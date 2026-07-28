Cienciala po přesunu k rivalovi: Chci hrát, cítím se na vrcholu sil. Vize trenérů ho zaujala
Pikantní transfer na trase Třinec - Vítkovice se nakonec netýkal Andreje Nestrašila, ale Davida Ciencialy. Třicetiletý útočník, jenž zlatým gólem zajistil Ocelářům šestý mistrovský titul, si chce v modrobílém dresu vysloužit větší herní vytížení. „Po sezoně jsme se sešli s panem Peterkem (sportovním ředitelem Třince), ale řešili jsme to už nějak od prosince. Naskytla se mi možností jít do Vítkovic, což mi dávalo smysl. I z pohledu toho, že se s rodinou nemusíme stěhovat,“ líčí Cienciala.
Co se vám dále na nabídce z Vítkovic zamlouvalo?
„Líbila se mi vize trenérů. Nějak mě to vzalo a jsem rád, že jsem teď tady.“
Prozradíte, co konkrétně vás zaujalo?
„Mluvil se mnou Yorick (Treille) i Pavel Trnka. Zaujal mě styl, který se má tady hrát. Nevím, jestli to chci úplně prozrazovat, ale od obou mi to přišlo hodně sympatické. Myslím si, že i tým vypadá dobře, takže se moc těším.“
Novým úředním jazykem je v kabině angličtina. Bude to velká změna?
„Určitě je potřeba si na angličtinu zase trošku zvyknout a některá slůvka ještě pochytit. Dva roky jsem hrál ve Finsku, takže angličtinu jsem používal vlastně pořád a také v Pardubicích bylo v prvním roce hodně Kanaďanů. Řekl bych, že pro nikoho to problém nebude. Hokejové fráze jsou víceméně stejné, proto je potřeba si jenom zvyknout na nové tréninky a také na to, jak to bude celé fungovat.“
Cítíte, že byste mohl dostat ve Vítkovicích více prostoru na ledě? Byl to hlavní důvod vašeho odchodu z Třince?
„Určitě chci hrát víc. Je mi třicet a cítím se na vrcholu sil. Chci hrát a zároveň ještě ukázat, že na to mám. Ale dopředu nejde nikdy říct, že místo budu mít jisté. Porveme se o to všichni, tým je nastavený dobře a také je v něm hodně šikovných kluků. Jde jen o to přetavit to do systému.“
Zatímco Třinec v posledním play off dokráčel do finále, vy jste v sestavě klesal až do čtvrté lajny nebo na pozici třináctého hráče. Jak jste se v tu chvíli cítil?
„Vlastně od doby, kdy přišel Boris Žabka jako hlavní trenér, jsem byl ve čtvrté formaci, takže zase tak moc jsem neklesal. V play off to možná vypadalo jako nějaký ústup, ale byli tam i zranění hráči, takže bylo jasné, kde pak budu hrát. I přesto si myslím, že pár momentů jsem v play off měl. Škoda, že to nevyšlo na titul.“
Proti Třinci jste už nastupoval v dresu Pardubic či Mladé Boleslavi. Bude to teď jiné?
„Na takové zápasy jsem zvyklý. Když jsme s Třincem jezdili do Ostravy, vždycky tady bylo plno. Hrál jsem i derby v Pardubicích s Hradcem a proti Třinci jsem nastupoval mnohokrát. Kdybych odešel odtamtud poprvé, asi by mi to přišlo trošku divné, ale teď už to moc neřeším.“
Popichovali vás po odchodu do Vítkovic někdejší spoluhráči z Třince?
„Ani ne, nikdo nerýpal. (usmívá se) Kluci asi tušili, že se k něčemu schyluje a jenom mi popřáli, ať se mi daří.“