Chlapík upřednostnil Spartu před nabídkami ze zámoří: Mám tady sen, a to je víc než NHL
Ve sparťanské výstroji po boku Michaela Špačka a Matěje Blümela zahájil přípravu na další sezonu. Kapitán Pražanů Filip Chlapík v ní bude s týmem znovu cílit na nejvyšší mety. Stačilo přitom málo a mohl řešit úplně jiné starosti. Během jara a léta zvažoval nabídky z NHL. „Nějaký zájem byl, něco se probíralo. Ale já to měl v hlavě nastavené tak, že by to muselo být hodně, hodně zajímavé, abych tam šel,“ rozpovídal se devětadvacetiletý útočník.
Zažil sezonu, o jaké většina hráčů jen sní. Filip Chlapík dostal ve Spartě na dres kapitánské céčko, s 51 body (21+30) odehrál nejproduktivnější ročník od návratu ze Švýcarska a jako náhradník zanechal skvělý dojem na olympiádě v Miláně. Nedlouho poté se začaly objevovat spekulace o jeho možném návratu do NHL. Nejčastěji se hovořilo o zájmu Pittsburghu.
„Musel bych vidět, že tam je šance být ve třech lajnách. Zažil jsem si, jaké to je tam pendlovat a být na hraně. Byl tam limit nějakého 15. nebo 16. června. Tam se to řešilo intenzivně. Potřeboval jsem, abych věděl, jak směřovat letní přípravu. Ale v hlavě jsem to měl celkem jasně nastavené od začátku. Jsem rád, že to takhle dopadlo,“ vykládal Chlapík o jednáních.
O pevné místo v NHL bojoval v minulosti čtyři sezony. Během nich dostal v hlavním týmu Ottawy 57 zápasů a daleko více času strávil na farmě v AHL. Později se vrátil do Sparty a přes epizody v Lahti a Ambri-Piotta se v hlavním městě usadil. Po letním rozhodování je jasné, že někdejší 48. hráč draftu přidá ve sparťanských barvách další sezonu.
„Už jsem říkal několikrát, že chci být tady. Mám tady sen, který bych si chtěl dokázat, a to je pro mě asi víc než NHL. Hodnoty a cíle máme teď jiné. A je to spojené se Spartou. Pořád mě to táhlo, abych byl tady,“ prohlásil.
V uplynulém ročníku Chlapík z pozice kapitána dotáhl tým až do semifinále. V základní části i v play off byl nejproduktivnějším hráčem týmu a ukázal, že definitivně dorostl do role lídra. „Nástup do nové funkce nebyl jednoduchý. Zabralo nějaký čas, než jsem si zvykl, než si zvykl tým. Po nějakém čase si to sedlo. I já do toho dal hodně síly a vůle v seberozvoji, abych byl tam, kde jsem chtěl být. Pak jsem se cítil komfortně a tým taky,“ rozpovídal se Chlapík o kapitánství.
Rozporuplnou sezonu proměnil se spoluhráči v bojovnou jízdu vyřazovacími boji. Po sedmém místě v tabulce zvládla Sparta strhující bitvy s Kladnem a Plzní, nestačila až v semifinále na Pardubice. Série se protáhla do sedmi zápasů a jednou z jejích výrazných tváří byl Chlapík, přestože už delší čas bojoval se zdravotními problémy. Trabl s třísly ho nakonec vyřadil i z boje o mistrovství světa, do programu musela přibýt operace.
„Cítím se dobře. Je to měsíc a půl zpátky, byla to specifická operace a bylo to zapotřebí. Bohužel mi to zasáhlo do přípravy, ale pak jsme odvedli skvělou práci s kondičákem. Ještě se do toho musím dostat, čas bez toho tam byl. Ale bude to dobré,“ věřil Chlapík na startu přípravy s týmem.
Na ledě se v týdnu poprvé sešel se všemi zdravými spoluhráči a pod vedením nového realizačního štábu. Trenérskou taktovku převzal Patrik Augusta a asistenti Tomáš Netík s Ladislavem Šmídem. „Zase nové tváře, nová vize. Nám všem se to líbí. Je to podobné, co jsme tu měli v minulosti, ale nápady a nové věci, co se chtějí dát do týmu, jsou za mě skvělé,“ pochvaloval si kapitán Sparty. Herní přípravu odstartuje se spoluhráči v úterý 11. srpna proti Litoměřicím.