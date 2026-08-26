První velké varování! I s Flekem či Stezkou dostala Kometa búra, zářil mladík z Třince
V přípravě dostali poprvé přes prsty. Po skalpech Jihlavy, Augsburgeru a švýcarského Zugu padli hokejisté Komety v Třinci jasně 1:5. Nefungovalo jim prakticky nic, trápili se především v přesilovkách. Nečekaně krutý předsezonní debut pro skupinku harcovníků v čele s Jakubem Flekem. „Nechci říkat, že je to dobrá facka, protože každý zápas chceš vyhrát, ale pokaždé to prostě nejde. Musíme se z toho poučit,“ měl jasno kapitán Komety.
Záměr staronového kouče Libora Zábranského byl zkraje přípravného období zřejmý. Brněnský boss dopřál svému synovi Liborovi, Jakubu Flekovi, Michalu Gulašimu, bratrům Hynkovi a Tomáši Zohornovým i Aleši Stezkovi několik dnů navíc bez zápasového zatížení. Z jakého důvodu? Zkrátka aby lídři pošetřili síly před náročnou sezonou.
Řada z nich proto poprvé vyjela na led až koncem srpna v Třinci. Pouhé tři týdny před ostrým startem. „Necítil jsem se vůbec špatně. Měli jsme těžkou přípravu, tvrdé tréninky, takže na zápas jsem byl fyzicky připravený. Samozřejmě herní přemýšlení je tady jiné než v tréninku, takže tohle teď do sebe ještě potřebuju dostat,“ věděl Flek.
Debut mu však pořádně zhořkl, jeho tým na Oceláře až nepěkně nestačil. „Bylo to z naší strany špatné, moc tam toho nebylo. Myslím si, že v první třetině to ještě nějaké měřítko sneslo, ale druhá a třetí se mi už nelíbila. Musíme na tom zapracovat, rozhodl předbrankový prostor,“ povzdechl si brněnský kapitán.
V míru nebyl ani s přesilovými hrami, kterých Kometa hned pět neproměnila. „Nevytvořili jsme si v nich moc šancí. Myslím si, že jednu jo, ale jinak to bylo do třetiny, vyhození od soupeře a zase jsme museli šedesát metrů pro puk, což stojí síly. Zároveň jsme se ani moc nepostavili do vzorce, který chceme hrát. Musíme na tom zapracovat, však od toho je příprava,“ poukázal Flek.
Přitom z letmého pohledu na zápasovou nominaci čekal jasnou záležitost málokdo. A když už ano, snad jen v prospěch Komety. Vždyť Oceláři znovu hráli jen na tři formace a s několika neokoukanými mladíky.
Za Třinec válel mladý Slovák
Jméno Michala Lazovského si ale určitě zapamatujte. Sedmnáctiletý Slovák, momentálně student soukromého gymnázia, který se do Slezska odstěhoval v osmé třídě, zapsal gól a asistenci. Jeho lajna s Matějem Kubiesou a Danielem Kurovským Kometu prakticky zničila, prsty měla na všech pěti gólech.
„Jsem hlavně rád, že jsem dostal tuto šanci, moc jsem si to užil. Snažil jsem se ukázat trenérům, že na to mám,“ líčil Lazovský. „V prvním střídání jsem byl trošku nervózní, ale pak to trochu opadlo.“
Ostych nechal slovenský mládežnický reprezentant v šatně. Však v jednom střídání dokonce dohrál vyhlášeného tvrďáka Richarda Nedomlela, jenž ještě před pár měsíci válčil právě za Třinec. Drze si počínal i v řadě dalších situací.
„Oproti juniorce je to fakt velký přechod. Všechno je rychlejší a fyzičtější. Musím být víc připravený do soubojů,“ pokývl Lazovský. „Já jsem spíše takový skills hráč, takže souboje u mantinelu moc nevyhledávám. Vím, že soupeře nepřetlačím silou, takže se snažím pracovat nohama a být šikovnější.“
Nejen šikovnost, ale i pohotovost a důraz před brankou ukázal ve druhé třetině, kdy Ocelářům zajistil dvoubrankové vedení. Vstřelit gól bývalému brankáři Seattlu Aleši Stezkovi se rozhodně počítá, obzvlášť při prvním startu v dospělém hokeji.
„Kury (Daniel Kurovský) mi to pěkně nachystal, já jsem to tam jenom dorazil. Určitě je to pro mě velká zkušenost a také velká čest. Všichni kluci nás hned přijali a pomohli nám. Bylo to od nich fakt krásné. Třeba Růža (Martin Růžička) mi na střídačce pořád radí, za což jsem vděčný,“ usmíval se Lazovský.