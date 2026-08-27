Spor o Lakatošovu další kariéru. Leností ubližuje sám sobě, říká Duda tvrdě
V devětadvaceti letech musí přemýšlet, co dál. Dominik Lakatoš spadl z piedestalu obletovaného hokejisty poté, co dostal padáka v Mladé Boleslavi. Předtím skončil předčasně už ve Vítkovicích. Zainteresovaní tušili, že se něco takového může v táboře BK přihodit. Ti informovaní správně předpověděli, že za vyhazovem lehce extravagantního útočníka stojí velká šance na příchod nového hráče z ciziny. A tak se i stalo. Předem připravená akce s Lakatošem pokračovala transferem kanadského útočníka Stevena Jandrice. Téma pro podcast Zimák jako ulité.
Jako červená nit se podcastem táhne otázka, zda vyhazov Lakatoše nakopne k většímu úsilí, nebo nikoli a jeho kariéra zvadne. Zatímco expert Zbyněk Irgl si dovede představit, že některý z klubů dá střelci po začátku extraligy prostor a najme jej, Radek Duda je rezolutní. „Lenoch nemůže hrát hokej. Bez pracovní morálky nemá šanci, nikdo si ho nevezme,“ soudí.
V zamčené části Zimáku se probírá situace talentovaného libereckého beka Tomáše Galvase, jenž by podle Dudy také měl přidat na pracovním úsilí.
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