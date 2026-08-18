Dědek nabízí extralize stamiliony, kluby návrh odmítají. Rozhodnutí svazu je v nedohlednu
Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje se při úterním jednání mimo jiné zabýval budoucím plánem na odkup marketingových práv. Usiluje o ně Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH) a společnost Relmost, která spadá do majetku podnikatele Petra Dědka, zároveň majitele hokejových Pardubic. Stanovisko svazu je zatím v nedohlednu. „Finální rozhodnutí padne až po pečlivém vyhodnocení všech podmínek,“ stojí v oficiální tiskové zprávě.
Téma marketingových práv v posledních týdnech rezonuje, poutá pozornost a vyvolává zákulisní rozepře. Na jedné straně Petr Dědek a jeho dlouhodobá vize, pro níž ovšem APK LH nemá výrazné pochopení. S koncepcí většinově nesouhlasí.
Na začátku srpna Valná hromada APK LH potvrdila jednoznačnou shodu klubů na dosavadní strategii obchodování marketingových práv. Ta počítá s rozdělením do jednotlivých balíčků. „Věříme, že obchodování práv touto formou přinese extralize do budoucna nejzajímavější ekonomické zhodnocení a současně větší kontrolu nad tím, jak jsou její práva využívána. Podobný model se osvědčil i v nejvyšší české fotbalové soutěži. Vybrali jsme si složitější cestu, ale z našeho pohledu správnou,“ uvedl tehdy prezident APK LH Jan Tůma.
Společnost Relmost však prostřednictvím Petra Dědka nabízí, že by práva mohla odkoupit jako celek. Extralize za rok slibovala až dvojnásobek současných zisků, v původním návrhu přibližně 500 milionů korun.
Zatímco APK LH měla ve věci jasno, výkonný výbor svazu jednoznačný názor po zasedání nevyjádřil. V úterý se zaobíral oběma návrhy, k řešení nicméně nedospěl. „Konečné rozhodnutí přijme Výkonný výbor po vyhodnocení všech relevantních podkladů a navržených podmínek,“ píše se dále v tiskovém prohlášení.
Pro extraligu i svaz je klíčový rok 2028. Právě tehdy vstoupí v platnost nové podmínky o přerozdělení práv. Zástupci APK LH, kteří s Dědkovým návrhem nesouhlasí, argumentují tím, že nabídka Relmostu na patnáct let nedává smysl. Přislíbená investice se podle nich v průběhu času nemusí jevit tak výhodně, jak se momentálně zdá.
Výkonný výbor pověřil vyhodnocováním situace speciální pracovní skupinu, která bude svaz o svých zjištěních informovat. Následně by mělo padnout konečné rozhodnutí.
Kromě marketingových práv se na zasedání dostalo také na téma smluvního uspořádání řízení nejvyšší domácí soutěže od sezony 2032/33. Bližší informace k němu však svaz nesdělil.