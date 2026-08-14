Rulík junior si poprvé zahrál pod vedením táty: Není čas se dojímat. Šprýmy přijímá
Přesně tři měsíce před třicátými narozeninami zažil zajímavou premiéru. Obránce Adam Rulík si na ledě Liberce zahrál poprvé v kariéře pod vedením otce Radima jako trenéra. „Myslím, že tam byla druhá třída nebo něco takového. Ale asi bych to úplně nepočítal. Dá se říct, že jsme měli společně první utkání,“ přikyvovala posila Rytířů po výhře nad Bílými Tygry (1:0).
První zápas pod vedením táty. Jaký byl?
„To je těžká otázka… Úplně normální.“ (směje se)
Opravdu to člověk nevnímá?
„Já to nevnímám. O obránce se stará hlavně pan Židlický a hlavně ve fofru utkání není čas se nějak dojímat nebo přemýšlet nad takovými věcmi.“
Ale obecně jste asi v častějším styku než v době, když jste hrál v Karlových Varech a táta trénoval reprezentaci.
„Samozřejmě, teď se potkáváme na denní bázi. Ale v šatně to funguje jako s kterýmkoliv jiným trenérem. Tím, že má obránce na starosti pan Židlický, jsem určitě ve větším kontaktu s ním. Když máme společné týmové mítinky, v kontaktu samozřejmě jsme. Ale nemyslím, že by to bylo něco extra.“
Vyslechl jste si v kabině nějaké žertíky na to, že vás bude trénovat táta?
„Samozřejmě občas někde nějaký šprým proběhne. Ale já to absolutně přijímám a vůbec s tím nemám žádný problém.“
Poslední sezonu vám narušilo zranění, později jste v Energii plnil hlavně roli náhradníka. Jaký byl návrat do utkání po dlouhé pauze?
„Cítil jsem se poměrně slušně. Říkal jsem, že to je po dlouhých letech první přátelský zápas, ve kterém jsem se cítil docela dobře. Přestávka byla samozřejmě delší vinou zranění, ale naskočil jsem k nějakým utkáním v první lize v Sokolově a zůstával jsem v kádru Energie v záloze. Byl jsem v tréninku, ale zápas je vždycky něco jiného, takže pauza byla delší.“
Nabídka Rytířů? Milé překvapení
Čím to, že se cítíte zrovna letos dobře?
„Měli jsme dobrou přípravu a začali jsme trénovat ve vysokém tempu na ledě. To se potom odráží v utkáních. Ale je to první zápas, nechci předbíhat.“
Už jste zmiňoval Marka Židlického, který má na starosti beky. Co vám předává?
„Nemůžu si to zatím vynachválit. Je cítit, na jaké úrovni hrál, jaké má zkušenosti. Každá rada nebo instrukce z jeho strany je strašně cenná a strašně platná.“
Zvenčí působí hodně klidným dojmem. Umí taky zakřičet?
„Zase jsme spolu nestrávili tolik času, abych mohl hodnotit, jestli se umí i rozčílit. Ale působí klidně, to je pravda.“
Dlouhé roky jste byl spojený s Karlovými Vary, z Energie jste už loni hostoval u Rytířů. Potěšil vás zájem Kladna, abyste setrval?
„Nabídka mě překvapila velmi mile. Hostování bylo naplánované na přelom října a listopadu. A už v prosinci jsme se začali bavit o tom, jestli a jak by bylo možné to udělat. Tenkrát si mě zavolal pan Kalous, sportovní manažer Varů, a řekl mi, že tahle nabídka je na stole. Ptal se, jestli bych o to měl zájem, a začali jsme se o tom bavit. Když je o vás někde zájem, je to příjemné.“
Kladno má momentálně na soupisce jedenáct obránců. Cítíte, že mezi sebou bojujete o místo?
„Všichni si uvědomují, že konkurence je veliká. Ale zároveň musím říct, že vztahy jsou zatím na velmi dobré úrovni. Atmosféra je výborná.“