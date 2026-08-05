Nové eso v Plzni? Katic byl nejlepším střelcem ECHL. Věří, že góly bude dávat i v extralize
Plzeň hledala zabijáka do ofenzivy. Už ho našla. Aspoň to tak vypadá. Kanaďan Danny Katic přišel z ECHL a je střelec. Za tým Allen Americans dal v základní části 38 gólů a stal se nejlepším střelcem třetí zámořské soutěže, dalších šest přisypal v devíti utkáních play off. Kolik si myslí, že jich dokáže nastřílet v české extralize? „Je to dobrá soutěž. Možná jich nebude tolik jako v minulé sezoně, je to moc dobrá soutěž. Cítím se jako střelec. Doufám, že jich bude hodně,“ odvětil 26letý útočník po tréninku novinářům.
Indiáni své nové eso vytáhli v poslední červencový den. Příchod kanadského křídla oznámili koncem minulého týdne. O žádnou narychlo spíchnutou dohodu se však nejednalo. Na Dannyho Katice políčili už v květnu, kdy proběhly první kontakty. Do konce června se jeho příchod dotáhl. „Informace jsem si začal vyhledávat někdy v květnu,“ reagoval na dotaz, kdy zjistil, že existuje Plzeň. „Něco jsem si vygoogloval. Hezké město, je tu spousta piva,“ usmíval se.
Kořeny rodáka z Ontaria sahají do dnešního Chorvatska, kde žije jeho dědeček. Novinářům sdělil, že nemá problém, když budou jeho příjmení vyslovovat „Katyč“ jako v jeho pravlasti místo „Katyk“. Tak mu říkají v zámoří. V Chorvatsku žije i jeho bratranec Mark Katic, který se narodil rovněž v Kanadě. Ale hrál KHL za Medveščak Záhřeb, v zemi má rodinu, získal občanství a dokonce ji reprezentoval. Předtím hrál 11 zápasů NHL v obraně New York Islanders, později působil ještě ve švédské lize, německé DEL a naposledy v rakouském Villachu.
Teď dělá agenta Dannymu, jemuž vyjednal první evropské angažmá. „Reference o české lize jsem měl od bratrance Marka. Měl jsem v Evropě ještě jiné možnosti, ale naskytla se možnost jít do Plzně, která si v předchozím ročníku vedla moc dobře. Ať prý jdu sem, že mi to může hodně pomoct i v kariéře, extraliga je hodně kvalitní. Pokud jde o hokej, vyhovuje mi, že na ledě je víc místa a víc se bruslí. Můžu podržet puk, mám lepší přehled, můžu přemýšlet, rozehrát a nejen odhazovat puk jako v Severní Americe,“ líčil Katic.
V ofenzivě pomůže, věří Straka
Hraje na levém křídle, ale jeho pozice je taky před brankou, kde cloní brankáři. Jako jiný plzeňský útočník Adam Měchura. „Danny je důrazný, má výborné fyzické parametry. Vyniká tvrdou hrou před brankou a kvalitním zakončením. Věříme, že nám v ofenzivě pomůže,“ řekl k podpisu generální manažer Martin Straka.
Plzeňskou kabinou už prošly zástupy kanadských a amerických borců. Vyznat se v nich je někdy jako tahat z krabice čísla do tomboly. Nikdy nevíte, co z toho vzejde. Nick Johnson se svého času povedl, Colton Yellow Horn přes všechny předpoklady vůbec ne. „Pro nás to jsou hráči s potenciálem, ale záleží, jak rychle se adaptují a přizpůsobí lepší výkonnostní úrovni. V české extralize není snadné se prosadit. Oslovili jsme české hráče, nebylo však v našich možnostech je získat, berou je bohatší týmy. My doufáme, že se u těchhle kluků povede poměr cena – výkon a dobře zapadnou,“ uvedl trenér Josef Jandač.
První týden v Plzni si nový plzeňský Kanaďan pochvaloval. „Mám tady přítelkyni, poznáváme město, chodíme na procházky, na kávu nebo do pěkné restaurace. O víkendu jsem byl v Karlových Varech, natočili tam Jamese Bonda, film Casino Royale. Spoluhráči mě přijali skvěle. Každý z nich umí anglicky líp, než jsem si myslel. Pomáhají mi, abych se cítil co nejlíp, trenéři výborní, hala se mi líbí. Jsem nadšený, jak velkou máme kabinu. První týden byl velmi dobrý,“ pochvaloval si Katic.
Góly dával všude, kam se nachomýtl. V ECHL jich bylo dohromady 101 ve 234 utkáních, v předchozí sezoně ho vybrali do all-star týmu. „Potřebovali jsme rozšířit kádr kvůli Lize mistrů a doplnit ho o jednoho útočníka. Odešel Adrián Holešinský, v rámci finančních možností a po monitoringu trhu jsme zareagovali. Tohle je kluk, který dal hodně gólů, je vysoký, silný. Hrál třetí nejvyšší zámořskou soutěž. Někdy jsou tihle hráči trošku nevyzpytatelní. Takže uvidíme, jestli se povede, nebo ne,“ dodal ke Katicovi plzeňský kouč. Jestli pro Plzeň bude výhrou, musí teprve ukázat.
Kdo přišel do Plzně
|Hráč
|Pozice
|Odkud
|Aleš Čech
|Obránce
|Mladá Boleslav
|Jakub Chromiak
|Obránce
|Niagara IceDogs
|Danny Katic
|Útočník
|Allen Americans
|Dylan MacPherson
|Obránce
|Villach
|Carter Robertson
|Obránce
|Liptovský Mikuláš
|Adam Titlbach
|Útočník
|Vancouver Giants