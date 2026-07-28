Hořava se chystá na zkušenost s Energií: Byl jsem překvapený. Co řekl Patera o konci Jakse?
Na extraligové poměry zažili hodně klidné léto. V Karlových Varech nasčítali po bronzové sezoně šest odchodů a částečně zrekonstruovali jen defenzivu, kam přišla trojice zkušených cizinců. „Hráči, s nimiž byla spokojenost, tady zůstali. S doplněním a kádrem jsme spokojení. Chtěli jsme obranu maličko obměnit, což se povedlo,“ rozpovídal se na startu přípravy na ledě trenér Pavel Patera. Do nového ročníku půjde s novým asistentem Miloslavem Hořavou mladším.
Zčásti šlo o odchody hráčů, kteří neměli v týmu výraznou roli, zčásti o nutné uvolnění místa pro nově příchozí beky. Karlovy Vary se přes léto rozloučily s Davidem Moravcem, Dalimilem Mikyskou, Adamem Rulíkem, Torym Dellem a Sebastiánem Malátem. Velký rozruch mezi fanoušky vzbudil až konec Janise Jakse. Lotyšský zadák odehrál za Energii dvě sezony, dál měl pokračovat, ale vedení jej uvolnilo do Litvínova, kde v minulosti působil.
„K Janisovi můžu říct, že je velmi kvalitní hráč hlavně do ofenzivy, do přesilovek, ale také je daný nějaký rozpočet a do toho jsme se bohužel nevešli. Takhle to je,“ prohlásil smířlivě Patera. „Je to ohromná ztráta, nebudu lhát. Jak na ledě, tak do kabiny. Jsme tady ale od toho, abychom hráli hokej, budeme se to snažit nějak vykompenzovat. Věřím, že to zvládneme i bez něho,“ přidal kapitán týmu Jiří Černoch.
Okolo Jaksova odchodu se hokejovým prostředím nesla řada spekulací. O odchodu do Litvínova už se chvíli mluvilo, zaznívaly i informace, že hlavní trenér stál o setrvání třicetiletého obránce, zatímco vedení klubu mělo jiný názor. „Přál bych si tady mít i McDavida,“ smál se Patera. „Nemůžeme chtít prostě všechno. Já si myslím, že i tak máme kádr hodně silný,“ dodal.
Změny na lavičce
Dost možná nejzásadnější změnu po úspěšné sezoně zažije Energie na lavičce. David Moravec, s nímž Patera do Varů před dvěma lety přišel, kývnul na nabídku slávistické juniorky. Patera si jako jeho nástupce vybral někdejšího spoluhráče z Kladna Miloslava Hořavu mladšího.
„Byla to hodně přirozená volba. Vždy jsme si vyhovovali jak po herní stránce, tak i po té lidské. A vím, že i jako trenéři si budeme vyhovovat. Myslím, že máme úplně stejný pohled na hokej a chceme dát týmu, co v nás je,“ věřil Patera.
„Byl jsem extrémně překvapený. Taková nabídka se ale neodmítá,“ komentoval laso z Energie sám Hořava mladší. I když v kariéře býval produktivním útočníkem, ve Varech bude mít na starosti obránce. „Máme to tak rozdělené. V trénincích se budeme střídat, vždycky vybereme nějaké téma, kterému se budeme věnovat,“ nastínil nový asistent.
Do trenérského řemesla zatím nakoukl doma v Kladně. Rok se staral o dorost, pak dvě sezony vedl juniory k postupu do nejvyšší soutěže, což tým letos na jaře úspěšně splnil. Od trenérské změny u A týmu navíc Hořava vypomáhal Tomáši Plekancovi a vedl některé porady i tréninky.
„Byl jsem tam jen částečně, ale naučil jsem se hrozně moc věcí. Extrémně moc za tu krátkou dobu. Hromadu z toho už tady využívám. Opravdu jsem si to hrozně užíval. Zároveň jsem dělal juniorku, furt jsem byl na zimáku. Ale byl jsem nadšený. Hromada lidí mi říkala, jak to můžu zvládat, ale mně se to hrozně líbilo,“ ohlížel se za nabitou sezonou třiačtyřicetiletý kouč.
Srovnání s tátou
Ať už se bavíte s kýmkoliv z okolí Rytířů, na Hořavu uslyšíte jen slova chvály. Často se objevuje i srovnání se slavným tátou, jenž patří v Česku mezi trenérskou špičku. „Myslím, že jsou si hodně podobní. Nevím, zda má Miloš rád neustálá srovnání s tátou, ale něco z něho má stoprocentně,“ přitakal Patera. „Poradí mi. Nebudu lhát, má ohromné zkušenosti a hrozně mi pomůže,“ řekl Miloslav mladší o vlivu táty.
V kruzích hokejových koučů by se navíc brzy mohlo objevit další jméno Hořava. O dva roky mladší Petr ukončil kariéru před čtyřmi lety a v uplynulé sezoně k řemeslu taky přičuchl. „Brácha mi pomáhal s juniorkou. Tím, že jsem byl u áčka, jsem všechno úplně nestíhal. Většinu jo, ale občas byly kolize v zápasech. Brácha nám pomohl extrémně moc. Teď postupně by se do toho chtěl pustit, protože ho to taky chytlo,“ prozradil Miloslav mladší.
Možnost, že by se jednou sešli tři Hořavové na lavičce jednoho týmu, ale vyloučil. „K tomu nikdy nedojde. To by nedopadlo dobře,“ smál se nováček na extraligové střídačce.