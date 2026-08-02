Ve stínu Tomka vyrostl Energii další talent. Jsem drzý, tlak si nepřipouštím, těší Kočího
Nebýt fenomenálního výkonu Petra Tomka, po minulé sezoně by se o něm mluvilo daleko víc. Jednadvacetiletý obránce Matteo Kočí zvládl přesun z juniorského do dospělého hokeje a postupně se vypracoval mezi důležité beky Karlových Varů. Odměnou byla nominace mezi tři nejlepší nováčky extraligy i cena pro nejlepšího sportovce Karlovarského kraje. „Ale já jsem z Ostravy, takže to bylo takové divné,“ smál se talent na startu přípravy na nadcházející sezonu.
Dostali další potvrzení, jak dobře zvládají zapracovat mladé hráče do týmu. Mezi trojici nejlepších nováčků uplynulé sezony se z Energie propracovali jak pozdější vítěz Petr Tomek, tak obránce Matteo Kočí. V té době dvacetiletý bek se rozehrál v Maxa lize, pak posbíral 16 bodů (4+12) ve 47 zápasech a stal se neodmyslitelnou částí defenzivních řad západočeského klubu. Za fenoménem se jmenovkou Tomek ale v anketě neměl velkou šanci.
„Už asi bylo jisté, kdo to vyhraje. Skočil do toho, napadalo mu to tam a hrál výborně. Jenom mu to přeju. Doufám, že do toho naskočí znova a bude mít ještě lepší sezonu,“ chválil spoluhráče Kočí.
Sám si extraligu vyzkoušel už v sezoně 2022/23. Tehdy odehrál sedm zápasů v základní části, navrch přidal jedno utkání play off. Po sezoně se ale vydal na zkušenou za oceán, kde hrál dva roky juniorskou WHL.
„Rozdíl byl hlavně jazyk, byl jsem daleko od rodiny. Je tam jiný styl hokeje. Přišel jsem na první zápas, bylo tam šest tisíc diváků, hymna, začali tam řvát a já byl nervózní jako prase. První měsíc byl nejhorší, jazyk jsem uměl jenom ze školy. Ale pak si člověk zvykne. Je tam jinačí přístup trenérů, můžete si tam dovolit hodně věcí a nikdo vás neseřve. To jsem se snažil přenést si sem,“ vzpomínal držitel dvou bronzů z mistrovství světa do dvaceti let.
Přechod do dospělého hokeje
Před minulou sezonou u něj vyhrála touha přesunout se mezi chlapy. Kočí musel v úvodu bojovat o místo, ve vyřazovacích bojích už dostával velké minuty. „Jak týmově, tak moje sezona byla dobrá. Když to týmu šlapalo, šlapalo to i mně. Za to jsem velice rád. Bronzová medaile už byla jenom třešnička na dortu,“ pochvaloval si Kočí.
„Zezačátku jsem se upřímně bál přechodu do mužského hokeje. Byl jsem z toho trošku nervózní, ale adaptoval jsem se dobře a rychle. Je to samozřejmě rychlejší, silovější, ale člověk si na to postupně zvykne,“ dodal směrem k extralize.
S řečmi o respektu a postupném zvykání na něj ale nechoďte. „Jak jsem mladý, tak respekt samozřejmě je, ale ne úplně takový. Jsem takový drzý. Skočil jsem do toho dobře,“ usmíval se Kočí.
Zmiňovanou drzost ukazoval na ledě během sezony opakovaně. S pukem hrál sebevědomě, snažil se tvořit hru. Do sestřihů nejhezčích momentů se dostal šikovně proměněným nájezdem proti Spartě, když hodil puk obloučkem přes rameno brankáře.
„Už jsem to zkoušel na Frodlíka (Dominika Frodla) i Kinga (Daniela Krále), tak jsem si říkal, že to vyzkouším. A padlo to tam,“ popisoval Kočí s odstupem.
Teď má před sebou druhou kompletní sezonu mezi chlapy. Obrana Energie se proměnila, po příchodu Daniela Brickleyho, Tobiase Winberga a Elmeriho Eronena se budou páry znovu skládat. Správně drzý mladík by v nich měl mít důležitou roli. „Tlak si nepřipouštím. Vždycky tam je, ale zatím jsem v pohodě. Trénujeme všichni naplno, a jak se to složí, tak to bude,“ krčil rameny.
Někdejší mládežnický reprezentant se bude chtít posunout na další level. Pokud naplní potenciál, mohl by být v budoucnu zajímavý i pro dospělý nároďák, který občas žehrá na nedostatek tvořivých beků. „Dokážu si představit, že umím být ofenzivní i defenzivní. Záleží podle zápasu, jak to vyjde, co po mně trenéři budou chtít. Jsem two-way bek, dokážu útočit i bránit,“ popsal svoji hru Kočí.
Rozvíjet se dál bude muset bez jednoho ze svých mentorů. Janis Jaks měl v klubu pokračovat, ale vedení ho nakonec uvolnilo do Litvínova. „Od Janise jsem se určitě učil nejvíc. Hrál podobný hokej do ofenzivy, od něj jsem si bral hodně věcí. Ale nejde říct jenom jednoho hráče. Od každého beka jsem si něco vzal,“ tvrdil Kočí.