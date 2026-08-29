Další laso z extraligy. Jak se v Přerově pečou brankářské zázraky? Švančara: Musíte to zažít
Čtyři brankáři, každý s jiným příběhem, ale všichni už s extraligovou minulostí či současností. Hokejový Přerov dostal v předešlých sezonách do nejvyšší soutěže Lukáše Klimeše, Michala Postavu, Vojtěcha Mokryho a nově i Patrika Švančaru. Náhoda? Ani omylem. Přičíst k nim můžete i Ondřeje Kacetla, který se právě u Zubrů nastartoval k životnímu angažmá u třineckých Ocelářů. „V Přerově je to takové rodinné a specifické,“ vysvětluje Švančara, letní posila Vítkovic.
V posledních letech platí v Maxa lize pravidlo: Kdo chytá za Přerov, ten se chystá na extraligu. Přesuny za lepším odstartoval Lukáš Klimeš, jenž v roce 2022 podepsal s Vítkovicemi. Nejprve zaskakoval za Aleše Stezku, v dalších dvou sezonách už ale pravidelně nastupoval. V základní části 2023/24 se stal podle procentuální úspěšnosti zákroků vůbec nejlepším gólmanem v extralize.
Následoval ho Michal Postava, v současnosti hráč farmářského týmu Detroitu. Snad ani nemá smysl připomínat, jak zásadní podíl měl na předloňském titulu Komety. V semifinále vychytal Spartu, o sérii později i Pardubice. Cena pro nejlepšího brankáře play off mu patřila zcela oprávněně.
Když Postava válel v Kometě, Přerov si mezitím piplal Vojtěcha Mokryho. Pětadvacetiletý gólman, mimo jiné český hokejbalový reprezentant, vytvořil v Mladé Boleslavi silný brankářský tandem s Dominikem Furchem. Do minulé sezony naskočil kvůli nepříjemnému zranění jen třináctkrát, čísla si však držel famózní. Stejně jako dříve v Přerově.
„Taky jsem to zkusil a vyšlo to. Pro mladého gólmana je první liga skvělá. Je tam hodně situací, které už v extralize nejsou. Dochází tam i třeba ke třem nebo čtyřem dorážkám, naopak v extralize máte jednu dvě a pak už tam jsou obránci,“ ohlíží se Mokry za roční štací u Zubrů.
Naposledy si vstupenku z Přerova do extraligy vychytal Patrik Švančara. Tentokrát už pod Martinem Holíkem, který na pozici trenéra brankářů nahradil Jiřího Sklenáře. Muž, jenž se výrazně podílel na výchově medailisty z juniorského MS Tomáše Suchánka, pracuje už přes rok v Pardubicích.
Švančara o pozici jedničky soupeří s Hrachovinou
„Znal jsem se s Vojtou Mokrym a viděl jsem, jak v Přerově gólmani pracují a jak se posouvají. Neměl jsem těžké rozhodování. Viděl jsem, jak to tam funguje, informace jsem měl, takže jsem se těšil. Když se to řešilo, volal jsem Vojtovi. Všechno mi sdělil, takže rozhodování pak pro mě bylo jednoduché,“ říká Švančara.
„V Přerově je to takové rodinné a specifické. Člověk to musí zažít, aby věděl. Byl jsem tam nadmíru spokojený, ať už s trenéry, nebo celkově s klubem, jak fungoval. Nemám na to jedinou špatnou vzpomínku,“ pokyvuje.
Švančara o místo brankářské jedničky v Ostravě soupeří s daleko zkušenějším Dominikem Hrachovinou. V přípravě zatím odchytal všechny čtyři zápasy, v nichž rozhodně nezklamal. Na rozdíl od vítkovické ofenzivy, která v úvodních třech nedala ani gól.
„Jestli se Hráška povede dostat z branky? To nevím,“ usmívá se posila. „Je to zkušenější gólman, má o několik set zápasů více, takže co dostanu, to budu chtít využít. Půjdu krok po kroku,“ vzkazuje.
Na možná životní šanci ve Vítkovicích se rozhodně těší. „Kluci jsou super a přijali mě. Tréninky mají náboj, rozjíždíme se, takže postupně se dostáváme do tempa. Zápasy nám ukazují, kde máme rezervy a na čem ještě pracovat,“ ví Švančara.
S adaptací v novém prostředí mu pomáhá i Martin Prusek, pod jehož vedením brankáři obvykle šlapou. Ať už dříve ve Vítkovicích Patrik Bartošák, Miroslav Svoboda či Aleš Stezka, nebo Matěj Machovský v Olomouci. „S Martinem jsme si sedli, on se mnou i s Dominikem. Baví se s námi, ptá se nás, co nám vyhovuje a probíráme čistě brankářské věci. Přizpůsobuje se nám a snaží se nám poradit,“ popisuje Švančara.