Přetlak v Kometě: jedenáct beků na sedm míst. Flek a spol. v přípravě (zatím) nehrají
Nevšední strategii zvolila v přípravě Kometa. Staronový trenér Libor Zábranský zatím nepustil do jediného zápasu šest zkušených borců v čele s mistrem světa Jakubem Flekem. Tři týdny před extraligovým startem je teprve začne zapojovat do hry. Záměr je jasný. Chce, aby byli elitní borci po vydatném odpočinku od prvního kola plní energie. I bez nich nicméně tým vyhrává. Vesměs s hráči, kteří bojují o místo v užším kádru.
Ani minutu dosud neodehráli brankář Aleš Stezka, obránci Michal Gulaši s Liborem Zábranským a útočníci Jakub Flek, Hynek Zohorna, Tomáš Zohorna. Přípravné duely se jich začnou týkat později, někteří naskočí údajně už ve středu v Třinci. Systém točení hráčů v klubu nyní nikdo komentovat nechce. „Máme široký kádr,“ vzkázali pouze trenéři. Konkrétní informace ohledně jednotlivců se ven ze šatny nedostanou. Na závěry je prý brzy.
Specifický tah kouče a majitele organizace Libora Zábranského se netýká například Kristiána Pospíšila. Slovenský reprezentant hraje všechno, při Flekově absenci má na dresu kapitánské céčko a skóroval v každém ze tří utkání.
„Nic se nemění, kapitánem zůstává Flíček,“ zmínil Pospíšil, jenž ovšem přirozeně převzal roli jednoho z lídrů. Při angažmá v Brně vyzrál, už se tolik nerozptyluje na ledě excesy. Dělá to, co přináší mužstvu největší efekt: štve soupeře góly.
Co situace v brankovišti?
Kometa dává dohromady hodně obměněný kádr, o složení útoků a obran se nyní dá jen spekulovat. Až se vrhne do akce šest mazáků, bude jasněji. Rvačka o sestavu je každopádně velká, konkurence narostla na všech pozicích. V brance by měl zůstat jedničkou Aleš Stezka.
Kdo mu bude krýt záda? Dvakrát nastoupil mladý Jan Kavan a vedl si výborně. Premiéra vyšla také slovenské posile Eugenu Rabčanovi, který na vítězném Dolomiten Cupu v Itálii trápil střelce německého Augsburgu. Jeden z tria nejspíš bude mít vyřízené střídavé starty jinde.
Totální přetlak je v defenzivě, kde usiluje o místo jedenáct obránců. Včetně Brandona Davidsona, který kvůli zdravotním trablům vynechal celý minulý ročník. Klub mu dal novou šanci. A spolehlivý Kanaďan v přípravě ukazuje, že může být pro tým pořád platný.
Kdo je na hraně v obraně?
Výtečně se prezentuje šestatřicetiletý Luke Witkowski, naposledy hráč švédského Brynäs. Američan se trefil už dvakrát, k tomu je důrazný, pevný vzadu. Stabilní pozici by měli mít Kučeřík, Král, Svozil. Zábranský junior, Ščotka a právě Davidson s Witkowskim. Na hraně sestavy (nebo za ní) asi jsou veterán Gulaši, mladík Beroun, navrátilec Mikyska a tvrďák Nedomlel.
V útoku to opět bude stát na Pospíšilovi, Flekovi, bratrech Zohornových, Zbořilovi. Čísla se očekávají od kreativního Fina Roberta Leina. „Bobby je úplně super hráč i člověk. Věřím, že bude přínosem,“ charakterizoval Pospíšil posilu ze švýcarské ligy a spoluhráče z první lajny. Střelecky však zatím táhne Brno on. „Pro hráče je vždycky dobrý pocit, že mu to tam padlo. Jako útočník chci dávat góly, ale teď je nejdůležitější příprava týmu na sezonu,“ řekl křídelník.
Mezi přední forvardy se má zařadit Michal Kunc, před odchodem do zámoří hlavní eso Olomouce. O pozornost si říkají talentovaní Selič s Hartlem, stejně jako Maxim Vehovský (21), jenž přišel z Poruby, a další navrátilec Jakub Brabenec. Místo momentálně není pro Davida Moravce, jenž už naskočil za prvoligový Přerov. Další z mladých Jan Ekrt je na marodce.
Kometa vypadá zajímavě. I bez odpočívajících opor.
Kometa v přípravě:
- Jihlava 3:0 (Pospíšil 2, Kollár)
- Augsburg 3:2 (Witkowski, Ilomäki, Pospíšil)
- Zug 3:2 (Witkowski, Mikyska, Pospíšil)
Další zápasy:
- Třinec - středa 26. srpna / venku
- Slovan Bratislava - úterý 1. září / venku
- Třinec - 3. září / doma
- Olomouc - 8. září / doma