči při ní pomohou i čtyři asistenti - Radek Philipp, Pavel Trnka, Martin Prusek a Luděk Krayzel, jenž ve Francii mimochodem hrával.
„Jestli mluví francouzsky? Trochu se snaží,“ culil se Treille. „Je to fajn, máme to takové různorodé, mluvíme česky, anglicky a trochu francouzsky. S kolegy jsem navíc v minulosti hrával. I trenérská spolupráce je proces, na kterém neustále pracujeme. Od samého začátku si v realizačním týmu zakládáme na důvěře a respektu, což považuji za velmi důležité.“
Ze zahraničí jdou na Treilla jen pozitivní reference. Čeká se, že přinese nový a svěží vítr, pro Vítkovice už tolik potřebný. Potvrdil to na úvodním tréninku, na kterém působil energicky a zapáleně. Zároveň ladil i nejmenší detaily, zkrátka profík každým coulem.
„Pro všechny je to první den, nová kapitola a začátek nové sezony, takže vždycky převládá nadšení. Ještě je tam hodně rezu, který musíme obrousit, ale takhle je to normální. Dobrý první den,“ pochvaloval si někdejší francouzský reprezentant.
„Jsme soutěživí. Beru to jako závod, ve kterém chceme být první. Naprosto ale chápeme, že cíl je to vysoký a konkurence obrovská. Hlavní důraz ale neklademe na konečný cíl, ale na každý jednotlivý den. Chceme se zlepšovat jako jednotlivci a společně i jako tým,“ doplnil Treille.