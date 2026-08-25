Pozor, Galvas možná nakonec opustí Liberec, odlétá do zámoří. Jaká je šance, že se nevrátí?
Na třetí pokus se dočkal chvíle, kdy jeho jméno zaznělo při vstupním draftu NHL. Nadaného obránce Tomáše Galvase si na konci června ve druhém kole (54. celkově) vybral Pittsburgh, nedlouho poté obě strany uzavřely tříletý nováčkovský pakt. Jeho součástí je dohoda, že následující sezonu dvacetiletý ofenzivní bek stráví v Liberci. Situace se však může změnit. Jak to přesně je?
Nikdo netvrdí, že se jedná o žhavý zvrat, každopádně Tomáš Galvas se sedmého září vydá za oceán, na bázi Penguins se předvede v nováčkovském kempu, po něm i v turnaji klubových prospectů, a pokud vše půjde podle plánu, na forhont přijde předsezonní kemp Penguins.
Právě na něm se bude tvořit sestava týmu pro novou sezonu NHL. Je zřejmé, že volných oken je minimum, stejně jako to, že dvacetiletý účastník jarního MS není zcela bez šance. Nikdy nevíte. Může přijít zranění některé z opor, nastat neočekávaný vývoj. Nehledě na možnost, že Tomáš Galvas zaujme nadřízené výbornými výkony a vedení klubu může přehodnotit dohodu s Tygry a smluvně podchyceného hráče si ponechat. A třeba jej šoupnout na farmu do AHL.
V podobném duchu o tom mluví i sportovní ředitel Bílých Tygrů. „Pro všechny tři strany je ideálním řešením, že Tomáš ještě rok zůstane u nás, ale může se stát, že na kempu udělá první tým a zůstane v NHL. Pro něj by šlo o snový scénář, na druhou stranu, i když ta šance není bůhvíjaká, je tam,“ tvrdí Michal Birner.
Jisté je, že majitel tří medailí z mistrovství světa dvacítek přijde o start v Lize mistrů a několik prvních extraligových kol. Nejvyšší domácí soutěž startuje v půlce září. „Pokud Tomáš tým Pittsburghu neudělá, bude dál u nás. Všichni víme, jak kvalitním je hráčem, zároveň všichni víme, že má ve své hře stále hodně nedostatků. A my jsme tu všichni od toho, abychom k němu mluvili na rovinu, nemazali mu med kolem pusy. Od toho jsou jiní,“ pokračuje Birner. „My ho chceme zlepšit. Ať už já, nebo (trenér) Jirka Kudrna či kapitán Radim Šimek. Má pořád ještě obrovský prostor k dalšímu výkonnostnímu posunu. Možná on sám si v téhle chvíli neuvědomuje, jaký potenciál se v něm nachází. Budu jedině rád, pokud příští sezonu stráví u nás a dokončí práci, jakou tu začal,“ dodává šéf hokejových operací u Bílých Tygrů.
Galvas by chtěl hned do NHL
Sám Tomáš Galvas to má v hlavě nastavené tak, že se může stát cokoli. Uvidí na místě, jak dlouho si jej Penguins na hlavním soustředění nechají. Od toho se bude odvíjet vše další. „Skauti Pittsburghu mi říkali, ať tady po draftu ještě rok zůstanu. Jestli mají přetlak na farmě, to nevím,“ usmívá se. „Osobně bych chtěl hrát hned NHL, ale většinou se chodí nahoru přes farmu,“ chápe zvyklosti.
Od odpovědných lidí z Penguins dostal na léto souhrn pokynů k tréninku. „Mám být ještě víc dynamický, mít dynamičtější první tři kroky. Samozřejmě chtějí, abych i zesílil. Dá se říci, že jde o stále stejné věci, na kterých mám pracovat. Vím, že mě tu budou sledovat. Ale snažím se to neřešit, chci hrát svůj nejlepší hokej. Do každého zápasu chci dát maximum,“ ujišťuje s tím, že až tak neřeší, co je pro něj vlastně lepší. Zda setrvat pod Ještědem, nebo se nakonec rovnou uchytit v Pennsylvánii. „Neříkám, že je špatně, že bych tu měl zůstat, třeba to pro mě bude výborný krok,“ uvažuje nahlas.
Během léta se jeho jméno dostalo do řečí, když mu hokejový expert Radek Duda vyčinil, že se po draftu zastavil a přestal na sobě náležitě pracovat. Podle Dudy se Galvasovi po podpisu tříletého kontraktu na 3 miliony dolarů trochu zatočila hlava. „Samozřejmě se to ke mně doneslo, ale nevím, co na to říct,“ pousměje se. „Každý na to má jiný názor. Určitě budu nachystaný lépe než minulý rok. Sezona začíná za necelý měsíc, budu ve výborné kondici a předvedu lepší výkony než minulý rok,“ reaguje Galvas bez emocí.
Navrch pak vyloví z paměti svůj program po návratu z květnového šampionátu ve Švýcarsku. Pro představu. „Po mistrovství světa jsem měl asi deset dnů volna, následovaly dva, tři týdny suché přípravy, odlet na development kemp, kde jsem se lehce zranil. Nemohl jsem trénovat, tak jsem odjel na dovolenou. Bylo to hektické. Minulý týden jsem se už cítil hodně dobře v prvním přáteláku, doufám, že to naladím na sezonu a budu na tom hodně dobře,“ věří Galvas.