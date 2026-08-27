Flek o ambicích Komety: Kdo se bojí, nesmí do lesa. Nová aréna? Těšíme se, je to velké téma
V konkurenci Pardubic, Sparty a Třince budou hladovými vlčáky. Vždyť recept na úspěch mají už z předminulé sezony, teď ho jen znovu najít. Od ledna navíc hokejisté Komety dostanou obrovský stimul v podobě nové arény. Otevření vysněného komplexu na brněnském výstavišti vyhlíží snad všichni zúčastnění. „Musíme se soustředit na to, abychom chytli začátek a do nové haly vstupovali v co nejlepší pozici,“ měl jasno kapitán Jihomoravanů Jakub Flek (33).
I co se týče ambic, v Kometě to vypadá nadějně. Mužstvo v létě posílilo, navýšilo konkurenci a z Česka i zahraničí zlákalo řadu odchovanců. V přípravě zatím třikrát vyhrálo a jednou padlo. Do zápasového provozu se navíc postupně dostávají opory v čele s Jakubem Flekem. Ten naskočil až ve středu v Třinci, poprvé od květnového mistrovství světa. „Na zápas jsem se těšil a čekal jsem, jaké to bude. Cítil jsem se dobře, jenom výsledek musí být příště lepší,“ líčil Flek po porážce 1:5 s Oceláři.
Vyhovovalo vám, že jste měl delší zápasové volno?
„Bylo to na domluvě s trenérským štábem, hlavně s Liborem (Zábranským). Zeptal se mě na to, představil mi svůj plán a já jsem s tím plně souhlasil. Už asi nejsem v pozici, že bych potřeboval hrát úplně každý přípravný zápas. Zvlášť po loňské sezoně, která pro mě byla zase dlouhá. Ale za to jsem hrozně rád, protože pro mě je vždycky největší čest se podívat do nároďáku. To, že jsem hrál poprvé až teď, neznamená, že sedím doma s nohama nahoře. Příprava je náročná, každý z nás do ní dává maximum.“
Bývá pro vás každým rokem těžší?
„Samozřejmě, už mi není dvacet.“ (usmívá se)
Ale bruslíte pořád stejně.
„Není mi dvacet, ale ani pětačtyřicet. Cítím se furt skvěle. Už jsem si i našel model letní přípravy, která mi vyhovuje, a kterou si X let držím. Nic jsem na ní neměnil a dobře se cítím znovu. Zaplaťpánbůh se mi vyhýbají větší zranění, na to musím zaklepat. Všechno šlape, jak má. Věřím, že týmu budu zase prospěšný.“
Staronovým trenérem Komety se stal majitel Libor Zábranský. Je znovu hladový a natěšený?
„Hladoví jsme všichni. Ostatně když nejste hladoví, nemůžete být úspěšní. Samozřejmě do týmu přinese zase něco nového. Věřím, že to bude ku prospěchu věci.“
Jaký pocit zatím z mančaftu máte?
„Skvělý. Kdyby to tak nebylo, bylo by něco špatně. Věřím, že takhle to má každý v týmu. Musíme věřit jeden v druhého a také ve vnitřní sílu, která věřím, že v mužstvu je. Přišli mladí a draví kluci, kteří mají ke klubu nějaký vztah. Snad se od toho bude celá sezona odvíjet.“
Konkurence je potřeba, všechny donutí makat
Dorazili i tvrďáci jako Luke Witkowski nebo Richard Nedomlel. Jejich kilogramy se budou hodit, že?
„Rozhodně. Luke v přípravě ukazuje, že umí dávat i góly a Nedo tam měl hezký hit. To jsou přesně věci, které do týmu musí přinést a při zápase v Třinci je i přinesli. Samozřejmě, když se podíváme na výsledek, ku prospěchu věci to úplně nebylo, ale přesně od těchto maličkostí se musíme odrážet. Chceme, aby každý do týmu přinášel to, v čem je silný, a co do něj přinášet má.“
Současný kádr Komety je dost široký. Je v tréninku poznat, že většina hráčů bojuje o místo?
„Jo, a tak je to jedině dobře! Konkurenční prostředí je za mě potřeba, protože jinak byste došli k nějakému uspokojení. Když se člověku nedaří, ví, že ho prakticky nemá kdo nahradit. Neříkám, že to tady předchozí roky bylo, ale letos je konkurence o něco větší. Každého to donutí makat ještě o kousek víc.“
Vyhlížíte už leden, kdy v nové aréně vyjedete na led?
„Samozřejmě. (usmívá se) Všichni se na to těšíme, je to velké téma. Hodně se o tom mluví, ale já osobně se hlavně soustředím na začátek ligy, protože nic jednoduchého nás nečeká. Extraliga bude znovu o kus kvalitnější, zase do ní přišli kvalitní hráči jak z Evropy, tak dokonce z Ameriky. Musíme se soustředit na to, abychom chytli začátek a do nové haly vstupovali v co nejlepší pozici.“
Šel jste si arénu už okouknout?
„Bydlím kousek, takže prakticky denně jezdím okolo. Zvenku vypadá krásně, ale dovnitř jsem se zatím nepodíval. Snad jenom na začátku, kdy tam ještě nebyla střecha, takže vůbec nevím, jak to v útrobách vypadá. Těším se na to.“
A co ambice Komety? V předloňské sezoně jste si už okusili, jaké to je dojít na úplný vrchol.
„Posílila celá extraliga, posílily všechny týmy. Zase to bude o něco těžší, ale já osobně chodím do všeho, co dělám, jenom s nejvyššími ambicemi. Cesta je daleká, trnitá, ale kdo se bojí, nesmí do lesa.“