Emoce v derby: Černoch vyřadil Kašeho! Hvězdný útok Litvínova se rozpadl po 10 sekundách
Na přátelský zápas bylo emocí až dost. I na bitku se dostalo. Na počátku všeho byl zákrok karlovarského Jiřího Černocha, který srazil Ondřeje Kašeho. Ten zůstal chvíli ležet na ledě, načež se kapitán hostů z Karlových Varů odebral na trestnou lavici a litvínovský lídr do šatny. Před ní zahodil rukavice. Na led už se nevrátil. Skončil po deseti sekundách hry, Verva prohrála 2:5.
„Je to derby přece jen, ale nikomu se nelíbí, když takhle odstraní nejlepšího hráče hned na začátku. Na přípravu mi to přišlo zbytečně vyhecované,“ komentoval útočník Theodor Pištěk, jedno z pravých křídel, která se pak v prvním útoku prostřídávala.
Právě po spolupráci s Kämpfem a Davidem Kašem obstaral první gól střetnutí.
„Oba jsou výborní hráči, takže jsem se snažil k nim zapadnout a trošku si s nimi vyhovět a hrát svoji hru. Srazili Ondru, takže jsme to potom museli trošku míchat. Pak ještě odešel Havlas (Martin Havelka), takže jsme se točili a hodně jsme si zahráli. Aspoň dvě třetiny to byl vyrovnaný zápas. Výsledky nejsou úplně zásadní, musíme však pořád pracovat. Doufáme, že pokaždé to bude stále lepší,“ vracel se Pištěk.
Domácí Litvínov nasadil několik mladíků, volno měli Janis Jaks, Michal Moravčík, Matúš Sukel´ nebo Martin Koblasa. Dvakrát vedl, ale ve třetí části se Karlovarští utrhli, dali gól v přesilovce oslabení.
„Za stavu 2:2 nám to uteklo. Hráli jsme vesměs na tři lajny, což pro nás bylo kondičně dobré. Kluci z juniorek se rovnávali s tempem, ale myslím, že zdárně. Pro nás to byl dobrý test,“ hodnotil litvínovský trenér Robert Reichel.
Po odstoupení dvou hráčů jeho tým nehrál kompletní. „Točili jsme to různě, protože bylo taky hodně oslabení. Ale všichni dostali stejný icetime. Pokud jde o Kašeho, uvidíme zítra. Doktoři říkali, že se na něj podívají a dají nám vědět,“ dodal.
HC Verva Litvínov - HC Energie Karlovy Vary 2:5 (1:0, 1:2, 0:3)
Branky: 7. Pištěk, 36. Urban - 33. a 60. Šťastný, 39. Eronen, 43. Černoch, 46. M. Váňa. Vyloučení: 8:5. Využití: 0:1. V oslavení: 0:1. Diváků: 1 813
Litvínov: Čajan (Hanzlík) – Tittl, Polášek, Husinecký, Baláž, Kaštánek, D. Prokeš, Žovinec – Kämpf, D. Kaše, O. Kaše – Pištěk, Gut, Volejníček – Urban, Jonáš Bednařík, Jurčík – Zygmunt, Havelka, Jícha.
Karlovy Vary: Frodl (Daniel Král) – Brickley, Eronen, M. Kočí, Mamčics, Winberg, Schmiemann, Myšák – Sapoušek, Černoch, O. Beránek – Šťastný, Jones, Bambula – Jiskra, Egle, Lukošik – Minárik, Koffer, T. Redlich – M. Váňa.