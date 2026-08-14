Po Harvardu do extraligy! Syn legendy uspěl na zkoušce v Motoru. Čím mu pomůže?
Po jednadvaceti letech se příjmení Hejduk opět předvede na extraligovém jevišti. Marek Hejduk, syn naganského šampiona Milana, rozjede svou profesionální kariéru na jihu Čech. V Motoru během dvou týdnů zaujal natolik, že se dočkal uzavření ročního kontraktu. „Cítím se tu skvěle. Město je krásné a potkávám tu jen samé milé lidi,“ líčil iSportu 22letý útočník s nedávno dokončeným vzděláním na Harvardské univerzitě.
Po otci zdědil nadšení do hokeje, nikoli úplně střelecké geny. Anebo se ještě zcela neprojevily. Zda ano, či ne, to se teprve ukáže. Když bylo Milanu Hejdukovi dvaadvacet, na krku se mu houpala zlatá placka z Nagana. Olympijský triumf odstartoval jeho famózní působení v NHL, v Coloradu se stal ikonou, jedním z nejlepších střelců Avalanche v historii a vítězem Stanley Cupu.
Marek Hejduk se svým dvojčetem Davidem, jenž bude ještě rok studovat v zámoří, začal rovněž brzy projevoval svůj talent. Rodák z amerického Parkeru se dokonce dvakrát propracoval do týmu USA na mistrovství světa U18 (2021, 2022), byť dohromady odehrál jen tři zápasy a nebodoval. Pokud si to při své skromnosti dovolil, mohl si svého otce dobírat, že v tomto směru jej překonal. Hejduk starší se prvně v reprezentaci objevil až ve dvacítce.
Nicméně Hejdukovi před časem nevsadili vše na jednu kartu a zvolili cestu kombinace hokeje a studií na prestižní vysoké škole. Na podzim 2022 Marek Hejduk nastoupil na Harvard a učinil nejlepší krok svého života. „Poznal jsem tam několik z mých nejlepších přátel na celý život a získal nezapomenutelné vzpomínky. Za tuhle zkušenost jsem nesmírně vděčný,“ nerozhodl by se dnes jinak.
Byť kloubit studia na Harvardské univerzitě s hokejem nebylo ani trochu snadné. Ve Státech najdete i školy, kde vás učivem tolik nezahltí, ovšem to není tenhle případ. „Studovat na úrovni bylo těžké, ale když se s tím nakonec vypořádáte, dojde vám, že je to zvládnutelné. Dostává se vám hodně podpory a pomoci. Ve finále oceníte velmi dobrou rovnováhu mezi hokejem a školou,“ líčí.
V hokejovém prostředí je dávné známé, že vysokoškolská NCAA jde obrovským způsobem nahoru. Nejlepší školy zaměstnávají špičkové trenéry, kteří jsou schopni během školního roku hráčům připravit vynikající tréninkové podmínky k rozvoji a progresivnímu růstu.
Zaujal přímočarostí a dravostí
Řada českých talentů sází na kanadskou juniorku, což má svá úskalí. Pokud v týmu nedostanou adekvátní prostor na ledě, obvykle jdou s výkonností rapidně dolů. V lepším případě stagnují a stávají se z nich účastníci autobusových zájezdů k utkáním, kde s malou minutáží paběrkují. Vzhledem k velké porci zápasů a značnému časovému vytížení při dlouhých štrekách se trénuje minimálně.
Na rozdíl od NCAA. „Je to jiné tím, že je za sezonu méně zápasů, ale systém univerzitního hokeje je prostě skvělý. Hraje se rychle, přímočaře a každým rokem je úroveň lepší a lepší. Ligou prochází řada opravdu dobrých hráčů. Obzvlášť na Harvardu to byla dobrá zkušenost. Měli jsme skvělý tým, především při mém prvním roce, kdy jsme skončili v první desítce celé ligy,“ cení si Hejduk.
Každopádně v létě po vystudování řešil, co dál. Hejdukovi věděli, že na vstup do NHL to zatím není. Hledala se štace, kdy by se mladý pán uchytil, pořádně vyhrál, dal o sobě vědět širokému portfoliu skautů.
Jeho výhodou je, že nemusí extra tlačit na pilu. Má diplom, prestižní vzdělání. Hokeji však obětoval hromadu let, nehodlá je zahodit do koše, chce zkusit prorazit mezi chlapy, aby jednou nelitoval, že předčasně odešel k civilnímu zaměstnání. Záleží jen na něm. Odhodlání a víru by mohl rozdávat.
Míní se porvat o šanci hrát pravidelně extraligu. „Takový je právě teď plán,“ přikyvuje. „Ještě jsem se pořádně nerozhodl, co přesně a kde chci dělat v budoucnu. Beru to spíš krok za krokem. Tady mi řekli, že mě omrknou dva tři týdny a pak mi dají vědět,“ vykládal ještě před konečným verdiktem vedení Motoru.
Dává logiku, že prsty ve zkoušce na budějovickém ledě měl jeho otec Milan. „Pořád se spolu bavíme, dává mi rady i dobré tipy, sleduje moje zápasy. Určitě mi pomohl najít tenhle tým,“ pokračuje mladý útočník.
Slovo dalo slovo a Marek se ocitl na dvoutýdenní zkoušce u kouče Petrovického. Naskočil do úvodních přípravných utkání proti Táboru i Jihlavě a zaujal. „Hokej se tu hraje výborný, ve velmi rychlém tempu,“ popsal svoje dojmy poté, co musel brát v potaz širší rozměry kluziště, než na jaké byl odmala zvyklý.
Takže existuje předpoklad, že postupně bude lepší a výkonnější. Až si zvykne a otrká se.
V Budějovicích vnímají, že v tom mládenci je něco specifického, co v sobě zdejší hráči tolik nemají. Něco na způsob severoamerické sveřeposti. „Líbí se mi jeho přímočarost, dravost, práce na malém prostoru. Je to něco, co se nám může hodně hodit. Chceme být pracovitý, nepříjemný tým a Marek splňuje všechny aspekty, které si takový styl žádá. Je to navíc mladý, skromný a pokorný kluk,“ těší se na spolupráci sportovní manažer Motoru Václav Nedorost.