Tomek finišuje řidičák. Když si mě napíše jako mentora, možná se svezu, směje se Černoch
Měl hodně nabité jaro. Karlovarský kapitán Jiří Černoch dovedl Energii až do semifinále, pak se spoluhráči mohutně oslavil vyřazení Sparty a zisk bronzových medailí, než se vydal s reprezentací na mistrovství světa do Švýcarska. „Obrovská odměna. Užil jsem si to, i když mistrovství bylo, jaké bylo. Člověk na to najednou nahlíží trochu jinak, když už je starší a je tam po nějaké odmlce. Mám na to krásné vzpomínky i přes vyřazení ve čtvrtfinále,“ rozpovídal se tahoun Varů na začátku přípravy.
Loni jste po dlouhých letech postoupili do čtvrtfinále, letos do semifinále. Je finále dalším cílem pro Energii?
„Nevím, jak klub, ale já si takové cíle nedávám. Vím, co stálo za tím, že jsme se loni dostali takhle daleko. Pro mě je cíl dostat se do čtvrtfinále, tam už je při vyrovnanosti ligy možné cokoliv.“
Bude na vás větší tlak? Soupeři si na vás po takové sezoně už určitě dají pozor.
„Těžko říct. Když se podíváte na ostatní týmy, jak všichni posilují…Třeba i týmy, které měly loni horší sezonu, tak jim najednou přijdou dva tři rozdíloví hráči. V lize máme Pardubice, Spartu, tedy týmy, co každoročně vyhlašují útok na titul. Pak je tam deset dvanáct týmů na stejné úrovni.“
Klub prošel přes léto jen malou proměnou. Jste rád, že jádro zůstalo pohromadě?
„Vždycky je lepší, když se vymění méně lidí. I pro kluky, co přijdou, je potom jednodušší zapadnout do kolektivu. S deseti nebo dvanácti lidmi je to těžší. Pro nás je ohromná výhoda, že jsme takhle mohli zůstat.“
Proměnila se hlavně obrana, do útoku nikdo nepřišel. Máte dostatečně širokou sestavu?
„Některé týmy mají víc kam sáhnout. Jsou kluby, které mají mnohem větší rozpočet než my. Je velký rozdíl platit dvanáct nebo patnáct útočníků. Z toho důvodu máme kádr užší. Máme tady ale spoustu juniorů, kteří můžou hrát. Už to ukázali na konci minulé sezony. Strach z toho nemám.“
V minulé sezoně se ukázal hlavně sedmnáctiletý Petr Tomek. Co můžete udělat pro to, abyste mu ulehčili druhou sezonu?
„Bude to mít těžké. Má draftovou sezonu, mělo by ho čekat mistrovství světa dvacítek. Ví, že to je důležitá sezona. Budeme se mu snažit pomoct, jak to půjde, trochu z něj sebrat tlak. Chceme mu na ledě udělat co největší komfort.“
Na úterním tréninku chyběl, protože dělal závěrečné zkoušky v autoškole. Vzpomínáte si vůbec na dobu, kdy jste je dělal vy?
„Jo, pamatuju. Jsem rád, že to mám za sebou. Když jsem viděl nějaké otázky… Je chytrý, věřím, že to zvládne. Je dobře, že bude mít řidičák a nebude tak závislý na tom, aby ho někdo vozil. Už říkal, že má snad vyřízené auto. Jsem na něj zvědavý.“
Ale až do osmnáctých narozenin smí řídit jen pod dohledem mentora. Už jste mu ho v kabině přiřadili?
„Je fakt, že se mnou už by mohl. Musí mít snad deset let řidičák a všechny body, což zatím mám. Když si mě tam napíše, možná bych se s ním svezl.“ (usmívá se)