Boss Zábranský sází na odchovance. Milionové platy nejsou zdravé, hráči na sebe musí vydělat
Po pěti letech Libor Zábranský přebírá áčko Komety v roli hlavního kouče a soupeři se musí mít znovu na pozoru. Brno dostavuje moderní arénu a místní chlouba staví nový soubor. Záměrně s odchovanci, kteří se vracejí ze světa. Majitel Komety se po prvním tréninku na ledě rozpovídal o cílech loňského šampiona, o extraligové konkurenci, která láká hráče na obrovské platy i o vzmachu Zbrojovky. A nejen o tom… „Kdo mě zná, tak ví, že nic jiného než titul nechceme. Zároveň pracujeme skromně a s pokorou. Chceme, aby se lidi bavili a byli na nás pyšní,“ pravil 52letý boss po první společné přípravě na ledě. Stále ještě ve starém Rondu.
Obligátní otázka, ale jak se těšíte po delší době na střídačku?
„Včera, když jsem si byl zabruslit po delší době, uvědomil jsem si, jak moc mi to chybí.“
Co přesně?
„To se ptáte bývalého hokejisty? Šatna a led. Má to ovšem větší souvislosti. Říkal jsem, že dokud budeme dotahovat arénu, ať už smlouvy nebo stavbu jako takovou, chtěl bych se naplno věnovat tomu. Ale taky jsem tvrdil, že až to manažersky dotáhnu, určitě se vrátím na střídačku. Tohle předsevzetí a plán se teď plní.“
Platí termín 10. ledna, kdy se objevíte v T aréně v ostré premiéře proti Spartě?
„Ve čtvrtek jsme měli, troufám si říci, finální jednání o našem působení na aréně. Je potřeba ještě doladit rozpis akcí, které jsou už dané a které přijdou. Teď tam zrovna jdu. Ale nic nebrání tomu, že desátého ledna tam budeme hrát se Spartou.“
Přípravu na ledě jste oproti posledním letům posunuli o týden dál. Z jakého důvodu?
„Jednak kvůli vytížení hráčů. Když si vezmete například Kubu Fleka a jeho porci v posledních čtyřech letech… Budu ho šetřit, aby některá přípravná utkání nehrál. V potaz musíme vzít i zdravotní stav hráčů. Usoudili jsme, že tenhle termín je ideální. Vzhledem k začátku soutěže nám to takto vyhovuje. Hráči mají své kondiční kouče, o jejich připravenosti nepochybuji.“
Kádr je na nějakou dobu zavřený, nebo ještě sháníte posily?
„Nesháníme. Máme široký kádr a mohu hrdě říci, že máme spoustu odchovanců. Je to docela unikát. I to, že jsem některé kluky trénoval od první třídy. Na to jsem hodně pyšný.“
Co říkáte zbrojení Pardubic a částečně i Sparty? Jste rád z pozice člověka, který je velkou součástí extraligy, která jde atraktivností nahoru, anebo si někdy říkáte, zda to není příliš? Protože to ovlivňuje i ekonomiku Komety, která při posilování nemůže zůstat pozadu.
„Máte konkrétně na mysli výši platů? Chápu to dobře?“
Tak souvisí to s tím. Chodí sem například hráči ze Švýcarska, kde přerušují smlouvy.
„Jsou to výborní hráči. Na trhu je o ně velký zájem. Druhá věc je, že já hlavně usiloval o návrat našich odchovanců. Také proto jsem se byl podívat ve Vegas na Kubu (Brabence) a měl jsem to naplánované i tak, abych viděl Míšu Kunce (farma Utahu). Bohužel byl zraněný. Přidejte Radka Kučeříka a máte priority pro Kometu, pro náš sportovní úsek. Jasně jsem zmínil, že chci naše kluky zpátky. A pokud se na přestupovém trhu pohybují takové částky, řekl jsem, že my si to, ne že nemůžeme dovolit, ale nechceme dovolit. Myslím si, že to není zdravý. Musel bych se rozpovídat víc, nicméně pokud na to nejsou marže, nejsou na to ceny vstupenek… V prvé řádě ti hráči na sebe musí vydělat. Pakliže bych jim dával milionové platy měsíčně, nevidím tam nic zdravého. Ale je to jenom můj názor, nikoho prosím vás nekritizuju. Neberte to tak. Znovu říkám, že pro nás bylo prioritou vrátit do Komety co nejvíc odchovanců, ročníky 99, 2000, 2001, 2002. Ty kluky znám od děcek a oni znají mě. Což považuji za obrovskou výhodu. Říkal jsem to hráčům teď na úvod. Že je tu šestnáct hráčů, které jsem koučoval. Ať už v žácích, dorostu nebo při titulu či v reprezentaci. Vidím tu obrovskou devizu. Komeťáci si vychovávají svoje děti, své hráče.“
Posune nová T aréna Kometu do úplně jiné dimenze?
„Já o tom nepochybuju. Tolik zájemců o místa na sezení, tolik rodinných žádostí na marketinku v čekacím listu… Nám se s tím otvírá daleko širší možnost práce s fanouškem, s jeho výchovou. S výchovou dětí a mladých hráčů. Nová aréna nám v tomto strašně pomůže. Věřím, že výkonnostně, obchodně a marketinkově půjdeme nahoru. Když jsem v roce 2015 chystal projekt Hokejových her za Lužánkami, říkal jsem, že udělám vše pro to, aby nová aréna v Brně stála. Cesta byla dlouhá, ale stojí a bude stát. Věřím, že desátého ledna začneme úspěšně. Minulý týden jsem si byl v nové hale stoupnout na místo střídačky, a když jsem viděl ten kotel, začal jsem se hrozně těšit.“
Síla Komety dotáhne lidi do arény, ta zase nabízí více míst a úplně jiné možnosti než stávající Winning Group aréna. Jakým způsobem bude rozdělený výnos z nového stánku mezi klub a vlastníka haly?
„Nechtěl bych mluvit úplně o obchodních detailech VIP zón a podobně, podléhá to úzu v rámci smluv. Mohu ale zmínit, že jakékoli sedadlo – prodaná vstupenka jde na účet Komety. Řekl jsem, že neexistuje, že by někdo obchodoval s lístkem na Kometu, aniž by to Kometa nevěděla a neměla z toho sto procent. Ideálně. Rozpočet se z něčeho musí naplnit. Pokud máme mít zdravou ekonomiku, tak vstupné a obchodovatelné reklamní, marketinkové věci musí jít na vrub a účet Komety. Jinak by to nebylo možné a nefungovalo to.“
Brněnské sportovní dění rozsvítila Zbrojovka výborným vstupem do Chance ligy. Co říkáte jejímu progresu? A znamená to něco pro Kometu?
„Spíš se zeptejte, zda to něco znamená pro Brno. Asi každý si pamatuje moji přítomnost v představenstvu Zbrojovky za Václava Bartoňka, jenž byl i v představenstvu Komety. V té době jsme úzce spolupracovali. Moje snaha Vaškovi pomoci s jistou skupinou lidí byla. A jestliže se jí teď daří, je to jenom dobře, protože ten plán v podstatě vyšel. Ale netvrdím, že je to moje nebo naše zásluha. Vždycky jsem tvrdil, že Brno potřebuje silnou Zbrojovku a Kometu. Doufám, že tomu tak teď bude.“
Mladí dostanou vždy prostor, pokud si ho zaslouží
V Brně může docházet k termínovým kolizím Zbrojovky, Artisu a Komety. Půjde zařídit, aby zápasy nekolidovaly?
„Musíme zařídit dvě důležitá hlediska. V případě strojírenského veletrhu v Brně chceme úzce spolupracovat s vedením BVV, protože kdybychom v ten termín měli hrát doma se Spartou, nastal by totální dopravní kolaps. Potřebujeme najít symbiózu nejprve v akcích na aréně a pak s akcemi BVV. A taktéž se zápasy Zbrojovky. Vůle bude určitě obrovská, fanouškovská základna je tu velká. Jižní Morava fandí komu? Kometě a Zbrojovce. A teď i nově budovanému týmu Artis. Jen to neberme tak, že by hokej a fotbal měl být v Brně problém.“
Fandíte Zbrojovce s její snahou postavit nový stadion za Lužánkami?
„Jak bych to řekl… Mě pan Bubník, legenda legend, učil za Lužánkami jako malého kluka bruslit a střílet. Vyrůstal jsem tam. Kdo by měl mít větší důvod a chuť tam být než já a Kometa? Po všech těch jednáních, která jsem zažil a která probíhala už před více než dvaceti roky, jsem usoudil, že to nemá cenu. Nemá smysl zabývat se něčím, co v mých očích nemá budoucnost. Protože těch jednání byla strašně moc. Kdysi se mě Martin Erat zeptal: Šéfe, proč to nepostavíš na zelené louce? Proč se furt zabýváš Lužánkami? Koho z dnešních dětí zajímají Lužánky? Řekl jsem si, OK, dobrý… Byli jsme tehdy v laufu, dva tituly po sobě. Bylo zapotřebí otočit kormidlem jinam a zařídit, aby naše děti hlavně měly kam chodit. Své cítění k Lužánkám nikdy nezměním. Bohužel, situace je taková, jaká je… My jsme nyní hrdí, v jaké lokalitě aréna stojí. Teď tomu (fotbalovému stadionu) za Lužánkami hrozně fandím, ale už to nemám v rukách. Dívám se na to pragmaticky a zajímá mě, co jednou řeknou naše děti.“
Bylo složité vrátit na střídačku Komety Martina Erata? Ve Státech do konce minulé sezony vedl nejtalentovanější žáky Nashvillu.
„Já jsem za Martinem byl, hodně jsme o tom diskutovali. Jeho režim v Kometě bere ohled na jeho rodinu, děti. Pro nás je strašně důležité, že bude součástí realizačního týmu. V čem mu strašně moc věřím, to jsou přesilovky. Znám jeho náhled na hokej a tady by nám měl ohromně pomoci. Kdysi mě Rosťa Čada naučil jednu věc. Čísla v hokeji nelžou. Pokud nemáte čísla gólmanů, výborné přesilovky a alespoň na 85 procent úspěšné oslabení, neuhrajete nic. V přesilovkách vidím Martinův obrovský potenciál a přínos.“
Obránce Brandon Davidson, jenž minulou sezonu nehrál, bude plnohodnotnou součástí týmu?
„S Brandonem jsem o tom dlouze mluvil, když na tom byl špatně a věděl, že sezonu nedotáhne. Já si prošel tím stejným kdysi, šestnáct měsíců jsem nehrál. Tehdy mi Zbyněk Kusý a Miloš Říha dali v Pardubicích šanci, oba už tu bohužel nejsou. Ale podrželi mě a měl jsem tu čest hrát finále extraligy. To stejné jsem řekl Brandonovi, dostane šanci jako tehdy já. Záleží samozřejmě na zdravotní stránce, aby byl v pořádku. Testy prošel. Máme tu nyní deset výborných beků, tak si o to v přípravných zápasech musí říci.“
Na probíhajícím Hlinka Gretzky Cupu v Edmontonu má Kometa talentované duo Tomáš Selič, Michal Hartl. Plánujete jejich zapojení v áčku Komety, nebo to spíš vidíte na jinou cestu?
„Kdo mě zná, ví, že mladí dostanou vždy prostor, pokud si jej zaslouží. Jestliže si o to řeknou, hrát budou. A já si myslím, že si o to řeknou.“
Michal Hartl na rozdíl od mnoha jiných draftovaných juniorů kluby kanadské CHL nemíní odejít do zámoří. Jaká důležitá zpráva to je pro Kometu?
„Je to o komunikaci s kluky a s jejich zastupujícími agenturami. Třeba Honza Brabenec byl draftovaný a já mu řekl, ať určitě jde. Protože v áčku by potřebný prostor nedostal. Jde ven, omlátí se, naučí řeč, osamostatní se a pak se třeba vrátí zpět. Jako teď jeho brácha Kuba. A pokud bude hrát NHL, budeme zase pyšní. Pro nás a pro další vývoj kluků je Kanada důležitá. Vezměte si příklad Lukáše Dostála. Tehdy mi volal GM z Anaheimu, jestli bych ho pustil do Finska. Byl tu Čilo (Marek Čiliak), Karel Vejmelka… Dohodli jsme se, že i přes jeho platný kontrakt Dostyho pustíme. Protože mě prioritně zajímal růst toho kluka. A dneska se podívejte, kde je. Klukům je potřeba pomáhat a dívat se na celou věc pragmaticky. Jaký prostor jim právě teď můžeme dát.“
Může se stát Michal Hartl dalším projektem Komety, jakým byl kdysi Martin Nečas?
„Myslím si, že na to má. Pracovat s ním a s ostatními mladými budeme stejně, jako jsme tenkrát pracovali s týmem, kde byli Neči nebo Dosty. Pokud má hráč Komety talent, je skromný a ochotný přijmout tvrdou dřinu, prostor dostane.“