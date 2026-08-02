Extraligový šampion propadl kolu. Tři tisíce kilometrů, etapy z Gira: Jezdím i u seriálů
Pokud v létě vyrazíte na výlet do Beskyd, možná kromě hub a lesní zvěře potkáte i extraligového šampiona. Útočník Ondřej Kovařčík (31) propadl cyklistice. Tachometr mu za letošní rok ukazuje kolem tří tisíc kilometrů, doma pro změnu usedá na trenažér. „Kolikrát se s manželkou díváme na seriál, já jedu vedle ní. Není to špatné,“ usmívá se v rozhovoru pro deník Sport. Jediné, co ho mrzí, že ho bývalý spoluhráč a jiný vášnivý cyklista Milan Gulaš nepřesvědčil, aby na sedlo skočil dřív.
Jonas Vingegaard, Jan Hirt a před nimi Ondřej Kovařčík. Nový koníček člena elitní formace Ocelářů v létě zavedl i na tratě Giro d’Italia. „Jeden kopec jsme jeli dvě hodiny před pelotonem, takže kolem trati byly špalíry lidí. Nahoru mířilo stovky cyklistů, fanoušci fandili,“ líčí zážitek jednatřicetiletý hokejista. S Třincem se počátkem tohoto týdne začal připravovat na ledě, ale když může, okamžitě mění helmu, dres i obutí.
Kde se ve vás vzala taková vášeň právě pro cyklistiku?
„Když jsem byl mladší, jezdil jsem na kole rád. Dorazil jsem z tréninku domů, vzal jsem kolo a byl jsem se projet. Potom jsem z toho nějak vyrostl, možná zestárnul. Nebyl čas, člověk řešil jiné věci. Ale pořád jsem přemýšlel, že bych si kolo koupil. Jak jsem hrál v Budějovicích, Milan Gulaš jezdil hodně. Říkal, že v létě v podstatě jenom jezdí, do posilovny chodil párkrát týdně. Udržoval se spíš na kole.“
Je tím známý. Snažil se vás přesvědčit, ať se taky přidáte?
„Právě že ani ne. Psal jsem mu, proč mě do toho víc nenutil, že jsem mohl jezdit o rok déle. Mluvil o cyklistice hezky, že ho baví, ale já jsem nechápal, co vidí na tom, že jede někam do Rakouska na víkend do hor. Pořád mi o tom říkal.“
A vaše reakce?
„Že je to blbost! (směje se) Nechtěl jsem každý víkend jezdit na kole. Byl jsem rád, že si odpočinu. O rok později jsem byl já ten blázen, který mu psal, jak míří do Itálie.“
Kdy se to ve vás tedy zlomilo?
„Začal jsem se potom bavit s Davidem Kofroněm z Třince, který taky hodně jezdí. Když jsme byli na večeři, říkal jsem mu, že jsem o kole přemýšlel. A on rovnou, že jeho taťka prodává silničku, jestli bych si ji nechtěl zkusit. Říkal jsem, že jo. Půjčil mi kolo na víkend, jestli mě to bude bavit.“
Tuším, jaký byl výsledek…
„Po dvaceti kilometrech jsem panu Kofroňovi volal, že si jeho kolo beru. Takhle to začalo. Hned mě to zase chytlo. Líbí se mi, že kolo člověka vytáhne ven, někdy skoro na celý den. Poznal jsem tak spoustu míst, o kterých jsem vůbec nevěděl, že jsou v okolí. A jsou krásné. Dokud člověk nevyjede, ani neví, jak jsou Beskydy opravdu hezké.“
Navíc jste měl i dopravní prostředek na domácí zápasy v play off. Stíháte kolo během sezony?
„Halu mám z domu pět minut, takže to nebylo nic hrozného. Ale doma mám trenažér. Když mám čas v sezoně‚ vyjedu na něm. Nechce se mi šlapat v posilovně, když si doma můžu pustit film. Kolikrát se s manželkou díváme na seriál, já jedu vedle ní na kole. Není to špatné. Když jsem byl zraněný, měl jsem zlomený prst, tak jsem v jedné aplikaci jezdil závody proti ostatním lidem online. I tímto jsem se udržoval v kondici. Super doplněk v přípravě.“
Pomáhá vám to vypustit starosti?
„Psychická pohoda je hlavní. Člověk vypne, vyčistí si hlavu. Není to o shonu, nemyslíte chvíli na hokej ani obyčejný život. Jenom si užíváte pocit svobody a jízdy, zvlášť když je hezké počasí a jedete venku s dalšími lidmi, kteří to mají stejně. Zajdete si na kávu, což je výhoda oproti běhání. Dáte si dortík nebo pivo. Je to fakt super.“
Vyrazil jste někam během letní přestávky?
„Byl jsem v Itálii s kluky z Grupeto guys, kteří točí obsah na Instagram. Znám od nich jednoho kluka, co hrál kdysi hokej na Spartě, nastupovali jsme proti sobě v juniorce. Psal mi, jestli s nimi nechci vyrazit, když mám volno. I manželka mi říkala, ať klidně jedu, zkusím si to.“
Za letošní rok jsem najezdil tři tisíce kilometrů
Načerpal jste zážitky?
„Bylo to super, jezdili jsme a spali v karavanu. Campingový život, který jsem vůbec neznal a hodně mě chytil. Do toho krásy Dolomit, atmosféra kolem Gira. Doufám, že mi někdy vyjde i Tour, ale to spíš až po kariéře. Je ve špatném období.“
Chápu správně, že jste etapy absolvovali těsně před profesionálními závodníky?
„Jednou jsme jeli den před etapou, které se říká Queen stage. Projeli jsme jen polovinu, tři největší kopce, ale i tak toho bylo dost. Dva dny po tom jsme jeli jeden kopec dvě hodiny před pelotonem, takže kolem trati už byly špalíry lidí. Nahoru mířilo stovky cyklistů, fanoušci fandili. Neskutečný zážitek.“
Kolik kilometrů během takového výletu našlapete?
„V Itálii se jezdí hodně do kopce, takže za pět hodin ujedete sto kilometrů a jste rád. Ale když byl čas, tak jsem veškerou kondici v rámci letní přípravy dělal na kole. Mám dokonce cyklopočítač, vše jsem měl změřené, data jsem posílal rovnou kondičákovi. Možná měl lepší informace, než kdybych byl s ním v posilovně. Jezdil jsem fakt hodně. Za letošní rok to bude už tak tři tisíce kilometrů.“
Bratra Michala jste do stejné zábavy ještě neuvrtal?
„Říkám mu o tom furt, už byl nalomený. Ale jak jel na mistrovství světa, měl toho strašně moc. Chtěl si odpočinout, jezdil na dovolené. Věřím, že se k tomu dostane. Nějak ho do toho uvrtám.“
Pomalu nastává čas, abyste společně zase mysleli na hokej. Utvrdil jste se po předchozím angažmá v Budějovicích, že patříte do Třince?
„Asi jo. Hráli jsme zase s bráchou, s Nestym (Andrejem Nestrašilem), takže asi to tak má být. Všechno zlé je pro něco dobré. Člověk si musí vším projít. Když se jedny dveře zavřou, druhé se otevřou. Vše dopadlo, jak mělo. Jsem rád. Mohlo to naposledy dopadnout zlatem, ale není všem dnům konec. Poučení pro nás, abychom se posunuli, byli lepší. A zase zabojovali o titul.“
Nadále s Andrejem Nestrašilem, který už byl jednou nohou na odchodu do Vítkovic.
„Zůstal Nesty, přišel Vožuch, takže věřím, že budeme ještě silnější. Do toho i Filip Pyrochta v obraně, posílili jsme dobře. Snad budeme hrát bez větších výkyvů, které se děly hlavně v minulé základní části. Doufám, že se udržíme pořád nahoře.“
V Třinci jste oslavil mládežnické úspěchy, extraligové tituly, teď jste jedním z hlavních lídrů na hřišti. Stíháte vnímat postupnou cestu vzhůru?
„Když jsme tady s bráchou začínali, člověk by tomu ani nevěřil. Byl to sen, abychom šli postupně nahoru až do pozice lídrů. I proto jsme odcházeli do Finska, abychom se posunuli, nakopli, nijak se neuspokojili. Chtěli jsme víc, hodně nám to pomohlo lidsky i hokejově. Potkali jsme nové lidi, nový systém, něco si vždycky vezmete s sebou. Je to přirozený vývoj, za který jsme rádi.“