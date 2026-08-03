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Kempného příchod uvařil Plekanec: Dohodli jsme se na olympiádě. Co faktor Židlický?

Michal Kempný je hvězdnou posilou Kladna
Michal Kempný je hvězdnou posilou KladnaZdroj: Zuzana Jarolímková / deník Sport
Michal Kempný je hvězdnou posilou Kladna
Michal Kempný je hvězdnou posilou Kladna
Michal Kempný je hvězdnou posilou Kladna
Michal Kempný je hvězdnou posilou Kladna
Trénink hokejistů Kladna pod vedením Radima Rulíka, do akce šly také hráči NHL Daniel Vladař a Radko Gudas
Radim Rulík na tréninku Kladna
Radim Rulík na tréninku Kladna
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Pavel Bárta
Tipsport extraliga
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Rytíři do toho šlápli. Infuze posil je rázem řadí mezi tajné favority extraligy. Michal Kempný má z nově příchozích hráčů jasně nejvíc zkušeností. Účastník olympiády a šesti šampionátů, mistr světa a vítěz Stanley Cupu se vrací po ročním výsadku ve Švédsku. V 35 letech zakotvil jen kousek od Prahy, kde předtím tři sezony nastupoval za Spartu. 

Napřed změna vlastnické struktury, potom nástup nové trenérské garnitury a vybrušování kádru, o jakém by se před pár lety Kladnu ani nezdálo. Ale nachystané k němu bylo. „Určitě všichni, co jsme tady, se těšíme a já věřím, že se nám podaří udělat ten pomyslný krůček vpřed,“ usmíval se Michal Kempný, když si mezi prvním tréninkem Rytířů na ledě a cestou do posilovny udělal chvilku pro média.

Je trenér Radim Rulík hlasitější v klubu nebo v reprezentaci?
„Po prvním tréninku nemůžu soudit. Nikdy jsem ho neměl takhle na denní bázi, v žádném klubu. Známe se jen z nároďáku, takže se těším. Sám jsem zvědavý, jak to bude vypadat.“

A co Marek Židlický, který pro vás obránce může být modlou?
„Určitě. On byl taky jeden z důvodů, proč jsem ten krok udělal. Židla nám může na každém tréninku hrozně moc pomoct. Ať už mladším klukům v jejich vývoji, tak i koneckonců mně jako staršímu hráči. Svůj mindset mám pořád nastavený tak, že se chci každý den zlepšovat každý den. A tím, že tady je Židla, se nám to všem může dařit.“

Kdy jste se vlastně s Kladnem dohodl?
„Řeč na to přišla už před minulou sezonou, kterou jsem strávil ve Švédsku. Tehdy jsem na to ale ještě nebyl připravený. Nebylo tam to pravé načasování. S Plekym (Tomáš Plekanec) jsme ale zůstali v kontaktu a po dohodě s rodinou jsme usoudili, že se vrátíme do České republiky. Mám pocit, že jsme se dohodli během olympiády.“

Jaké máte dojmy z prvního společného tréninku?
„Dneska jsme oficiálně začali, myslím, že trénink byl svižný. Jsme rozdělení na dvě skupiny, takže se hodně bruslilo a já si to užil. Čeká nás hodně práce, hodně bruslení, abychom se do toho všichni dostali. Jdeme den za dnem.“

Kam je vás schopen dostat Radim Rulík a celý trenérský tým?
„I kvůli tomu jsem tady podepsal. Vize a směr celé organizace se mi hodně líbil. Věřím, že v Kladně navážeme na minulou sezonu a posuneme se zase dál. Určitě nechci nic předpovídat. Myslím, že je to hlavně o poctivé každodenní práci, o celém procesu a nastavení mančaftu během sezony. Určitě všichni, co jsme tady, se těšíme. Věřím, že se nám podaří udělat ten pomyslný krůček vpřed, nebo vzhůru, jestli chcete.“

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