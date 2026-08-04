Hlava po návratu do Kladna: Bývalí hráči NHL i Rulík? Úroveň je trošku jinde
Za předchozí čtyři roky zažil Nicolas Hlava v Litvínově hodně. Předloňský postup do semifinále play off, stejně jako naposledy pád do barážové sluje a boje o přežití v extralize. „Už během sezony se objevily informace, že by mě chtěli vyměnit, a Kladno to hned začalo řešit. Nakonec jsme se domluvili,“ líčil 31letý útočník pozadí návratu do týmu, kde už dva roky působil.
V Cheze převážně sloužil jako nárazník pro jízdu bratrů Kašových. Ve své nejlepší sezoně vedle nich nasypal během základní části 22 gólů. Nicolas Hlava na ledě vždycky nechal všechno. Teď chce být stejně platný pro Kladno, které odchovanci Chomutova svého času otevřelo cestu zpátky do nejvyšší soutěže. Vrací se však do jiného týmu, než z jakého před čtyřmi lety odcházel. Výrazně se obměnil, letos přišly další posily, noví trenéři. Narostly i ambice Rytířů.
Mužstvo se hodně změnilo. Pamatujete Jaromíra Jágra, váš tehdejší spoluhráč z útoku Adam Kubík si mezitím odskočil jinam, z Tomáše Plekance se stal trenér. Zůstalo jen pár hráčů.
„Znám některé kluky, s nimiž jsem ještě hrál. Taky kustody a další lidi okolo. Ale mužstvo je jinak celé dost nové. Nemyslím jen tým. Zázemí udělali kompletně nové, je to krásné. Změnilo se toho dost a změnilo se i postavení klubu. Měl by směřovat výš. A já mu v tom chci pomoct.“
Bylo právě tohle, co vás přilákalo zpátky do Kladna?
„Určitě zájem, který ze strany klubu byl. Prostředí znám, samozřejmě rozhodovalo taky celkové nastavení, že se půjde za úspěchem. A třeba i dojezdová vzdálenost domů, abych byl blízko rodině. Žijeme kousek od Chomutova. Takže šlo o to, aby všechno sedlo a fungovalo.“
Ještě na jaře jste pomáhal zachraňovat Litvínov v extralize. Už tehdy jste byl rozhodnutý, že půjdete pryč?
„Dá se říct, že v kontaktu jsme byli celou dobu. Už během sezony v Litvínově probíhaly informace, že by mě chtěli vyměnit. Kladno to v té době hned začalo řešit. Ozvalo se, ale ještě to nedopadlo. Zůstali jsme v kontaktu a nakonec se dohodli, že se na další sezonu vrátím.“
Říkáte, že byly náznaky, že o vás už nestojí. Sehrálo roli, kam Litvínov později dospěl?
„Bylo to tam nahoru dolů. Taky nepomohlo, když se vyhlásilo, že Orlen bude končit. Přišla nejistota, v klubu se dohadovali mezi sebou, občas na ostří nože. Jako hráči jsme se snažili soustředit na hokej, ale většinou to vzadu v hlavě pořád máte. Poslední sezona byla špatná, skončila baráží. Naštěstí se extraliga zachránila a teď se to tam taky může zvedat.“
Jak vás čtyři roky v Litvínově změnily?
„Mám víc zkušeností, taky jsem starší. V některých věcech už nepanikařím jako dřív. Víc jsem dospěl. Je mi jasné, že se ode mě budou v Kladně očekávat i zkušenosti.
Kladno taky zažívalo doby temna, teď své cíle postupně zvyšuje. Jakou při jejich naplňování máte hrát roli vy?
„Cíle vždycky musí být. Budou vyšší, než v minulé sezoně. O mé roli jsme se ale nebavili. Myslím, že to bude nastavené podle toho, že jak kdo bude makat, tak bude hrát. Postavíme čtyři vyrovnané lajny. Kdo v zápase bude vypadat líp, ten nastoupí i příště.“
Je v něčem Kladno jiné, když ho teď vedou bývalí trenéři reprezentace?
„Když to v Litvínově převzal Alby (Robert Reichel), taky přinesl věci z mládežnického nároďáku, který byl s dospělým týmem v určitých věcech propojený. Začalo to fungovat víc na profi úrovni. Na trenérech je znát, že jsou obrovští profíci. Bývalí hráči NHL i pan Rulík přišli z reprezentace. Je vidět, že ten level je trošku jinde. Těším se, jsem zvědavý. Uvidíme, jak to bude vypadat.“