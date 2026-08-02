Jágr ve slevě. Je čas odejít, vtipkuje legenda. Kladno vyjede na led bez ní. A co dál?
Může to být pěkně horký brambor pro hokejové Kladno. Jaromír Jágr. Záleží, jak se k němu zainteresované strany postaví a vše vykomunikují. Jisté je, že v pondělí 3. srpna naskáče na led brigáda Rytířů k prvnímu společnému tréninku před novou extraligovou sezonou. Týmu se ujal uznávaný kouč Radim Rulík, jenž má k ruce své věrné trenérské kolegy z národního týmu. Ten celá skupina opustila po MS. Bude u toho i Jágr, anebo se dál pojede linka klubem nekomentovaného odcházení historicky nejlepšího českého hokejisty?
Web iSport.cz oslovil před pár dny Jágra s dotazem, zda v pondělí bude ve výstroji u toho. Odpověď zněla jasně a zamítavě. Pokud během uplynulých desítek hodin nenastal zásadní obrat, hokejová ikona minimálně nezahájí přípravu společně s dalšími hráči. „Za klub se k tomu nebudeme nijak vyjadřovat,“ sdělil iSport.cz mluvčí Rytířů Jaroslav Kalina.
Jágr se údajně chystá na cestu do Spojených států, a pokud jej teď někdy uvidíte na ledě, tak spíš kvůli tomu, aby si zvykl na brusle a na led před chystanou rozlučkovou exhibicí Zdena Cháry pod názvem Zee´s Final Shift, naplánovanou na 21. srpna v Trenčíně.
Jaromíra Jágra jste v posledních týdnech mohli potkat i ve známých tenisových klubech, k vidění byl v posvátném stánku Wimbledonu, později i na pražské Štvanici. Fanoušky legendy pak mohla pobavit fotografie, pořízená v jednom z obchůdků na Vysočině. V něm se nabízí batůžek s Jágrovou podobiznou a číslem 68. V krámku jej prodávali s velkou slevou. Původní cena 299 Kč spadla až na 60 korun. Když se snímek dostal k Jágrovi, pohotově odvětil: „Je čas odejít,“ napsal pobaveně.
Co realita v případě čtyřiapadesátiletého velikána? Svůj poslední extraligový zápas odehrál 21. prosince v Liberci, po necelých osmi minutách sám od sebe odstoupil ze hry. V sezoně 2025/26 zasáhl pouze do šesti duelů, jednou asistoval u gólu, zapsal sedm záporných bodů při účasti na ledě.
V únoru pak na svém instagramovém účtu během online rozhovoru s fanoušky prohlásil, že jej v soutěži na ledě už zřejmě nikdo neuvidí. S tím, že by se musel stát zázrak, aby nastal opak.
Později v rozhovoru pro iSport.cz svá vyjádření mírnil, definitivní konec kariéry nepotvrdil. Olympijský šampion z Nagana nadále zůstává dvacetiprocentním majitelem kladenského klubu.