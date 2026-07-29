Augusta o Spartě: Říká se, že málo posilujeme. Už teď ale máme boj o místa, týmu věříme
V bundě a čepici s velkým S se ve středu po tréninku v holešovické Sportovní hale postavil před novináře. Poprvé v nové roli, po angažmá u reprezentační dvacítky jako hlavní kouč Sparty. „Každodenní práce mi chyběla. Ještě nejsou dny, kdy je zamračeno a bouří, ale všichni pracujeme jedním směrem,“ rozpovídal se Patrik Augusta o nadcházející výzvě. V rozhovoru mluvil o charakteru týmu i o tom, proč Pražané během léta více neposilovali.
Na úvodních trénincích před další sezonou Patrik Augusta postrádal některé hráče. Roman Horák je po operaci a bude delší dobu mimo, Pavel Kousal s Adamem Raškou by se měli zapojit dříve. „Mně to na jednu stranu nevadí, protože tu máme mladé kluky, kteří si o to můžou říct. Máme pět lajn, pro nás trenéry to je výborné. Je tu boj o místa,“ pochvaloval si nový kouč Sparty. Na ledě už měl k dispozici posily Jiřího Sekáče a Matěje Blüměla.
Co přináší do týmu nové tváře?
„Přináší hlavně to, že jsou výborní hokejisti a zase posunou mužstvo o kousíček výš. Ale energii musí přinášet všichni hráči. Sami jste viděli, jak makal kapitán Chlápa (Filip Chlapík). Tohle potřebujeme od každého hráče. Když půjdou lídři příkladem, nebojím se, že by to někdo nedělal.“
Jakou roli máte připravenou pro Matěje Blümela? Na ledě zatím trénuje s Filipem Chlapíkem a Michaelem Špačkem.
„Asi neřeknu nic tajného, když řeknu, že bude patřit k lídrům a tahounům mužstva. Pořád je relativně mladý, přes svůj věk má za sebou výbornou kariéru. Je rychlý hráč, který umí dávat góly. To je jednoznačně to, co od něj budeme očekávat.“
Tým prošel přes léto jen drobnými změnami, žádné velké zemětřesení nepřišlo. Vnímáte to tak, že jde spíš o to naplnit potenciál hráčů, které tady máte?
„Je, samozřejmě. Jsem přesvědčený, že máme spoustu dobrých hokejistů. Přivádět dalšího dobrého hokejistu do týmu dobrých hokejistů, to mi přijde, že bychom akorát vířili vody, že jsme někoho přivedli. To je dělání něčeho pro něco. Pokud bude na trhu rozdílový hráč, samozřejmě budeme dělat první poslední, abychom ho dostali. Ale musíte taky věřit týmu, dát důvěru hráčům. Všichni tu jsou z nějakého důvodu, ne z leknutí. Tým byl loni jeden gól od finále. Vím, že se říká, že málo posilujeme, ale já to beru jako tři příchody nových hráčů.“
Kdo je třetí? Marek Daníček se řadí spíš mezi mladé talenty, co můžou překvapit.
„Mikael Seppälä. Vloni neodehrál v sezoně ani zápas a je reprezentační obránce Finska. A přišel Seko (Jiří Sekáč) a Blíma (Matěj Blümel) do už dobrého mužstva. Věřím v každodenní práci, v nastavení systému a kultury práce. Co zatím vidím, hráči jsou hladoví. Chci věřit, že nám to všem vydrží. Když budeme každý den pracovat a dělat všechny věci naplno, můžeme se krok po kroku zlepšovat. Všichni víme, jaký máme cíl a co pro to musíme udělat. Na nás trenérech je, abychom to usměrňovali a každý den připomínali. Pro mě je základ, jak k tomu hráči přistupují a co tomu dají.“
Mluvíte o cíli. Budete vyhlašovat útok na titul? Sparta na něj bude čekat už dvacet let.
„Já jsem byl vždycky pokorný. Ale čtrnáct týmů, které jdou do ligy, má někde vzadu sen, že by se mohlo něco stát a mohly by vyhrát. My na tom budeme pracovat. Sparta je vždycky na slunci, všichni se na ni dívají. Dvacet let je samozřejmě dlouhá doba, možná bude o to větší tlak. Já ale nechci dávat tlak na hráče, musí podat to nejlepší, co mají. Pokud to ukážou a podaří se nám to opakovat, můžeme být nejúspěšnější. Byl bych alibista, kdybych říkal, že nechceme vyhrát. Ale nejsme jediní v lize. Nebudu tady stát a suverénně říkat, že vyhrajeme.“
Co by měla mít Sparta pod vaším vedením? Máte vysněnou identitu?
„Charakter a profesionalismus. Chtěl bych, aby se mužstvo prezentovalo tím, že děláme těžkou práci. Samozřejmě to je zábava, ale ta by měla přicházet až s výsledky. První je tvrdá práce a výsledky, potom zábava. To je moje krédo. Jsem starší generace, určitě nebudu ustupovat z tvrdého tréninku. Z hovorů, co jsme začali, jsem zatím pozitivní. Od 1. května se těším na každý den. Každodenní práce mi chyběla, máme tu skvělou partu kluků. Všechno se uvidí, až nebude svítit sluníčko.“
Zatím svítí?
„Je začátek, nejenom venku, ale i v kabině svítí sluníčko. Až půjdeme do nějakých konfrontací, teprve se uvidí charaktery. Jsou to ale mladí hráči, zdraví, chtějí hrát hokej, dělají něco, co milují. Stejně jako my trenéři. To je nejdůležitější.“
Nový realizační tým
Nebavil jste se před nástupem s Pavlem Grossem, který tu v minulosti působil? Spolu jste v minulosti vypomáhali reprezentaci.
„Ne, to jsme se nebavili. Ani s Méďou (Jaroslavem Nedvědem), se kterým jsem měl hovory. Chtěl jsem do toho jít s čistou hlavou. Víte, co je Sparta, víte, kolik lidí o ní mluví, ví přesně, jak to tady chodí. Chci si udělat vlastní úsudek. Ještě nejsou dny, kdy je zamračeno a bouří, ale všichni pracujeme jedním směrem. Od majitele přes sportovní úsek až k nám trenérům a hráčům. To je pro mě základ každodenní práce. Uvidíme, kde budeme za měsíc, kde za dva měsíce. Jdete ze dne na den.“
Potěšilo vás hodně, že s vámi šel do Sparty Ladislav Šmíd, který kvůli tomu opustil svůj život v zámoří?
„Nesmírně si toho vážím. Toho, že do toho se mnou všichni kluci šli. Neuvi (Michal Neuvirth) je poprvé v extralize, Néťa (Tomáš Netík) má odtrénováno v juniorkách. Jsou to nejen erudovaní a výborní odborníci, ale i skvělí lidi. To je pro mě nejdůležitější. Že sedíte v kabině s lidmi, se kterými si máte co říct nejen hokejově, ale i lidsky. To je za mě strašně vzácné. Mluví se o tom, ale není to normální.“
Opravdu?
„Když se bavím s kamarády v NHL, tam je byznys i ve vlastních realizačních týmech. Hrozně si toho vážím. Láďa udělal největší krok, přestěhoval sem celou rodinu a je výborný. Měl jsem s ním zkušenost nejenom jako s hráčem, ale i jako s trenérem. Nebylo to o tom, že jsem si ho sem bral jako kamaráda, ale proto, že práci rozumí a je výborný charakterově. Věřím, že beky zase zvedne.“
Sledujete po očku, jak zbrojí už tak silné Pardubice?
„Já jsem se upřímně nikdy nedíval na soupeře. Vím, že spousta trenérů to tak má, že rozebírá soupeře. Já možná rozebírám to, jak hrají. Pamatuju si na prvním mistrovství světa dvacítek, když jsem dělal rozhovor do TSN. Ptali se mě, co si myslím o Celebrinim, a já řekl, že nehraju proti Celebrinimu, ale proti Kanadě a budu se připravovat proti Kanadě. Stejnou filozofii mám i tady. Budeme se soustředit, abychom hráli my a podali náš nejlepší výkon.“
Přesto vás nemohlo minout, jak někteří soupeři zbrojí.
„Soupeři zbrojí, jména na papíře mají výborná, ale já vůbec nemyslím, že máme mužstvo o něco horší. Ze své vlastní zkušenosti jako hráč a jako trenér, viděli jste to i loni… Vyhrají dva hráči a jeden gólman. Ostatní jsou samozřejmě součástí mužstva, ale není to o tom, že máte čtyři lajny, které vám rozhodnou každý zápas.“
Takže je pro vás důležité mít výrazné lídry a pospolitý kádr?
„Pokud se to tady podaří, mužstvo nepotřebuje dvacet špičkových hráčů. Musíte udělat mužstvo, charakter, vůli po vítězství a potom mít někoho odskočeného, který si to vezme na ramena a načasuje správně formu, bude zdravý. Podaří se mu tam tým dotáhnout. Nevěřím v to, že když budu mít pět pětek skvělých hráčů, nebude nic jiného, než že vyhraju. Karty jsou otevřené pro každého. Všichni budeme každý den pracovat a uvidíme na konci dubna, kdo pohár zvedne.“