Žabka o Třinci: Uvidíme, jak bude tým fungovat. Mladým držíme palce, aby jim zámoří vyšlo
Když na konci minulého kalendářního roku nahradil v pozici třineckého trenéra Zdeňka Motáka, neměl snadnou pozici. Přesto Boris Žabka (48) dokázal dojít až k extraligovému stříbru. Úspěch se teď škrtá, začíná se nanovo, jen s lehce upravenou fasádou. „Daniel Voženílek je hráč, kterého potřebujeme hlavně do předbrankového prostoru,“ komentoval slovenský kouč jeden z hlavních transferů.
Jak vypadá kádr na začátku přípravy na ledě?
„Zatím jsme spokojení, ale jsme na ledě teprve první týden. Všichni jsou zdraví, takže v tomto směru panuje spokojenost. Uděláme maximum, ať jsme do začátku sezony připravení.“
Některá mužstva ještě vyhlížejí posily. Týká se to i vás?
„Ne. Bavili jsme se a máme to uzavřené, kádr je kompletní. Určitě budeme sezonu začínat ve složení, v jakém jsme teď. Uvidíme, jak se to rozběhne.“
Netrápí vás po odchodech Petra Sikory a Davida Ciencialy pozice centra?
„Nějakým způsobem máme tým složený a uvidíme, jak bude fungovat. Případně na to budeme reagovat.“
Lukáše Jaška, který s vámi v těchto dnech trénuje, jste ještě nepřemlouval?
„Má podepsaný kontrakt ve Finsku. Jinak je to ale náš domácí hráč, který by se jednou rád vrátil do Třince. My bychom byli taky rádi, proto mu umožňujeme, aby s námi trénoval. Do budoucna ho rádi přivítáme, když bude chtít.“
Plánujete vytáhnout ještě někoho z mladších ročníků, když odchází Petr Sikora, Dominick Byrtus i Dominik Řípa?
„To je těžká otázka. Jak zmiňujete ta jména, Byrtus už něco odehrál, Řípa by asi taky dostal příležitost. Rozhodli se jít zámořskou cestou a my děláme vše, aby s námi mohli trénovat a věděli, že když se někdy budou vracet zpátky, jedině přes Třinec. Klub se k tomu staví takto. A samozřejmě jim držíme palce, aby jim to vyšlo. Jestli přibude další mladý? Uvidíme.“
Věříte, že se v dřívější fazoně vrátí do Třince Daniel Voženílek?
„Bylo by to ideální. Potřebujeme takového hráče, hlavně co se týče předbrankového prostoru, soubojů, tréninkového procesu. Tam nám určitě pomůže a jsme rádi, že je tady.“
Prodloužených rukou máte v týmu víc. Spadá mezi ně určitě i Martin Růžička, který v bohaté kariéře pokračuje.
„Rozhodně ano. Je to velká persona kabiny, zkvalitňuje její chod, což už jsem říkal v minulosti. A ulehčuje i samotný proces v tréninku, jak jde příkladem, začíná jednotlivá cvičení. Pomáhá to nám trenérům i celému týmu.“