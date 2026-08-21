180 minut bez gólu, jsou už v srpnu pod tlakem? Vítkovický projekt hraje o důvěru fanoušků
0:2, 0:3 a 0:3. První várka přípravných zápasů se vítkovickým hokejistům ani trochu nepovedla. Zarazí především nula v kolonce gólů, střelecká impotence Ostravanů trvá už 180 minut. Ne snad, že by to byl v letních měsících tak podstatný ukazatel, avšak na sebevědomí to rozhodně nepřidá. A mužstvo se zároveň zbytečně dostává pod tlak fanoušků už měsíc před ostrým startem. „Cílem pro nás je se každým dnem posouvat. Myslím si, že se nám to daří, i když ty kroky bohužel nejsou vidět,“ říká obránce Patrik Demel.
Pod novým koučem Yorickem Treillem zatím Vítkovičtí neskórovali. Z Olomouce odjeli s porážkou 0:2, holešovické dvojutkání se Spartou pak prohráli shodně 0:3. V přípravném období je čeká ještě domácí odveta s Hanáky, duel se Vsetínem a zářijová generálka v Třinci.
Francouzský trenér krátce před první prověrkou prohlásil, že sestavou moc točit nehodlá. „S ohledem na situaci, že kluci museli vstřebat plno nových věcí, je počet šesti přípravných zápasů dostatečný. Většinu utkání budeme zaměřovat na to, aby hráli ti nejlepší. Herní minuty si musíte zasloužit, ale v některých dalších zápasech samozřejmě bude prostor také pro mladší kluky, aby si tempo v A-týmu vyzkoušeli,“ podotkl Treille.
I proto vyjeli Ostravané do všech dosud odehraných utkání v téměř kompletním složení. V „Plecharéně“ jim chyběl jen Dominik Hrachovina, v Praze pak k němu přibyli Chad Yetman a pro druhý špíl i Joe Leahy s Janem Hladonikem.
Kostra týmu však na ledě byla a dohromady třikrát padla. To vše bez jediného vstřeleného gólu. „V utkání jsme měli několik dobrých momentů, ale samozřejmě výsledek nás netěší. Celkově jsme od začátku do konce byli spokojeni s hrou pět proti pěti, byl to určitě náš nejlepší zápas,“ líčil Treille po druhém zápase v Praze.
„První třetina byla velice dobrá, potom jsme se dostali do problémů kvůli vyloučení a ve druhé části jsme úplně ztratili rytmus. Posunuli jsme se v některých věcech zase o krok dopředu, ale stále je před námi ještě spousta práce. Pokračujeme v naší cestě a věřím, že se to výsledkově projeví už v dalším utkání,“ pokračoval.
Panikařit zatím netřeba, vždyť k tomu není ani racionální důvod. Jasně, možná se teď v Ostravě rozblikala varovná kontrolka, nicméně v srpnu se body do extraligové tabulky ještě nikdy neudělovaly.
Fanoušci vzpomínají na Varaďu
Vzpomeňte na loňskou přípravu Českých Budějovic, které z devíti utkání porazily jen prvoligový Tábor a slovenský Zvolen. K tomu schytaly debakly od Liberce i německého Straubingu.
Extraligu poté odstartovaly, skoro jak nejlépe mohly. Po úvodní porážce na Spartě vyhrály osm z deseti utkání a do začátku října se ohřívaly na čele. Přípravné nezdary byly rázem fuč, v první čtvrtině soutěže si na ně na jihu Čech nikdo nevzpomněl.
I tímhle příkladem se teď mohou Vítkovičtí chlácholit. Zároveň však rychle musí podchytit nedostatky, kterých mají ve hře plno. Možná se i nabízejí otázky: Je tým dobře poskládaný? Není v něm málo technicky vybavených praváků? Nechybí mu centimetry a kilogramy? (přes 190 cm mají jen Josh Wesley, Joe Leahy, Dominik Petr a Filip Krivošík - pozn. redakce)
Odpovědi sice přinesou až nadcházející měsíce, už koncem srpna se však Vítkovice ocitají pod tlakem. Po špatných sezonách se musí zavděčit fanouškům, získat si jejich přízeň a důvěru. Zkrátka potřebují, aby jejich nejvěrnější projektu se zahraničním koučem uvěřili.
Podle reakcí na sociálních sítích část z nich ještě pořádně nevstřebala konec Václava Varadi. Ten se v Ostravě loučil už po čtrnácti měsících po vskutku nepovedeném ročníku.
Nicméně u fanoušků měl (a asi stále má) image vítěze. Muže, který sice velí tvrdou rukou, ale zároveň přináší radost a výsledky. Jenže ty ve Vítkovicích oproti zlatým časům v Třinci nedoručoval. Objektivně řečeno, čistě po herní stránce horší sezonu modrobílý soubor dlouho nezažil.
Proto se na jaře vydalo vedení Ostravanů jinou cestou. Aby však byla úspěšná, potřebuje bavit a vítězit. Vzhledem k poraženecké náladě ve fanouškovském táboře možná už okamžitě.
Jestli budou prohry i v přípravě přibývat, začnou se hledat viníci. Mnohdy neoprávnění. Někteří příznivci Vítkovic mají dlouhodobě pifku na Pavla Trnku, bývalého vynikajícího obránce a nyní staronového asistenta u áčka.
Stále mu připomínají spolupráci s Jakubem Petrem, která přitom dopadla vyloženě zle až v sezoně 2019/20. Do té doby hrála Ridera play off pod zmíněným trenérským duem pokaždé. Trnka následně velel vítkovické mládeži a v ročníku 2023/24 se dočasně přesunul k áčku jako hlavní trenér. Že s psychicky nalomeným týmem postoupil do semifinále Ligy mistrů, v extralize jej vytáhl z posledního na deváté místo a roky vozil medaile s českou dvacítkou v realizačním týmu Patrika Augusty? U hrstky vítkovických fanoušků podobné argumenty neuspějí.
Treilleho družina hraje o důvěru fanoušků, nečekaně už čtyři týdny před ostrým startem.