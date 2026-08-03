Kempného příchod uvařil Plekanec: Dohodli jsme se na olympiádě. Co faktor Židlický?
Rytíři do toho šlápli. Infuze posil je rázem řadí mezi tajné favority extraligy. Michal Kempný má z nově příchozích hráčů jasně nejvíc zkušeností. Účastník olympiády a šesti šampionátů, mistr světa a vítěz Stanley Cupu se vrací po ročním výsadku ve Švédsku. V 35 letech zakotvil jen kousek od Prahy, kde předtím tři sezony nastupoval za Spartu.
Napřed změna vlastnické struktury, potom nástup nové trenérské garnitury a vybrušování kádru, o jakém by se před pár lety Kladnu ani nezdálo. Ale nachystané k němu bylo. „Určitě všichni, co jsme tady, se těšíme a já věřím, že se nám podaří udělat ten pomyslný krůček vpřed,“ usmíval se Michal Kempný, když si mezi prvním tréninkem Rytířů na ledě a cestou do posilovny udělal chvilku pro média.
Je trenér Radim Rulík hlasitější v klubu nebo v reprezentaci?
„Po prvním tréninku nemůžu soudit. Nikdy jsem ho neměl takhle na denní bázi, v žádném klubu. Známe se jen z nároďáku, takže se těším. Sám jsem zvědavý, jak to bude vypadat.“
A co Marek Židlický, který pro vás obránce může být modlou?
„Určitě. On byl taky jeden z důvodů, proč jsem ten krok udělal. Židla nám může na každém tréninku hrozně moc pomoct. Ať už mladším klukům v jejich vývoji, tak i koneckonců mně jako staršímu hráči. Svůj mindset mám pořád nastavený tak, že se chci každý den zlepšovat každý den. A tím, že tady je Židla, se nám to všem může dařit.“
Kdy jste se vlastně s Kladnem dohodl?
„Řeč na to přišla už před minulou sezonou, kterou jsem strávil ve Švédsku. Tehdy jsem na to ale ještě nebyl připravený. Nebylo tam to pravé načasování. S Plekym (Tomáš Plekanec) jsme ale zůstali v kontaktu a po dohodě s rodinou jsme usoudili, že se vrátíme do České republiky. Mám pocit, že jsme se dohodli během olympiády.“
Jaké máte dojmy z prvního společného tréninku?
„Dneska jsme oficiálně začali, myslím, že trénink byl svižný. Jsme rozdělení na dvě skupiny, takže se hodně bruslilo a já si to užil. Čeká nás hodně práce, hodně bruslení, abychom se do toho všichni dostali. Jdeme den za dnem.“
Kam je vás schopen dostat Radim Rulík a celý trenérský tým?
„I kvůli tomu jsem tady podepsal. Vize a směr celé organizace se mi hodně líbil. Věřím, že v Kladně navážeme na minulou sezonu a posuneme se zase dál. Určitě nechci nic předpovídat. Myslím, že je to hlavně o poctivé každodenní práci, o celém procesu a nastavení mančaftu během sezony. Určitě všichni, co jsme tady, se těšíme. Věřím, že se nám podaří udělat ten pomyslný krůček vpřed, nebo vzhůru, jestli chcete.“