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Budějovický Motor nutně potřebuje důrazného obránce. Přijde divoký sparťan?

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Zimák s Nedvědem a rozborem českého talentu: Jsme šikovní, ale nechce se nám ušpinit • Zdroj: isportTV
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mir
Tipsport extraliga
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Mít dvě stejně velké kabiny, v té pro útočníky si nebude kam sednout, zatímco v šatně obránců se stávající osazenstvo může pěkně rozvalit. V Českých Budějovicích akutně řeší disproporci mezi ofenzivou a defenzivou. Útočníků je v podstatě třikrát tolik. Měsíc před startem extraligy je třeba jednat. Jedno známé jméno by mohlo být ve hře…

Sportovní úsek Motoru má vepředu splněno. Maximálně. Novému sportovnímu řediteli Václavu Nedorostovi se podařilo vytvořit hutné konkurenční prostředí. Devatenáct borců se rve a bude rvát o dvanáct pozic do zápasu. Zajímavé množství kreativního talentu v mixu s potřebným důrazem a schopností plnit úkoly na obou koncích pracoviště. Potud perfektní.

V defenzivě ambiciózního týmu však najdete mezery. Při pokračující absenci zraněného Pavla Pýchy evidujete šest zadáků, plus talentovaného Václava Nedorosta juniora. Hned a pro pořádek, tady nehledejte sebemenší protekci, z 18letého beka roste velice zajímavý artikl.

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