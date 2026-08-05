S Noskem přichází i přetlak centrů a změna v hierarchii. Jak Dynamo poskládá útoky?
Střelec Matěj Stránský, kreativní David Tomášek jako noví dva mistři světa v kádru extraligových Pardubic a k nim čerstvě šampion Stanley Cupu Tomáš Nosek. Zlatý tým poslední hokejové sezony v rámci letního posilování rozhodně nestál při zdi se založenýma rukama. Trojice renomovaných ofenzivních hráčů narvala už tak nabitou soupisku téměř k prasknutí, pozměnila hierarchii týmu, jenž na jaře dovezl do českého Hockeytownu pohár po čtrnáctileté odluce. Jakou reakci to přinese? Asi největší může potkat Jáchyma Kondelíka. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Dá se očekávat, že v Pardubicích se nebudou z vlastního popudu hrnout do obchodování s ligovou konkurencí, ačkoli poslední nákupy seberou řadě stávajících hráčů minuty na ledě. Jejich uvažování nad vlastní budoucností se může v návaznosti na skromnější roli v průběhu času měnit.
V Dynamu však mají stále v živé paměti celosezonní potíže s marodkou týmu, v ofenzivních řadách odehrál všech 52 kol základní fáze jediný Jan Mandát a v kompletním složení se prvně sešel na ledě až na konci ledna v Třinci. Proto se nebude hrnout k tomu, aby přijímalo případné nabídky na hráčskou směnu či úplný odchod. Z preventivních důvodů.