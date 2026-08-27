Vítkovické čekání skončilo, góly přinesly opory. Legenda v hledišti i kvapík pro Orsavu
Na první gól v přípravě čekali 189 minut a 15 sekund. Střelecké trápení utnuli vítkovičtí hokejisté až v domácím zápase s Olomoucí, v němž zvítězili 4:1. Sebevědomým výkonem uklidnili sebe i fanoušky. „Perfektní výhra, jsme za ni všichni rádi. V první třetině tam byla spousta věcí, kterými se chceme prezentovat. Pak už hra chvílemi ztratila parametry, které v ní chceme mít, ale výhra nám hrozně pomůže,“ věděl obránce Tomáš Pavelka.
Dlouhá prodleva skončila. Vítkovičtí fanoušci se dočkali, na domácí utkání mohli vyrazit po pěti a půl měsících. Přesněji poprvé od 12. března, kdy Ridera padla ve třetím zápase předkola play off s Karlovými Vary. Do někdejšího Paláce kultury a sportu, který nově nese název Mustang Aréna, se přišlo na duel s Olomoucí ochladit 1 325 fanoušků.
Mezi nimi byl i Vladimír Vůjtek starší. Společně s manželkou bedlivě sledoval nejen vítkovickou dominanci, ale i svého vnuka Rayena Petrovického, jenž druhým rokem válčí za Moru. Když uznávaný kouč procházel kolem desetičlenného olomouckého kotlíku, jeden z fanoušků jej poprosil o fotku. Legenda bez váhání vyhověla.
Pak už se šlo do akce na ledě, kde to vzaly za své Vítkovice. Jasně, stále se jedná o přípravu, ale vítězství 4:1 jim přišlo zatraceně vhod. V úvodních třech duelech totiž ani jednou neskórovaly.
Prověrkou s Hanáky se bezesporu uklidnily. Domácí předvedli energický a dravý výkon, především však byli produktivní. „Věřím, že to z nás spadlo. Uvidíme, jak na to zareagujeme, ale snad nám to pomůže a nakopne nás to do práce, kterou chceme dělat,“ líčil Tomáš Pavelka.
Ostravanům zajistily vítězství góly očekávaných lídrů. Postupně se prosadili Marek Hrivík, Šimon Stránský a nejlepší střelec minulé sezony Anthony Nellis. V závěru navíc využil Jan Hladonik přesilovku. „Každý gól byl pro tým v této situaci důležitý, zvlášť pro kluky, od kterých se branky čekají. Je to pro ně rozhodně lepší, než kdyby góly nedali,“ pokývl Pavelka.
I Mora často hrozila, jenže na skálopevného Patrika Švančaru vyzrál jen Daniel Herčík. „Ve všech zápasech, které v přípravě odchytal, předvedl parádní výkon,“ smekl Pavelka před čtyřiadvacetiletým gólmanem, jemuž z tribuny tleskal i absentující parťák Dominik Hrachovina.
Hrádek s obvazem na ruce
Před třetí třetinou ho mezi nehrajícími hráči doplnil Jakub Zbořil. Ten se dal mimo jiné do řeči se svými někdejšími parťáky Ralfsem Freibergsem a Michalem Hrádkem, nyní už hokejisty Olomouce. S prvním se zná ze společného působení ve Vítkovicích, druhý s ním nastupoval o rok dříve v Pardubicích.
Zatímco Freibergs se v nominaci neobjevil, Hrádek z utkání odstoupil. Druhou a třetí část pozoroval jen s obvazem na ruce. „Bylo tam zranění v souboji. Uvidíme, další den jde k doktorovi. Těžko říct, co s ním je a na jak dlouho to bude,“ popsal olomoucký asistent Petr Svoboda.
S výsledkem být spokojený nemohl, Hanáci prohráli v přípravě už potřetí za sebou. „Bohužel jsme dostali gól a trošku nás to posadilo na zadek. Vítkovice proměnily svoje šance. My jsme se do nějakých taky dostali, ale chyběla nám pohotovost v zakončení i nějaká razance. Vidíme, kde nás tlačí bota,“ ujistil Svoboda.
„Každý je v nějakém tréninku, ale na můj vkus se na šance strašně nadřeme. Potřebujeme se víc cpát do branky a musíme začít špinavými góly. Sice jsme si tam něco vytvořili, ale asi je to pořád málo,“ hodnotil Jakub Orsava, jeden z nejzkušenějších hostujících hráčů.
V tomto týdnu má pořádně našlapaný program. Ve středu se zúčastnil třineckých oslav v rámci připomínky prvního titul Ocelářů z roku 2011 a v pátek už míří do Slezska znovu. Tentokrát na autogramiádu s fanoušky.
„Celý týden byl nabitý. V úterý jsem byl ještě v Praze, takže jsem toho najezdil celkem dost. Do Třince, zpátky do Olomouce, v pátek zase do Třince... Je to teď trošku náročnější,“ usmíval se Orsava.