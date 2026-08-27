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Spor o Lakatošovu další kariéru. Leností ubližuje sám sobě, říká Duda tvrdě

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ZIMÁK: Spor o Lakatošovu další kariéru. Lenost mu ničí kariéru, říká Duda tvrdě • Zdroj: isport.tv
Dominik Lakatoš v dresu Mladé Boleslavi
Dominik Lakatoš slaví vítězný gól v prodloužení proti Karlovým Varům
Dominik Lakatoš slaví vítězný gól v prodloužení proti Karlovým Varům
Boleslavský Dominik Lakatoš se raduje z gólu se svými spoluhráči v utkání proti Hradci Králové
Boleslavský Dominik Lakatoš v souboji s Petrem Zámorským z Plzně
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V devětadvaceti letech musí přemýšlet, co dál. Dominik Lakatoš spadl z piedestalu obletovaného hokejisty poté, co dostal padáka v Mladé Boleslavi. Předtím skončil předčasně už ve Vítkovicích. Zainteresovaní tušili, že se něco takového může v táboře BK přihodit. Ti informovaní správně předpověděli, že za vyhazovem lehce extravagantního útočníka stojí velká šance na příchod nového hráče z ciziny. A tak se i stalo. Předem připravená akce s Lakatošem pokračovala transferem kanadského útočníka Stevena Jandrice. Téma pro podcast Zimák jako ulité.

Jako červená nit se podcastem táhne otázka, zda vyhazov Lakatoše nakopne k většímu úsilí, nebo nikoli a jeho kariéra zvadne. Zatímco expert Zbyněk Irgl si dovede představit, že některý z klubů dá střelci po začátku extraligy prostor a najme jej, Radek Duda je rezolutní. „Lenoch nemůže hrát hokej. Bez pracovní morálky nemá šanci, nikdo si ho nevezme,“ soudí.

V zamčené části Zimáku se probírá situace talentovaného libereckého beka Tomáše Galvase, jenž by podle Dudy také měl přidat na pracovním úsilí.

Všechny kompletní díly Zimáku najdete na www.zimakpodcast.cz a v sekci iSport TV.

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