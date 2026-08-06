Kučeřík o návratu do Komety, Zábranském i nové aréně. Jakou bude mít v týmu roli?
Je jedním z „dětí“ Libora Zábranského, majitele a nyní už zase trenéra Komety. Byť Radek Kučeřík (24) přišel do Brna až v dorostu, řadí se mezi odchovance, které chtěl mít boss při otevření nové arény u sebe v týmu. „Libor si na rodinné atmosféře vždycky zakládal. Je to jeho motto,“ přibližuje reprezentační obránce v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
Dřív byl ryze defenzivní obránce. Za dva roky ve Finsku (Pori, Ilves) se však Radek Kučeřík rozvinul v obousměrného beka, který na ledě zvládne v nadstandardu jakoukoliv roli. V minulém ročníku si ostatně překonal osobní střelecké maximum (8 gólů). Po návratu do Brna nicméně bude čelit ostré konkurenci v podobě Filipa Krále, Stanislava Svozila či Libora Zábranského mladšího.
Hlavou trenérského štábu je po pár letech opět Libor Zábranský, jenž má k ruce trio Pokorný, Horáček, Erat. Je to tak, že je majitel spíš jako hokejový Ferguson, čili že mužstvo řídí spíš zpovzdálí a jednotlivá cvičení mají na povel asistenti?
„Nějak takhle to je. Všechno ale jde přes pana Zábranského, který má nad vším kontrolu. My pak dostaneme jasné instrukce, co se bude každý den dít. Je to zaběhnutý systém mezi nimi, který vždycky fungoval. Nám je ve finále jedno, kdo nám nakreslí trénink. Důležité je, že zatím je nasazení výborné.“
Zábranský si stáhl ze světa hodně svých bývalých svěřenců z mládeže. Vidíte v tom záměr, že vám chce umožnit za odměnu zahrát si v nové hale?
„Pan Zábranský si na tomhle vždycky zakládal. Už když jsem přicházel do Brna, bylo vidět, že si na rodinné atmosféře zakládá. To bylo jeho motto. Rodina je pro něj nejvíc. Teď bude nová hala, on sám chtěl trénovat, tak si postahoval co nejvíc odchovanců, kteří mu prošli pod rukama. To byla jeho vize. Pro nás, co jsme se vrátili, je to velká výhoda a super pocit se po dlouhé době zase potkat, trávit každý den čas na zimáku. Navzájem se známe, což je skvělé i směrem k sezoně.“
Jak to myslíte?
„Komunikace je vždycky lepší, když se lidé znají líp. V tomto směru je to paráda. Těším se na to.“
S kým jste toho v minulosti nahrál nejvíce?
„Já nepatřím do skupiny, která byla spolu od první, druhé třídy. Ale v dorostu jsme se potkávali s Kubou Brabencem, Míšou Kuncem, Svozkou (Stanislavem Svozilem), Silvou Kuskem, Honzou Süssem. V Hodoníně kdysi dokonce s Maxem Čajkovičem.“
Každý se musí o svou pozici porvat
Kdy jste se byl naposledy podívat na dostavbu arény na Výstavišti?
„Vevnitř jsem ještě nebyl, ale denně jezdím kolem. Vypadá to nádherně. Podle fotek je to hodně podobné nové hale, která je v Tampere. Máme se všichni na co těšit. Navíc jsme nemohli začít lepším zápasem než se Spartou. Někde vzadu v hlavě ho máme, je to takový bonus. Ale to přijde až v lednu. Musíme podávat co nejlepší výkony od začátku.“
Jakou očekáváte roli v týmu? Ofenzivních beků je v kádru hodně. Nebojíte se, že bude v sestavě těsno?