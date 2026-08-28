Reichel o Litvínovu: Věřím, že mužstvo má sílu. Kämpf otevřel ostatním oči
V Litvínově vyjel poprvé společně na led hvězdný útok bratrů Kašových s Davidem Kämpfem. „Vyzkoušíme je, ale máme připravené i jiné varianty,“ připomněl ještě před zápasem šéf realizačního týmu Robert Reichel. Trojspřeží v sobě spojilo sílu devíti stovek startů v NHL a dvou titulů mistrů světa. Jenže velká premiéra lajny 3K se v přátelském utkání proti Karlovým Varům zasekla po deseti sekundách hry. Ondřej Kaše po faulu Jiřího Černocha zamířil naštvaně do kabiny.
Na Hlinkův stadion se vrátila stará parta patriotů. Po změně vlastnictví pak řízli do všeho, včetně trenérského štábu. Klub si pojistil klíčové hráče a přivedl další, včetně Kämpfa a navrátilce Janise Jakse do obrany. „Věřím, že mužstvo má sílu. A že už to nedojde tam, kam naposledy,“ prohlásil Robert Reichel v rozhovoru pro deník Sport a server iSport.
Jaký bude Litvínov v nové sezoně? Jste spokojený s posílením mužstva, a jak zatím vypadá?
„Určitě jsem rád, že přišli David Kämpf a Janis Jaks. Hledali jsme jak do útoku, tak do obrany. David už nastoupil, Janis snad bude hrát příští týden. Věřím, že nám pomůže, hlavně v přesilovkách. Věděli jsme, koho bereme. Měl jsem ho v týmu dva roky, když jsem trénoval s Karlem (Mlejnkem), zná prostředí a skoro tři čtvrtě kabiny, což je další bonus. David taky, myslím, že zapadl úplně v pohodě.“
Tým jste stavěli za pochodu, v určité nejistotě. Hráče jste do předání klubu novým vlastníkům nemohli podepisovat.
„Mužstvo jsme skládali už před baráží. Dělali jsme na tom společně s Jirkou Šlégrem a Robertem Kyselou. Podepisovali jsme smlouvy a věřili, že se udržíme, což byl předpoklad, aby tým dál pokračoval. Kdybychom neuspěli, ti hráči tu nejsou. A možná ani hokej ne. Nejdůležitější bylo, abychom zvládli baráž. Ale už jsme měli podepsané hráče, o které jsme měli zájem.“
Povedlo se vám získat všechny, které jste si přáli?
„Věděli jsme o Davidovi, že by měl přijít. Jen se pořád čekalo, jak všechno dopadne. Sháněli jsme hlavně beka, protože jsme věděli, že tohle nás hodně