Třinec vybalil posily. Pyrochta byl paf z kabiny, kádr by měl být aktuálně uzavřený
Na podobný přístup jste od Ocelářů zvyklí. Žádné zběsilé přeskupení pozic, zato každoroční postupné doplňování kádru kvalitními jmény. Letos v nákupním koši přistály dvě velmi hodnotné položky. Ze Švýcarska se k mužstvu vrátil útočník Daniel Voženílek, z Mladé Boleslavi zlanařili Slezané ofenzivního obránce a dalšího reprezentanta Filipa Pyrochtu. „Láká mě hrát play off a udělat v něm úspěch,“ sní nový zadák, jenž se s týmem v tomto týdnu poprvé přesunul na led.
Kádr Ocelářů by měl být v tuto chvíli uzavřený. Potvrdil to hlavní kouč Boris Žabka po čtvrtečním tréninku ve Werk Areně. Mužstvo rozdělil do dvou menších skupin. Úvodní nácvik osvěžili odcházející Petr Sikora a bývalý třinecký útočník Lukáš Jašek, v současnosti hráč finského klubu Ilves Tampere.
I kvůli Sikorovu odchodu do zámoří může Slezany tlačit bota na pozici středního útočníka. Posílil je sice Petr Chlán, ten by se však měl pohybovat spíš na hraně sestavy. Poslední vicemistr extraligy přesto nepanikaří. „Máme určité složení a uvidíme, jak bude fungovat. Případně budeme reagovat,“ pronesl Žabka.
Může se spolehnout na dva pravidelné členy národního týmu Voženílka s Pyrochtou. Zatímco prvně jmenovaný prostředí dobře zná a z klubu odešel předloni kvůli zahraničnímu angažmá v Zugu, pro exboleslavského zadáka jde o velkou hokejovou i životní změnu. Přesto neuvažoval o přesunu dlouho.
„Moje priorita byla být nablízku domovu,“ řekl Pyrochta, proč neupřednostnil cizinu. „Jsme zabydlení kousek za Libercem, kde máme baráček. Děti byly hlavní kritérium. Aby viděly babičky, dědečky. Jsme sice dál, ale pořád v Česku. Syn a dcera jsou ve věku, že stěhování pro ně ještě není tak těžké. Po prázdninách půjdou do školky.“
Než začal Třinec znovu trénovat na ledě, trávil rodák z Třebíče všední dny ve městě sám. Udělal si výlet na nedalekou horu Javorový, cestou dolů se už lehce trápil. Následně však s týmem absolvoval tradiční letní soustředění ve slovenských Tatrách.
Voženílek: Stránský? Komunikovali jsme spolu
Tréninkové zázemí organizace na hranicích s Polskem a Slovenskem jej šokovalo. „Nechci nikoho hanit, ale když jsem vstoupil do kabiny, říkal jsem si, že to snad ani není možné. Hráč v Třinci dostává výborný servis, aby se i na ledě vypracoval na co nejvyšší úroveň,“ pověděl Pyrochta.
Třinec na něj bude spoléhat, byť o konkrétní roli relativně čerstvý třicátník ještě mluvit nechtěl. Body i zvýšený důraz Oceláři chtějí po Voženílkovi, který se s mančaftem mohl sžívat už během jarního tažení v play off. Přesun ze Švýcarska v nejzazším přestupním termínu padl až v poslední chvíli.
„Chtěl jsem pomoct klukům v Třinci, být součástí play off, ale nakonec to nedopadlo. Hodně mě to mrzí. Stalo se, nedá se nic dělat,“ krčil rameny Voženílek, který je vedle pardubického Matěje Stránského dalším slavným navrátilcem ze Švýcarska. „S Matějem jsme komunikovali, vybral si Pardubice. Je to jeho rozhodnutí. Uvidíme, jak mu to půjde. Já jsem si v Zugu hned na začátku druhé sezony zlomil nohu, pak už se to nabalovalo na sebe.“
Příliš volna si Voženílek po náročné sezoně neužil. Jelikož si vybojoval nominaci na světový šampionát ve Fribourgu a Curychu, nemohl si hodit nohy na stůl jako jiní. Sám přiznává, že letní příprava nebyla ideální, ale zároveň věří, že manko v týdnech před startem soutěže zvládne dohnat. Třeba i při sobotním exhibičním fotbale v Oldřichovicích, kde se hráči pravidelně utkávají s fanoušky.
Voženílek vyhlíží spolupráci s kamarádem Andrejem Nestrašilem, s nímž se hecoval na dálku během štace v Zugu. „Jednou jsme hráli v Mladé Boleslavi a Nesty tam nedal ‚forsbergovku‘. Tak jsem mu hned říkal, ať se podívá na mě, jak se to dělá. Od té doby si z toho občas děláme srandu.“