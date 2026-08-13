Rulík rozjel kladenskou misi triumfem v Liberci: Byli jsme šťastnějším týmem, ne lepším
Ve stejné aréně se představil naposledy loni v prosinci. Trenér Radim Rulík tehdy v Liberci porazil s reprezentací Finsko 3:1. O osm měsíců později se vrátil na stejné místo v nové roli. Jako hlavní kouč Kladna začal s Rytíři zápasovou přípravu na nový ročník extraligy. Ambiciózní klub bez části posil a cizinců přetlačil Bílé Tygry 1:0. „Byli jsme šťastnějším týmem, ale rozhodně ne lepším. Nesmí se to přeceňovat,“ rozpovídal se zkušený stratég po utkání.
Na první pohled vidíte, že ho stále limituje nedávno operované koleno. Jednašedesátiletý Radim Rulík přesto odstartoval s Kladnem přípravu a poctivě se chystá na novou kapitolu po angažmá u reprezentace. „Ještě budu potřebovat asi měsíc, ale na led můžu. Ne, že bych tam bruslil, ale můžu se posunout z bodu A do bodu B a můžu trénink řídit. Za to jsem rád,“ prozradil trenér o zdravotním trablu.
Po květnovém mistrovství světa, na němž Češi vypadli ve čtvrtfinále, se poprvé představil fanouškům na lavičce ve čtvrtek v Liberci. „Myslel jsem si, že třetí třetinu si půjdu sednout nahoru. Ale po dvou třetinách jsem vyhodnotil, že to zvládám a není problém,“ doplnil Rulík na konto operovaného kolena.
Na klubovou scénu se šéf mistrů světa z roku 2024 vrací po třech letech. Po boku má dál povědomé tváře. Tomáš Plekanec působil u Rytířů už loni a do mateřského klubu přivábil vedle hlavního trenéra také asistenty Marka Židlického s Ondřejem Pavelcem. „Bylo to podobné,“ připustil Rulík, že mu kolegové usnadnili vstup do nového prostředí.
„Je to rozjezd. Přípravná utkání bereme opravdu jako přípravu. To hlavní přijde, až se bude hrát o body a umístění v tabulce,“ pravil k plánu Kladna. Židlický má pod palcem beky, Plekanec řídí speciální týmy. „Taky až budeme hrát powerplay nebo v pěti proti šesti soupeře. Tyhle situace jsou jeho doména. Bude se tomu věnovat stejně jako u nároďáku,“ potvrdil Rulík.
Do hry zatím vyslal hlavně osvědčené tváře a mladíky bojující o místo. Mimo sestavu zůstaly posily jako Dominik Pavlát, Michal Kempný nebo Filip Westerlund a prověření cizinci Griffin Mendel, Niko Ojamäki a Daniel Audette.
„Máme pět pětek plus jednoho, to znamená 26 hráčů v přípravě. A snažíme se všem dát zápas. Teď se to nabízelo. Jak se bude přibližovat extraliga, budeme zužovat. Posledních 14 dní chceme být v sestavě, ve které bychom chtěli vstupovat do soutěže, pokud budeme zdraví,“ nastínil Rulík.
Do akce vytasil z předsezonních posil Nicolase Hlavu, Filipa Přikryla, Adama Kubíka a svého syna Adama. Nejvíce pozornosti si pro sebe ukradli stoprocentní brankář Adam Brízgala a autor jediného gólu Oskar Lisler.
„Výsledek je cenný, byl odpracovaný. Ale v hodně situacích jsme byli druzí, nemáme takové nohy, jako měl Liberec. Výborně zachytal gólman, byla to jeho zásluha. Máme za sebou jeden a půl týdne přípravy a první zápas z plné zátěže. Pro mužstvo to nebylo nic jednoduchého, těžké nohy, objem veliký. Teď jsme ve fázi, že se budeme snažit co nejvíc nabrat pro ostré zápasy,“ hodnotil Rulík.
Na straně Liberce se poprvé v přípravě představil kapitán Radim Šimek, který mezi sezonami podstoupil operaci ruky. Po dvou výhrách nad Mladou Boleslaví ale Tygři nenašli recept na jediný kladenský gól, i když měli dlouho tlak. „Ukázalo nám to spoustu věci, na kterých ještě musíme zapracovat. Bylo těžké se prosadit,“ věděl asistent domácího trenéra David Kočí.