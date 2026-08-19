Trefa do prázdné i parádní blafák. Blümel táhne novou elitní lajnu Sparty, na nároďák nemyslí
Absolvovali pohovory s hráči ze zámoří, poprvé oficiálně promluvili před novináři a odpoledne už nechyběli na tribuně Sportovní haly Fortuna při zápasu Sparty s Vítkovicemi. Noví reprezentační trenéři Zdeněk Moták s Pavlem Grossem a generální manažer národního týmu Patrik Eliáš sledovali pozorně i elitní lajnu Pražanů. V ní zazářil týmový nováček Matěj Blümel. Při výhře 3:0 vstřelil dvě branky a v novém klubu si otevřel gólové konto. „Každý trénink jsme lepší a lepší. A věřím, že budeme ještě lepší. Příprava je ještě tři týdny, takže máme dost času,“ měl jasno někdejší útočník Dallasu a Bostonu.
Ve 26 letech už patří mezi ostřílené reprezentanty. Matěj Blümel byl v roce 2022 na bronzovém šampionátu, který mu pomohl do NHL, na české zimáky se vrátil letos. Po návratu ze zámoří má do reprezentačního dresu zase blíže, už ve středu odpoledne jeho lajnu s Filipem Chlapíkem a Michaelem Špačkem sledovali noví šéfové.
„To ani nevím a popravdě to ani neřeším. Snažím se hrát nejlépe, jak umím, a je mi víceméně jedno, kdo je v publiku a kdo není,“ reagoval Blümel, když se dozvěděl, že trenéři nároďáku dorazili na třetí přípravu Sparty. „Na repre se těším, je fajn být zase tady, co se týče tohohle směru. Pro mě je ale teď hlavní Sparta, soustředím se na ni a na to, abych hrál co nejlíp,“ dodal.
Zvučná posila Pražanů ukázala záblesky už v Poděbradech při porážce s Mladou Boleslaví, tehdy z toho ještě zápis do statistik nebyl. Ve středu už předvedl Blümel, v čem je největší hrozbou. Nejprve po rychlém otočení hry vytáhl pěkný bekhendový blafák, později uklízel puk do prázdné branky po luxusním pasu Kristiana Vesalainena.
„Jsem rád, že mi to tam spadlo, a jsem rád, že jsme si to jako lajna dali a zápas od nás byl lepší než minulý. Od toho je příprava, abychom se hledali, víc sehrávali a byli lepší zápas od zápasu. A postupně se dostali na nejlepší tempo na první zápas soutěže,“ pochvaloval si Blümel.
Pokud se nic zásadního nestane a nepřijdou zranění a zdravotní neduhy, počítejte s tím, že na startu extraligy uvidíte jeho lajnu pohromadě. Hvězdy týmu dostaly první dva zápasy na sehrávání, Vesalainen se v závěru objevil na centru jen kvůli rotaci útočníka navíc. Pokud bude Blümelova lajna dál šlapat, Sparta získá jednu z nejsilnějších zbraní v extralize.
Fanoušci vytvořili skvělou atmosféru
„To je síla naší lajny. Chceme to hrát tak, že se nebude vědět, kdo gól dá, kdo bude střílet a kdo nahrávat. Takhle to máme rozdělené. Máme i nějaké podrobnější úkoly pro každého, ale to si nechám pro nás v lajně. S kluky se mi hraje skvěle, zatím dobré,“ prozradil Blümel a jeho slova potvrdil i brankář Josef Kořenář.
„Jsou hračičky, občas je člověk trošku nasraný, protože si to hází do kuchyně. Skills na to mají a za mě je to jenom dobře, když to v zápasech nebudou nějak přehrávat. I trenér to po nich moc nebude chtít, ale až budeme vést 5:0, proč ne. Nejdřív to chce všechno na bránu,“ uvědomoval si muž s vychytanou nulou.
Podle očekávání dostane minimálně on ve čtvrtek volno. Sparta se necelých 24 hodin po prvním zápase utká s Vítkovicemi podruhé. Původně se v holešovické sportovní hale mělo hrát za zavřenými dveřmi, kvůli velkému zájmu fanoušků však bude na tribunách hukot. Už ve středu přišlo na zápas víc než tři a půl tisíce diváků.
„Prostředek týdne a tady bylo víceméně celé spodní patro plné. Super. Fanoušci vytvořili skvělou atmosféru a pomohlo nám to. Zápas je nejlepší, co může být na kondici,“ říkal ke kulise a nabitému programu Blümel.
Pro Vítkovice půjde o šanci na reparát. Ostravané dosud v přípravě dvakrát padli a alarmující je jejich chabá produktivita. Proti Olomouci a Spartě nedali za 120 minut hry jediný gól.