Rulík měl na prvním tréninku Kladna třicet hráčů, včetně Gudase s Vladařem. Co Jágr?
Těžké našlapování do schodů nasvědčovalo, že není v pořádku. „Byl jsem na operaci, vyměnili mi koleno. Ještě měsíc musím rehabilitovat,“ vysvětlil Radim Rulík, než vstoupil na plochu, zapískal a na ledě to začalo lítat. K prvnímu společnému tréninku šel tým Kladna ve dvou skupinách. S druhou partou trénovali i obránce Floridy Radko Gudas a brankář Daniel Vladař z Philadelphie. Jaromír Jágr na stadionu nebyl. Odletěl prý do USA.
První vyběhli na led brankáři. Po nich se začala trousit první část hráčů, asi po hodině vyjela na led druhá polovina hokejistů. Končilo se v půl jedné. „V každé skupině jsme měli tři formace po patnácti hráčích, ta první byla taková koncentrovanější, malinko lepší. Nebudeme to tak dělat každý den, skupiny se budou měnit. Na první trénink to vůbec nebylo špatné,“ začal Radim Rulík. Při společném rozhovoru s novináři posedával na stolku.
V nejvyšší soutěži 61letý kouč vystřídal Karlovy Vary, Znojmo, Chomutov, Plzeň, Litvínov, Spartu, Mladou Boleslav a Pardubice. Kladno je jeho devátou štací v elitní české soutěži. „Ať tady, nebo jinde, všude je to podobné. Poslední týden už jsme pracovali na tom, aby všechno bylo nachystané, až půjdeme do společné přípravy. S něčím jsme začali, budeme v tom pokračovat. Doufám, že věci, které chceme ve hře nastavit, budou fungovat. Musíme být trpěliví, než si to hráči zažijí a zautomatizují, každému to potrvá jinak dlouho. Cíl je jasný. Dostat to do mužstva, pak můžeme být silným týmem, zvlášť na malém hřišti,“ líčil Rulík.
Nejzásadnější pro jeho nástup bylo pokračování spolupráce s Tomášem Plekancem, Markem Židlickým a Ondřejem Pavelcem, s nimiž to táhl dvě sezony u české dvacítky a potom u seniorské reprezentace. „Jinak bych tady asi nebyl. Bylo úplně klíčové, že spolu můžeme dělat. A vyzkoušet to na klubové úrovni je skvělé,“ přiznal
Gudas se smál: Mám tu nejmíň startů v extralize
Do extraligy se Radim Rulík vrátil po třech letech. „Je to úplně něco jiného, ale člověk se do toho dostane. Denně jsem na ledě, denně si připravuju tréninky, připravuje se tým. Je to velká změna, ale taky obohacení,“ pokračoval. Obohacením byla i přítomnost dvou hvězd NHL. Radko Gudas má za sebou 15 sezon v NHL, v extralize však nikdy nenastoupil. Z kladenské juniorky šel do WHL.
„Mám nejmíň startů, ale sbírat puky mě kluci nenutili,“ usmíval se. „Tohle je průprava na pokračování letní přípravy. Hodně si zabruslíme, na ledě je nás jen šest beků. Strhají z nás kůži, ale jedině dobře. Jsem hrozně rád, že nám to umožnili a že nás je víc. Můžu si načíst Vladyho, na druhou stranu on bude vědět, kam mu to pošlu,“ pokynul směrem k Danielu Vladařovi.
Tématem je několik let další působení Jaromíra Jágra. V Kladně vlastní dvacetiprocentní podíl, v předešlé sezoně za tým nastoupil naposledy v předkole proti Spartě. Minulý týden si byl zabruslit jen v teplácích, ale s týmem se nepřipravuje. Jak to s ním bude dál? „To je asi otázka na něj,“ sdělil Radim Rulík. „Nemluvil jsem s ním, jen jsme se viděli při dobrovolných trénincích. Beru ho jako majitele, má respekt. Víc nevím, co bych k tomu řekl. Mužstvo si děláme v realizačním týmu víceméně dohromady, ale konkrétně jsme spolu nemluvili.“
Rulíkovy zásahy do skladby
Do skladby mužstva měl Rulík možnost zasahovat, až když se svým štábem oznámil nástup do Kladna. „Bylo to po olympiádě, když taky byly některé věci připravené. Ale Tomáš Plekanec má plnou důvěru a teď, pokud se o něčem bavíme, probíráme to všichni,“ nastínil. V týmu bude mát i svého syna Adama Rulíka. „V tom jsem však nesehrál ani milimetrovou roli. Vybrali ho Tomáš se Židlou,“ dodal.
Vize týmu pro příští sezonu je jasná. „Kladno po novém roce hrálo stále líp. V play off si vedlo výborně, trápilo Spartu, My bychom chtěli na ty zápasy navázat a posouvat to. Ambice jsou vždycky nejvyšší. Ale soupeři budou taky silní, konkurence obrovská. Extraliga se zkvalitňuje návraty hráčů, což je pro soutěž jednoznačně přínos. Bude strašně záležet, jak to uchopíme. Je to dřina, ale chceme, aby to hráče bavila, aby v tom viděli smysl. Jde o to, aby ani jediný den nebyl zbytečný, abychom opravdu pracovali, vymáčkli z sebe maximum a co nejlíp se připravili. Jak jsem řekl, chceme úrovní navázat na zápasy předkola. A tu úroveň posouvat,“ uvedl kladenský kouč.
Kdo přišel
- Nicolas Hlava (32) ú - Litvínov
- Michal Kempný (35) - Brynäs (Švédsko)
- Adam Kubík (27) - Plzeň
- Dominik Pavlát (26) - Ilves Tampere (Finsko)
- Filip Přikryl (25) - Č. Budějovice
- Filip Westerlund (27) - Kuopio (Finsko)