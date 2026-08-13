Za trojicí K+K+K už není kvalita. Litvínov čeká nová výzva, jen Kämpf stačit nebude
ANALÝZA SPORTU | David Kämpf a sourozenci Kašovi sečtou dohromady 841 zápasů v NHL. Od příští sezony začnou počítat společné starty v Litvínově. Klub se přesto slovy klasika musí ptát: A bude to stačit? Po náročné sezoně, kdy Cheza zachraňovala hokejovou i ekonomickou budoucnost, obstála v baráži a vyměnila téměř všechny postavy na klíčových pozicích ve vedení a realizačním týmu, se mužstvo chystá na novou výzvu.
Ve stejném období před rokem Verva ani netušila, co s ní vlastně bude. Minulé vedení složitě přemlouvalo hráče na ročních smlouvách, aby zůstávali. Těžko se v nepříjemné situaci s temnou finanční prognózou sháněly také posily. Zaznívaly spekulace na adresu sourozenců Kašových, mluvilo se o zájmu z Pardubic. Bratři nakonec setrvali.
Naproti tomu se Litvínov neubránil odchodu deseti mužů, takže velká část původního složení je fuč. Proměna by byla vzhledem k účasti v baráži proti Jihlavě vcelku logická, ovšem problémem je, že směrem do kádru dosud putovalo jen pět nových jmen. Šestým se může stát útočník Dominik Volejníček, toho času na měsíční zkoušce po letech ve Švýcarsku a posledním působení ve Francii.
I tak je severočeská organizace v početním minusu. Situace se sice v celkovém ohledu stabilizovala, při kompletním převratu během několika měsíců se však složitě prováděly nákupy. A na to může tým znovu doplatit. Minimálně hokejově.
„Viděl jsem, v jakém stavu klub byl, a nechceme dopustit, aby se to opakovalo. Na druhou stranu se všechno bude odvíjet od výsledků. Chci, abychom se vrátili do pozitivního módu, který tady byl předtím, než jsem odešel. Věřím, že s realizačním týmem a s hráči, kteří tady budou, toho můžeme docílit,“ řekl klubovým stránkám trenér Robert Reichel.
Čerstvou injekcí je pro něj David Kämpf, o jehož přínosu není třeba polemizovat. Spolu s Ondřejem Kašem se předloni stal mistrem světa, má za sebou několik úspěšných sezon v NHL.